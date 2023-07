El insólito limbo en el que quedó la mansión de U$D500 mil de Lobos que fue saqueada

El exintendente de Guaymallén Luis Lobos ostentaba de su riqueza; sobre todo de su mansión de más de 500 mil dólares ubicada en un barrio privado de ese departamento. Pero fue condenado por corrupción y sus bienes mal habidos entraron en el proceso de extinción de dominio. La mansión, como adelantó MDZ, fue saqueada y está en ruinas, a pesar de que el Estado debería rematarla. La demora ocurre porque ese inmueble quedó en un insólito limbo judicial: la mitad de Lobos está pronto a ser "ejecutada", pero como la otra mitad es de su esposa, que aún no es condenada, no se sabe si podrán rematarla.

La casa es enorme. El terreno tiene 2 mil metros cuadrados y más de 500 construidos; además de pileta y otros servicios. Por eso el valor comercial no baja de los 500 mil dólares.

El caso que terminó con la condena a prisión efectiva del ex intendente Luis Lobos y Claudia Sgró fue emblemático no solamente por la condena penal, sino por el proceso civil de extinción de dominio sobre los bienes mal habidos. Pero además hubo un mensaje a la política. Los detalles de la causa marcada por el enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta causaron indignación en toda la sociedad mendocina cansada. Los bienes adquiridos por el matrimonio que cumple condena en la cárcel de Mendoza, se encuentran en una especie de limbo provocado por las estrategias legales que tomaron por separado Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró. Cada uno tenía un 50% de la titularidad de las propiedades en conflicto pero las sentencias tomaron rumbos diferentes.

En el caso del dirigente peronista, el 50% de la propiedad se encuentra dentro de los trámites de ejecución de la sentencia ya que desistió de la apelación en la Corte y esa parte quedó firme para ejecutar. La situación de los bienes pertenecientes a Sgró es más compleja ya que la mujer fue condenada en sólo una de las dos causas en las que estaba imputada mientras que la otra debe ir a juicio, pues ella desistió del juicio abreviado. La diferencia entre ambos y la razón por la cual el destino de la propiedad es incierto es que Lobos aceptó un juicio abreviado pero su esposa no accedió, por lo tanto, el 50% de los bienes compartidos aún no pueden ser ejecutados.

La extinción de dominio es un proceso Civil que tiene relativa independencia del proceso penal. En Mendoza la ley es más estricta

Ruinas de una vida llena de lujos

Luis Lobos llegó a la intendencia de Guaymallén cuando Alejandro Abraham pasó al Congreso de la Nación. En su corto paso como autoridad máxima del municipio amasó una fortuna que le permitió adquirir suntuosos bienes y vivir una vida de lujos que difícilmente se podía justificar tomando como parámetro los ingresos que percibía en la administración pública.

Un colchón sucio y basura, en el interior del "templo" de la corrupción que era la casa de Lobos.

El problema para Lobos es que la ostentación le jugó una mala pasada y quedó en evidencia que no podía justificar los bienes de los cuales disfrutaba. La primera condena que recibió fue por contratar personal en la municipalidad que no cumplía funciones. El caso particular fue el de una mujer que hizo nombrar en la comuna, pero prestaba servicios en su domicilio. Él, su esposa y su suegra le cobraban el sueldo. Luego, no pudo justificar los bienes suntuosos y se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y también por fraude en el caso "Wanka", el de la empresa ligada a la comuna. Por eso Lobos está preso en el penal San Felipe.

La pileta en ruinas, señal de lujos de otros tiempos.

El fallo en su contra tuvo impacto nacional, ya que fue condenado por corrupción y además, por primera vez, se ejecutó la acción civil de extinción de dominio sobre los bienes mal habidos. La condena a ocho años de prisión efectiva que obtuvo el exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, tras declararse culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, fue un mensaje a la política. El dirigente peronista admitió su responsabilidad en hechos de corrupción en un juicio abreviado a cambio de una reducción de la pena. Fue condenado a seis años de cárcel por estos hechos, pena que escaló a ocho años al unificarse con otra condena a cuatro años y medio que ya pesaba en su contra. A la vez, su exesposa, Claudia Sgró, fue condenada a tres años y cuatro meses por haber sido partícipe. Una vista aérea de la casa, antes de ser desmantelada.

Video exclusivo: así está la mansión de Lobos

La mansión ubicada en el callejón comunero de la calle Tirasso al 4.357 de Guaymallén pareciera ser una obra en construcción, está desmantelada, vandalizada y funciona como "aguantadero". Sin ventanas, paredes descascaradas, una pileta vacía y olor a mugre. La mansión de Lobos se construyó con dinero robado, ahora otros ladrones la deshacen y saquean lo que queda para vender las partes.

El terreno donde está ubicada la mansión consta de dos lotes de aproximadamente 1.000 metros cada uno. En el predio se destacan dos construcciones imponentes, la primera contiene la casa donde habitaban Lobos y su esposa; y en un segundo plano se observa un quincho de grandes dimensiones donde la familia organizaba reuniones sociales.