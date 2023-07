Córdoba: votó Rodrigo de Loredo y manifestó su preocupación por la poca participación

La ciudad de Córdoba elige intendente este domingo en una votación que, además de definir al jefe comunal de la segunda ciudad del país, tiene implicancias puertas adentro de las dos principales fuerzas que compiten.

Hacemos Unidos por Córdoba, el oficialismo provincial, lleva a Daniel Passerini como candidato para intentar retener el distrito, mientras que Juntos por el Cambio (JxC) hace lo propio con el radical Rodrigo de Loredo. Además, compiten otras nueve boletas.

13.25 Votó Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, votó en la escuela Santa Teresa de Jesús pasadas las 13 horas. "Depende de cada uno de los vecinos que nos está escuchando y que nos está viendo y que venga, participe con su voto y la democracia se defiende viniendo a votar. Así que bueno, nosotros esperamos, por supuesto, que se acompañe esta continuidad que hace tres años y medio empezó, que mejoró la ciudad, que faltan aún muchas cosas por hacer, pero que con Daniel las vamos a poder hacer. Yo desde la gobernación no le doy una mano, sino que le doy las dos manos para eso", sostuvo.

Y agregó: "Nosotros nos vimos muy perjudicado la otra elección por la baja participación del voto. Ustedes habrán visto los resultados. Justamente los barrios donde mejor elección tuvimos nosotros, fueron los barrios donde menos la gente participó, así que yo espero que toda la gente venga a votar".

12.00 Votó Rodrigo de Loredo

El candidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, emitió su voto y le pidió a los cordobeses que "vayan a votar". "Las escuelas están tranquilas para que puedan ir a votar. Le digo a los más jóvenes, ese es un acto de rebeldía. Ir a votar, yo los banco, porque la verdad es que la política los ha frustrado un montón de veces. Es muy bueno que vengan, que ejerzan el voto como quieran, que voten a quien quieran, pero que participen", sostuvo De Loredo.

"Tenemos una ciudad muy grande, muy importante, que gravita nacionalmente, se pone en juego un modelo de la ciudad. Intentamos poner en juego lo que propusimos en toda la campaña. Hemos llevado adelante una campaña extremadamente positiva que por su sensatez descolocó al peronismo. No se puede arrancar siempre cero, reconocemos las cosas que están bien, ponemos el acento en lo que se puede mejorar", agregó el candidato de JxC.

En este sentido, De Loredo se mostró preocupado por la poca participación que se viene registrando en lo que va de la jornada electoral. "Me preocupa un montón que haya sido eficiente el mensaje del gobierno para que la gente no vote", señaló.

11.45 Votó Daniel Passerini

El viceintendente de la ciudad de Córdoba y candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, votó en el colegio Alemán de barrio Villa Belgrano.

“Estamos con las mejores expectativas, muy contentos, queremos que la gente venga masivamente a votar”, dijo en diálogo con los medios presentes.

“Hoy tiene que ser un día de fiesta, muy especial porque además nuestra ciudad está celebrando sus 450 años, lo que hace que esta elección sea más especial”, agregó Passerini.

11.00 Votó Luis Juez y apuntó contra el oficialismo por "desalentar la participación"

"¿Por qué desalientan la participación? Porque el tipo que tiene el poder, al que va a llevar a votar, lo lleva a votar. Tengo un montón de amigos que están enojados y no van a ir a votar. Les dije 'mirá que si vos no vas a votar, al otro lo llevan'. Los tipos que manejan el aparato, a los que tienen que llevar a votar, los llevan a votar", aseguró Luis Juez tras emitir su voto.

"Estamos viendo límites que se van transponiendo a 40 años de la democracia, que en otra época no hacían falta. Acá viernes y sábado ha habido actividades en clubes de fútbol juntando a la gente, arreglando, apretando. Estas cosas no pasaban. No sé qué pasó, por qué se ha bajado tanto el nivel. Esta es la realidad, una Junta Electoral que en vez de promover cómo debe votar y cómo debe seleccionar la gente, la desalientan", agregó Juez.

"La única vez que la Justicia se expide con respecto al tema del comicio, lo hacen para decir que no van a poner multa, desalentando la participación. Después la gente se queja porque no se cree en los sistemas republicanos y porque en la democracia la gente participa cada vez menos. El poder desalienta la participación porque les interesa que los que participen sean los que pueda mover el aparato", completó Juez.

10.35 Votó Juan Schiaretti y pidió que los cordobeses "concurran a las urnas"

El actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, votó pasadas las 10 de la mañana y pidió a los ciudadanos que concurran a votar activamente para que cada uno "pueda elegir el intendente que considera que sea más adecuado para los próximos cuatro años y elegir los destinos de esta querida ciudad".

"El intendente es la persona que tiene el contacto más directo con los vecinos. Y por eso, les pido a todos los habitantes de la ciudad de Córdoba que masivamente concurran y ejerzan su derecho, para que elijamos el nuevo intendente de la ciudad", sostuvo.

"Es una enorme alegría como vecino de la ciudad de #Córdoba poder elegir al intendente. Hoy elegimos a la persona que tiene el contacto más directo con los vecinos, por eso yo les pido a los habitantes de la ciudad que concurran masivamente a ejercer su derecho a votar, para poder elegir al intendente que cada uno considera más adecuado para dirigir los destinos de la #Capital los próximos cuatro años. Aspiro a que el porcentaje de participación sea alto porque la mejor manera de homenajear los 40 años de la democracia es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto", escribió Schiaretti en su cuenta de Twitter.

9.30 Hacemos Unidos por Córdoba también repudió a la Junta Electoral

Hacemos Unidos por Córdoba realizó a las 9.30 su propia Conferencia de Prensa a cargo del jefe de campaña, Héctor Campana, acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo, candidatos de la lista oficialista y funcionarios municipales en el hotel Quórum. Desde el sector oficialista también repudiaron la información difundida por la Junta Electoral Municipal.

"Como jefe de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral. Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas", había expresado Campana en sus redes sociales previamente.

8.35 JxC denunció irregularidades en los comicios y convocó a la ciudadanía a votar

Juntos por el Cambio convocó a las 8.30 a una rueda de prensa y desayuno con la presencia de las autoridades y referentes de todos los partidos que componen la coalición. Fue a partir de una solicitada de la Junta Electoral Municipal que difundió que, si bien el voto es obligatorio, no habrá penalidad para quienes no lo hagan.

Esta situación derivó en una denuncia penal por parte de JxC y esta mañana llamaron a los ciudadanos de la ciudad capital a acudir a votar. "Queríamos hacer un llamado a todos los vecinos de Córdoba que vayan y se expresen, que no importa por quién voten, lo importante es que vayan y voten. Tras 40 años de democracia, Juntos por el Cambio quiere cuidar la institucionalidad en esta hermosa ciudad que tenemos", dijo el concejal Juan Negri y jefe de campaña de Rodrigo de Loredo, candidato a intendente por el espacio.

8.30 Larreta y Bullrich siguen de cerca el impacto de la elección

Rodrigo de Loredo recibió el apoyo de Mauricio Macri.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los protagonistas de la interna presidencial de Juntos por el Cambio, buscarán capitalizar un eventual nuevo triunfo de la coalición opositora sobre el peronismo en uno de los territorios más influyentes del país. Como ocurrió el fin de semana pasado en Santa Fe, los dos estarán esta noche en Córdoba para esperar los resultados.

En la cruzada de De Loredo por llegar la intendencia de Córdoba se cuela la interna que tienen Macri y Bullrich con Larreta y el eje radical Lousteau-Gerardo Morales.

8.00 Abrieron las urnas y Córdoba elige intendente

A las 8 de la mañana se abrieron las urnas en la capital cordobesa y los comicios comenzaron a desarrollarse con normalidad. Los cordobeses vuelven a las urnas un mes después de que Martín Llaryora, actual intendente de la capital cordobesa, ganara la elección a gobernador, en la que venció a Luis Juez.