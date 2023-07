Qué se sabe acerca de una visita de Sergio Massa a Mendoza antes de las elecciones PASO

Desde que se confirmó que Sergio Massa iba a ser el precandidato a presidente de la Nación en representación de Unión por la Patria (ex Frente de Todos), gran parte del peronismo mendocino logró encolumnarse detrás de la postulación del ministro de Economía, quien -aseguran desde el kirchnerismo- refleja la "unidad" de cara a los comicios. En Mendoza, Massa lleva como principales candidatos a diputados nacionales al intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, y a la economista María Amalia Granata. Ahora, ¿se espera una visita de campaña antes de las elecciones PASO del 13 de agosto? Mientras tanto, ya pasó por la provincia Juan Grabois, que irá a la interna de UxP.

"No sé si podrá antes de las PASO. Estuvo cuando anunció la ayuda a productores afectados por la helada, para la Vendimia, en una reunión con ganaderos de la provincia y con la llegada del tren de pasajeros en marzo. El apoyo en Mendoza es total", deslizaron desde el massismo local.

Aunque también dejaron abierta una posibilidad para las semanas restantes antes de que se realicen los comicios primarios. "Sergio Massa no avisa con tanto tiempo... Él en cuanto pueda, viene. Sigue muy de cerca lo qué pasa en Mendoza", remarcaron.

Lo cierto es que el Frente Elegí -la versión local de Unión por la Patria- no solamente prepara el terreno para que el espacio nacional tenga una buena performance en las PASO de agosto y así no perder bancas en el Congreso, sino para levantarse tras los resultados provinciales y poder llegar más enteros a las generales de septiembre. Es por ello que los panfletos ya mezclan a Sergio Massa con la fórmula para la Gobernación, compuesta por Omar Parisi y Lucas Ilardo.

María Amalia Granata, Omar Parisi, Sergio Massa, Lucas Ilardo y Martín Aveiro.

El apoyo de los intendentes también resulta ser un aspecto clave. Jefes comunales como Roberto Righi (Lavalle) y Matías Stevanato (Maipú) no manifestaron un respaldo férreo hacia la fórmula Parisi-Ilardo, lo cual fue reprochado luego de que el PJ cosechara apenas el 15,6% de los votos el 11 de junio, posicionándose como tercera fuerza.

Stevenato y Righi si se muestran activos a la hora de promocionar a Sergio Massa como su candidato. Incluso, Righi -que concluye su mandato en diciembre- llegó a sonar como uno de lo nombres fuertes para llegar al Congreso, pero, finalmente, este plan no avanzó.

El intendente maipucino hace campaña por Sergio Massa.

Roberto Righi tiene

La reciente visita de Juan Grabois

El último viernes arribó a Mendoza Juan Grabois, precandidato a presidente de Unión por la Patria y rival interno de Sergio Massa para las PASO del 13 de agosto. Los referentes del Partido Justicialista (PJ) se reunieron este viernes con el dirigente social.

Del cónclave llevado a cabo en participaron la presidenta del PJ e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y los referentes del Consejo Provincial partidario. También los candidatos a gobernador y vicegobernador del frente Elegí, Omar Parisi y Lucas Ilardo, y los precandidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria, Martín Aveiro y Amalia Granata.

Al igual que en otras provincias, el frente oficialista Unión por la Patria llevará una única lista de postulantes al Congreso que acompañará por igual las fórmulas encabezadas por Massa y Grabois. “Nos reuniones con la conducción del PJ local y con quienes van a ser mis candidatos a diputados que van junto a la lista que encabezamos con Paula Abal Medina”, dijo Grabois al respecto. Juan Grabois estuvo reunido con las autoridades del PJ local y con la fórmula peronista por la gobernación. FOTO: @PJ_MZA

El doble rol de Massa

Más allá de las especulaciones que existen en torno a Massa y sus diferentes viajes por todas las jurisdicciones en modo campaña, sigue cumpliendo su papel como ministro de Economía de la Nación. Además de ser el candidato de la coalición oficialista de gobierno, continúa estando al mando de la cartera economía, en medio de la galopante inflación que afronta la Argentina y, a su vez, con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al caer.

Trascendió que podría firmarse este viernes, luego de mas de doce semanas de negociaciones. Funcionarios del Gobierno tendrían una misión que estaría encabezada por el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, y el viceministro, Gabriel Rubisntein, para así partir el lunes por la noche a Estados Unidos. No se descarta que el jueves viaje Sergio Massa, si todo llega a buen puerto. El objetivo es conseguir un adelanto de U$S 8.500 millones hasta fin de año, después de que se haya postergado al 31 de julio el pago de casi U$S 3.000 millones para que se puedan negociar los términos del programa de facilidades extendidas.