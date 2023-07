Martín Lousteau redobló la apuesta y volvió a fustigar a Jorge Macri

El precandidato a jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, cuestionó a su rival del PRO, Jorge Macri, por competir en el distrito tras ser intendente de Vicente López y señaló que "como porteño" le cae mal esa jugada.

"Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno traer prácticas que cuestionamos en algunas provincias a la Ciudad de Buenos Aires. Además, él mismo pensaba esto hace dos años. A mí no me parece correcto. Los grises constitucionales tan oscuros no me parece que tengan que ver con Juntos por el Cambio", evaluó el senador nacional en una entrevista con Noticias Argentinas.

Lousteau se refirió a su relación con el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta y señaló que le gustaría "otro nivel de confrontación" con Patricia Bullrich. En tanto cuestionó a la precandidata a gobernadora de Santa Fe Carolina Losada por sus acusaciones contra Maximiliano Pullaro y expresó: "Es una bajeza".

Con respecto a la renuncia de Franco Rinaldi a su candidatura, Lousteau expresó: "Me llama la atención porque sigue sin hacerse cargo de las cosas que dijo. Nosotros dijimos desde que se empezaron a difundir los videos que no estábamos de acuerdo con que estuviera porque no representa a nuestro espacio. Alguien xenófobo, antisemita, transfóbico, homofóbico, clasista... No estamos de acuerdo. Nosotros pedimos en la Junta Electoral que lo bajaran. Jorge Macri dice que no está de acuerdo con sus declaraciones, pero no las condena".

Al ser consultado sobre el apoyo de Larreta a su candidatura, Lousteau señaló: "Nosotros participamos de la gestión de la Ciudad desde 2015. Hicimos 32 propuestas y se tomaron 28 (en el gobierno de Rodríguez Larreta). Nos conocemos desde hace mucho y sabe cómo trabajamos y qué cosas nos unen. Y también sabe qué cosas de la Ciudad necesitan otro reimpulso. Jorge Macri desde 2005 fue diputado provincial y después intendente de Vicente López tres períodos. Esta ciudad se transformó desde hace 16 años mucho, debajo de las transformaciones hay una ciudad pendiente, pero él no estuvo viviendo ni la transformación ni lo pendiente".