El presidente de la Rural se despegó de Sergio Massa tras la foto viral

La postal del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, abrazado fraternalmente a Sergio Massa trajo fuertes cuestionamientos del sector rural, sumado a un contexto de disconformidad sobre las últimas medidas del jefe de hacienda respecto al dólar y las importaciones.

Bajo este contexto, Nicolás Pino salió este jueves a dar su versión del encuentro con el precandidato a presidente. "Estábamos discutiendo unas cosas y bueno, terminó en un abrazo", sostuvo y consideró a Massa "un tipo efusivo" en sus actitudes.

Luego, intentó bajarle el tono a la controversia: "Hay cosas mucho más importantes para ver que esta ridiculez de una foto no dice nada, no dice absolutamente nada". Y sugirió que no es necesario que "nos detengamos en pavadas". "No miremos esas cosas, miremos hacia adelante", agregó por Radio Continental.

Respecto a más detalles de la charla con Sergio Massa, el presidente de la SRA contó una breve intervención de una periodista que dio lugar a una contundente respuesta del ministro.

La foto del abrazo entre Massa y Pino que se hizo viral.

"Le preguntó ´hace cuánto que no venía un candidato del oficialismo´. Y el ministro respondió ´yo muestro valentía en venir acá", relató. Y añadió la particular respuesta que le dio en el momento: "Por supuesto, usted muestra valentía y yo muestro que soy kamikaze en traerte a vos acá".

En otro tramo de la charla, el titular de la Sociedad Rural Argentina reiteró que los anuncios económicos del postulante presidencial "no son los que necesita el campo realmente para expresar todo su potencial".

"La verdad que hace daño. Realmente no son decisiones buenas", expresó aunque también valoró la "muy buena predisposición" de Massa para escuchar los planteos del campo. "Lo hemos charlado con el ministro. Reconozco muy buena predisposición de partes suya para conversar, pero a veces hay poca efectividad en los logros", concluyó.