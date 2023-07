La feroz interna en Juntos por el Cambio sumó un nuevo capítulo: Diego Santilli disparó contra Patricia Bullrich

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Diego Santilli afirmó que en la disputa entre los postulantes de esa alianza "no corresponde descargar miserias con quien vas a tener al lado el día después de la elección", al salir en defensa de su referente, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, fuertemente atacado por su rival, Patricia Bullrich.



El precandidato a gobernador dijo en referencia a la competencia en Juntos por el Cambio rumbo a las PASO que "en una primaria con voltaje alto y escuchás cosas que no debieras estar transmitiendo en esta competencia".



"No corresponde descargar esas miserias con quien vas a tener al lado el día después de la elección porque confundís a la sociedad", sostuvo, luego del capítulo de la disputa de días pasados, cuando Bullrich calificó a Larreta de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto".



La exministra de Seguridad se expresó así después de que Horacio Rodríguez Larreta dijo que el modelo que propicia Bullrich es el mismo que el de Mauricio Macri, que "fracasó".



Asimismo, Santilli destacó que la alianza opositora siempre tuvo vocación de ampliar su espacio político y elogió particularmente a José Luis Espert, de quien rescató "su capacidad económica" porque "siempre ha tenido coherencia".



"Él siempre dijo que la emisión genera inflación. Es un tema que lo han saldado los países que nos rodean, Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay y Chile", describió.



En cuanto a sus propuestas para la provincia, recalcó la importancia de "eliminar tasas impositivas y burocráticas" y su plan contra el delito: "Cuando fui ministro (de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires) fui a buscar a los delincuentes hasta abajo de la cama y los índices en la ciudad fueron los más bajos. Eso voy a hacer en la Provincia".