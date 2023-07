Al margen de la campaña, Máximo Kirchner mantiene un desconcertante silencio

“Si querés, comprá ropa de invierno y pensá qué hacer el año que viene”, le dijo sutil y con su gracia habitual, un intendente que participó anoche del encuentro en el que unos veinte jefes comunales fueron a escuchar y conocer las estrategias de campañas de la todavía desordenada Unión por la Patria.

Si bien todos los alcaldes municipales de la región norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires fueron invitados, hubo ausentes inesperados como Jorge Ferraressi, de Avellaneda. A Julio Zamora, de Tigre, no le avisaron y otros que suelen no concurrir a este tipo de aforos donde no se define nada, como es el caso, de Mario Ishii y Fernando Gray, de José C. Paz y Esteban Echeverría, respectivamente.

Cada uno de ellos tiene algún motivo para no haber ido. Y, lo mejor para ellos, no se perdieron nada. Según el crudo relato de tres de los presentes, coincidieron en esta descripción de la reunión en la que también estuvieron Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Wado De Pedro.

Massa recorre el conurbano todos los días. Mañana le tocará Moreno e Ituzaingó, en el oeste

Con sus estilos, las fuentes consultadas por MDZ remarcaron tres cuestiones claves. El “silenzio stampa” de Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense y primer candidato a diputado nacional, en toda la noche. “Se sentó y escuchó… Andá a saber lo que piensa”, dijeron casi coincidentemente.

Todos se imaginan que el hijo de los dos presidentes tiene proyectada en su mente una derrota del oficialismo en las próximas elecciones y nada de lo que se pensó para esta etapa se está cumpliendo. Inclusive, el candidato presidencial que propone Unión por la Patria, que para él era Axel Kicillof.

Su pesimismo fue ratificado por dos intendentes de la región más poderosa electoralmente para el peronismo y el kirchnerismo, como lo es la Tercera Sección Electoral, compuesta por la zona sur y oeste del Conurbano bonaerense. Es en este territorio donde el kirchnerismo camporista se protege de todas las otras performances en el resto de la Provincia.

Si la diferencia es grande, como solía ocurrir, la victoria está asegurada. Si no lo es, algunas partes del cuerpo empiezan a llenarse de interrogantes. La Matanza, como siempre, lidera el caudal de votos necesarios para hacer esa distancia con la oposición. Ahora no la tiene. Pero, lo más grave, fue lo que relataron los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson, y de Berazategui, Juan José Mussi, con lo que está pasando en la actualidad.

Acostumbrados a cosechar entre el 60% y 70% de los votos totales para el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana o Frente de Todos, según sea la marca elegida por el peronismo en las últimas décadas, ahora esos guarismos apenas superan el 40% en el mejor de los casos. “Si hubiera un cartel como en las industrias de alta peligrosidad, habría empezado a sonar el “danger”, reveló uno de los asistentes.

“Estamos cada vez más chiquitos… Nadie habla. Y todos preferimos no hacerlo si sabemos lo que pasa. En estos casos, hubiera sido bueno tener claro qué estrategia van a seguir, con qué herramientas vamos a contar y cómo generamos más escucha, por lo menos, de los candidatos más importantes con la gente. Bueno, nada de eso está pasando”, dijo uno de los más serenos y experimentados. El silencio de Máximo Kirchner en una reunión clave para el peronismo.

La batalla peronista en el terreno bonaerense

Tal cual preveían dentro del oficialismo, y particularmente en las cercanías de Axel Kicillof, quien no quería que hubiera PASO en ninguna categoría, en los municipios donde el intendente oficialista tiene que competir contra otro referente de su mismo partido, la situación se empieza a desmadrar.

En La Matanza, donde el Movimiento Evita le pretende disputar el poder a Fernando Espinoza, las refriegas son cotidianas, y las discusiones que se detienen en un par de empujones pueden pasar a otras instancias. Lo mismo sucede en Moreno, donde hay una disputa total entre la intendenta Mariel Fernández contra el resto del peronismo unido representado por Damián Contreras.

Ahí la pelea ya se hizo cuerpo a cuerpo y esquina por esquina. Pero además, empieza a escalar hacia las más altas cumbres de Unión por la Patria por el apoyo de unos y otros a sus respectivos candidatos. Hoy, Máximo Kirchner estará junto con Mariel Fernández y Walter Correa para dejar en claro su apoyo, pero mañana, previo paso por Ituzaingó, con Alberto y Pablo Descalzo, Sergio Massa cerrará un acto de Contreras.

Mientras tanto, en Tigre, aún no se definió si Julio Zamora puede ir junto con las dos boletas en la misma sábana o solo puede estar con la de Juan Grabois. El juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, debe definir si acepta la decisión de los apoderados de Unión por la Patria, que sostienen la decisión originaria de la Junta electoral de ese frente, que lo incorporó al intendente, o le hace lugar a la impugnación del Frente Renovador para dejarlo solo con la variante Celeste y Blanca B.