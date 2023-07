Camino a las urnas, Diego Santilli se muestra, apunta a Patricia Bullrich y tensa la interna

Diego Santilli, diputado y precandidato a gobernador por la lista que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó "los niveles de agresividad" marcados en la interna de Juntos por el Cambio y acusó a la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, de encarnar una campaña "subida de tono". "Para mí no son buenos esos niveles de agresividad", remarcó.

"Chispazos hay, cada uno tiene su visión, pero no me parece que sea sano dentro de un espacio estar machacando todo el día sobre el otro", sostuvo, y agregó: "Tengo claro que mi adversario es el kirchnerismo, al que le tengo que ganar, el enemigo es otro, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico".

Para Santilli, la intensidad de la competencia interna que protagonizan Rodríguez Larreta y Bullrich se debe a que las primarias en otros países suelen ser tensas, a pesar de la garantía de unidad. "Uno mira las primarias en otros países donde los republicanos y demócratas dicen cosas fuertes y al otro día están juntos. No es mi personalidad", subrayó en una entrevista que brindó a TN.

Santilli rechazó "los niveles de agresividad" en la interna de JxC y apuntó a Bullrich por su campaña "subida de tono".

"El golpe debajo de la cintura puede costarnos caro. A mí me lo dice todo el mundo, vengo del interior de la provincia y el común denominador es que por favor no peleemos y le ganemos al kirchnerismo. Nunca hablé mal de nadie de mi espacio y nunca me van a escuchar", reveló.

El diputado resaltó además de que la campaña que protagoniza Bullrich es "fuerte" y "un poco subida de tono", aunque admitió que le hubiese gustado ser el único precandidato a gobernador del PRO luego que Néstor Grindetti oficializara sus intenciones de suceder a Axel Kicillof.

Diego Santilli y las elecciones PASO

A pesar de su optimismo y de afirmar que ganará la provincia, el legislador del PRO prometió que, en caso de perder la interna, acompañará a Grindetti y pidió la intervención del expresidente Mauricio Macri. "Suma. Yo lo llevaría a la provincia. En 2021 me acompañó", indicó.

Por último, reclamó calmar la tensión de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires y vaticinó un futuro importante para Juntos por el Cambio. "Vamos a calmarnos un poco. Juntos por el Cambio ha hecho un cambio enorme en la ciudad", concluyó.