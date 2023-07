Empresarios apuntados, sindicato tensionado y un Sergio Massa "furioso"

El conflicto que derivó en el paro de colectivos esconde diferentes aristas que incluyen a empresarios subsidiados por el Estado hace dos décadas que hoy están siendo apuntados por el gobierno nacional por pedir más subsidios, un sindicato que está tensionado desde sus bases en la pelea por la recomposición salarial, y un ministro de Economía y candidato a presidente como Sergio Massa que tuvo bajo su órbita política todo lo que pasa en el transporte público en los últimos cuatro años.

Massa decidió pegar para después negociar. Tildó a los empresarios de "parásitos" y mencionó a dos en particular. Después convocó a las partes al Ministerio de Economía, negoció y logró capitalizar el anuncio de levantamiento del paro de colectivos. El problema es que desde 2003 a la fecha, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, primero, y el de Alberto Fernández después, los que le dieron de comer a esos supuestos parásitos. Luego de la salida de la convertibilidad, el kirchnerismo evitó (como con la energía) sincerar los costos y que los ciudadanos paguen de manera directa más caro el boleto. Siempre después por mayor presión fiscal, emisión e inflación, de alguna manera lo termina pagando.

A la hora de pegar, Massa eligió a dos de los más grandes en el sector: Angel Faija, que es el dueño de la empresa DOTA, y Javier Zbikoski, de Metropol, a quien dijo que le dicen "el amarillo", en un intento de vincularlo con el macrismo. Desde el sector, sin embargo, negaron que se lo conozca de esa manera y recordaron que era uno de los duros también en contra de Guillermo Dietrich cuando estaba al frente del Ministerio de Transporte en la gestión de Mauricio Macri.

A Zbikoski lo presentan como misionero, hijo de polacos inmigrantes, y dicen que fue el padre quien armó la empresa en los 60. En los 90' desembarcó en el AMBA, con la línea 65. Hoy ya tiene 27 y representa al 10% del transporte público automotor. Además, tiene inversiones en otros rubros, como la venta de autos y plantaciones en Mendoza.

El paro de colectivos se sintió con fuerza en el AMBA.

Los hermanos Faija, en tanto, tuvieron un crecimiento exponencial cuando la empresa DOTA se queda con las líneas que administraban los Cirgliano, fundidos después de la masacre de Once. "Los K les dieron todo", apuntan en el sector y ponen la mira en el Ministerio de Planificación que administraba Julio de Vido. Son hoy la mayor empresa del sector, con el 40% del mercado.

En este caso, sin embargo, el "parásito", en los términos de Massa, termina pegando cerca políticamente hablando. En las filas del propio Unión por la Patria. Es que DOTA llegó a estar aliada con Alejandro Rossi, hermano de Agustín (candidato a vicepresidente de Massa), en el desembarco de la empresa de colectivos del santafesino en el Conurbano. Y también aparece la vinculación con el apellido Moyano.

Es que Pablo y Hugo Moyano vienen bancando en la interna de la UTA (Unión Tranviaria Automotor) a la Lista Azul, disidente de la conducción histórica del gremio de Roberto Fernández. En los últimos años vienen manteniendo una postura de dureza en las negociaciones paritarias que termina tensionando con la conducción del gremio. Conocedores del sector dicen que hay una sociedad silenciosa entre ese sector sindical y la empresa DOTA. De hecho, la ministra de Trabajo, en un paro parcial realizado en marzo, se refirió públicamente a cierta complicidad de la firma de los Faija con la medida de fuerza sindical.

Fernández le ganó en las urnas a la Lista Azul, pero las tensiones siguen. Y se agrega a la agrupación de Choferes Unidos, que se presentan como colectiveros autoconvocados, que también vienen protagonizando protestas sin el aval formal del gremio. Ante ese contexto, Massa negoció las paritarias el año pasado con Fernández pero como las previsiones inflacionarias no se cumplieron, tuvo que renegociar este año. Las cámaras empresarias se negaron a firmar (hasta hoy), bajo el argumento de que no pueden pagar los aumentos porque hay retrasos en el pago de subsidios y que además no se están actualizando otros costos.

Lo cierto es que en las paritarias del sector, las empresas hace años vienen siendo convidados de piedra. El gobierno resuelve con el gremio y luego aumenta las partidas presupuestarias en subsidios. Esta vez, con más de tres cifras de inflación anual, las empresas aducen que están "quebradas" (no todas tienen la misma espalda y la relación entre ellas no es la mejor). Sostienen que los subsidios que se pagan están atados a un esquema de costos de diciembre y que en estos seis meses no hubo actualización. El costo del boleto sin subsidio, aseguran, debería estar arriba de los $ 300, mientras que el Estado les reconoce menos de $ 200.

En el Gobierno aseguran que esta semana adelantaron $ 27 mil millones y que las empresas lo deberían estar usando para pagar el aumento paritario. Según las cámaras, no alcanza para los retroactivos de abril y mayo. Sergio Massa despotricó contra los empresarios e hizo transmitir que estaba "furioso" con el conflicto. Una situación que lo tiene con un rol protagónico desde 2019: en el reparto de poder del Frente de Todos, el Ministerio de Transporte, tanto en Nación como en Provincia, quedó siempre bajo su órbita. Cuatro años donde no solo no se pudo avanzar en la "parasitaria" dependencia del Estado por parte de las empresas sino que se empeoró. Para el comienzo de este gobierno, el Estado cubría el 67% del valor del boleto, cifra que el propio Massa reconoció hoy que llega al 80% y, según las empresas, al 85%.