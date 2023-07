Para Massa, Cornejo era "un tipo de diálogo" y ahora está "súper nervioso"

Sergio Massa, actual ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, continúa en “modo campaña” y este miércoles brindó una entrevista en El Siete. El ministro habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que “lo que hay firmado es el acuerdo base, estamos a horas de que sea elevado al conocimiento público. Lo que se hace es un proceso y probablemente el 17, 18 de agosto haya directorio para la aprobación del paquete”.

Massa aseguró que “el impacto del dólar blue fue un intento de algunos pícaros de generar incertidumbre” y, en tono electoral, destacó que “lo más importante de la semana, por lo menos para los mendocinos, es el anuncio de la eliminación de las retenciones a las economías regionales a partir del 1 de septiembre”.

“Impacta de lleno en la competitividad y en la necesidad de aumentar las exportaciones del vino mendocino de cara al próximo año. Entendemos que es muy importante, así como el aumento de inversión en materia energética en el complejo Vaca Muerta, que incluye una parte del sur de Mendoza en términos de volúmenes, porque de alguna manera genera 42% de aumento de la inversión del año pasado respecto de este año y nos permite avizorar que el año que viene vamos a volver a ser, no solamente auto sustentables en materia energética, sino que vamos a ser superavitarios y eso para la Argentina es un cambio de paradigma fundamental”, detalló en Séptimo Día.

Además, Massa sostuvo que “en el primer semestre Argentina ya ahorró 1.750 millones de dólares de importaciones energéticas; en el segundo semestre el primer impacto del gasoducto 1.900 millones de dólares más de ahorro. Para el año que viene el ahorro representa un superávit energético de mínima de 7.900 millones de dólares. El gas que consumen los salteños, los tucumanos, los chaqueños, los cordobeses, los puntanos, es gas que exportamos de Bolivia que vale cuatro veces lo que cuesta el gas de Vaca Muerta. Tener volúmenes de gas nos permite tener energía más barata”.

Al ser consultado sobre los resultados de las elecciones en las provincias, sostuvo que “de 18 elecciones, entre Unión por la Patria y aliados, ganamos 14 y la oposición cuatro. En algunas provincias viví casi con felicidad algunos resultados. A pesar de esto, siento que hay mendocinos y argentinos en general que sienten que ese contrato que esperaban en 2019 con Alberto no se cumplió”.

“Tuvimos un ancla muy duro que arrastrar que fue el acuerdo con el FMI, producto de una pésima decisión de Macri que fue jugar a la ruleta financiera con fondos especulativos y, cuando se acabó la plata acá, ir a pedir plata al Fondo. La plata del Fondo no quedó en túneles, ni en hospitales, ni en rutas, ni en cloacas; quedó en las cuentas de los fondos especulativos que cuando dejaron de confiar en el gobierno de Macri se fueron”, disparó.

Y agregó que “en segundo lugar vino pandemia, la guerra y una sequía brutal que, en el caso de Mendoza, San Juan, vino acompañada de una helada tardía que destruyó parte de las economías regionales. Ahí estuvimos, tratando de poner recursos, pero entendiendo que lo que nos tocaba era administrar una situación crítica, de emergencia. Eso nos impidió cumplir con muchos sueños que esos argentinos depositaron cuando lo votaron a Alberto. También nos generó una crisis, la salida de Guzmán de alguna manera fue el resultado de variables económicas que se desacomodaron muchísimo, en ese momento la brecha era 148, hoy por suerte está debajo de 100 puntos”.

Massa pidió “no volver para atrás”

Durante la entrevista, Sergio Massa señaló que “hay una sensación de que no está la tarea cumplida. Venimos trabajando en la estabilización, pidiéndole disculpas a aquellos que se ilusionaron y sienten que no hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero invitándolos a no volver para atrás”.

“En el pasado que de alguna manera quiere volver está el recorte de las jubilaciones, entra en riesgo el programa de medicamentos porque dicen que eso es subsidio y el subsidio es gasto; en discusión la beca Progresar de los pibes. Lo que nosotros queremos decirle a los argentinos es que eso lo vamos a cuidar y además mejorar el salario, frenar la inflación y, de alguna manera, seguir adelante un proceso de generación de empleo que lleva tres meses y de aumento de la producción y las exportaciones”, detalló.

E insistió: “Venimos haciendo un esfuerzo grande y lo reconoce el Fondo. Eso de andar queriendo que la universidad sea paga, que los jubilados tengan que pagar sus medicamentos, eso de andar queriendo recortar la asignación universal o de querer sacarle la indemnización al trabajador son para otro país, no para un país como la Argentina que defiende los derechos de la seguridad social como herramienta de distribución de ingresos”.

Qué dijo sobre Cornejo y Petri

Sobre las críticas de Alfredo Cornejo, Massa aseguró ser “muy respetuoso del votante mendocino”, pero reconoció que “Cornejo súper nervioso porque 7 de cada 10 mendocinos lo rechazó y eso lo pone en una situación muy incómoda de cara a la elección de la provincia. Entonces grita, se enoja, descalifica, falta el respeto”.

“A Cornejo me lo presentó Kirchner cuando él, junto con Julio Cobos, construyó el radicalismo acá. En ese momento era un tipo de diálogo, de consenso, de alguna manera planteaba que teníamos la necesidad de construir una patria mirando de una manera integral”, recordó.

Y agregó: “No nos puede cambiar el poder, la idea de que por conseguir un voto gritamos y faltamos el respeto”.

También hizo referencia a Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich: “Lo conozco también hace mucho tiempo. Creo que no hay que jugar a la destrucción del otro. Los respeto, piensan distinto, no estoy de acuerdo con las ideas que tienen. Creo en otro país, pero no los voy a descalificar. Cuando uno tiene la necesidad de hablar mal del otro es porque no puede defender lo que uno piensa”.

El consejo de Massa al PJ mendocino

“Lo primero que le diría (al PJ mendocino) es: casa por casa, contarle a los mendocinos lo que queremos hacer, pedirles disculpas por lo que no hicimos, porque creo que lo importante es encarar este proceso conscientes de que tenemos que ser humildes para vincularnos con el ciudadano y, sobre todas las cosas, tratar de transmitirle a los mendocinos la importancia que tiene para nosotros Mendoza como provincia”, fueron las palabras de Massa.