Máximo Kirchner y una de sus apuestas más fuertes en el Conurbano

Damián Selci es el candidato donde La Cámpora, organización que encabeza Máximo Kirchner, deposita las mayores esperanzas en medio de una PASO contra un intendente oficialista como lo es Juan Zabaleta. “Es una discusión entre dos proyectos políticos. Uno, el que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y otro, el de Alberto Fernández”, resumió como si uno y otro no fueran el resultante de una misma fórmula de gobierno que llevó al Frente de Todos a la victoria hace cuatro años atrás.

Con 40 años de edad, Damián Selci se siente preparado para administrar la Municipalidad de Hurlingham, donde tuvo que suplantar durante catorce meses al intendente electo Zabaleta del cual él era primer concejal por un acuerdo con la agrupación que comanda, a nivel local, Martín Rodríguez.

“Somos una organización, trabajamos en equipo, y somos amigos con Martín”, dijo, dejando en claro cuál es el rol de cada uno dentro de una estructura que tiene, como el mayor desafío, abrirse al resto de las organizaciones políticas y a los medios, en particular.

Metódico, organizado, se atreve a achicar la distancia con su interlocutor. Se abre al debate e, inclusive, se anima a sostener el debate sin perder la compostura ante repreguntas que pueden resaltar las contradicciones en muchos temas que, para Damián Selci, son cuestiones indiscutibles, como el plan de vacunación y la cuarentena producto de las políticas aplicadas en medio de la pandemia de por Covid 19. "Fuimos, por lejos, los que mejor las manejamos en Latinoamérica y en la provincia de Buenos Aires en particular, donde construimos hospitales en sólo un par de meses para adecuar la urgencia de la pandemia".

En el centro operativo que tiene a pocos metros de la avenida Vergara, en la siempre sobrecargada Concepción Arenal, hay un equipo de veinte jóvenes, diseminados en diferentes mesas, donde organizan presencias, asistencias y se preparan para la durísima campaña interna que se avecina.

Selci, en la obra más preciada, el hospital de Hurlingham.

-Desde afuera se prevé que lo que sucederá en la PASO de Hurlingham será similar a la guerra de los Roses, donde la puja puede provocar que pierdan los dos sectores.

-Cuando asumí la gestión, cuando el intendente se fue a la gestión de Alberto Fernández, marcamos diferencias de trayectorias y diferencias de trabajo y de administración de los bienes púbicos. Durante muchísimos años, en Hurlingham, no hubo un sistema de salud que contuviera las necesidades de nuestro distrito y mucho menos de nuestros adultos mayores.

Teníamos sólo una clínica para nuestros abuelos, tenía una pésima imagen y conseguimos que durante nuestra gestión el PAMI financie una obra que es impresionante, que los vecinos pueden ver, tocar y conocer, no sólo a través de las redes o imágenes. Pusimos a la salud como primera meta de nuestra propuesta de gobierno.

Esta fue nuestra primera gran diferencia, la gestión. Y en lo político, el actual intendente representa al espacio de Alberto Fernández, yo siempre formé parte del espacio de Cristina Fernández de Kirchner. El sábado anterior hicimos un acto de lanzamiento donde estuvieron los compañeros Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Rubén Eslaiman, del Frente Renovador.

Nuestra propuesta para los próximos cuatro años son los catorce meses de gestión, con la reconversión de la Avenida Vergara, sus nuevas veredas.

-El hospital del PAMI, ¿lo empezaron a construir bajo tu gestión porque tu aliado político es Martín Rodríguez y querían que tuvieran algo que los ayudara para potenciarlos de cara a lo que vendría después?

-Porque en Hurlingham no había clínicas ni hospitales. Somos el último orejón del tarro. No hay quirófanos en el distrito. En todos los demás hay algún lugar donde hacer una intervención quirúrgica. No había quirófanos. Y no es sólo para mí, para los vecinos, sino para todos los habitantes de la región, para los afiliados del PAMI.

No es un favor personal, sino un trabajo de gestión. No hay dudas con eso.

-No mencionaste ni a La Cámpora ni a Juan Zabaleta, ¿es por algo en particular?

-No, no. No quiero personalizar el debate. Sí quiero que quede claro es que nuestra propuesta busca. Salir del modelo de Juntos por el Cambio, por ejemplo.

-Pero si yo tengo que traducir lo que sucede en Hurlingham es que hay dos modelos: el del peronismo tradicional y el de La Cámpora.

-No creo que sea lo que está en juego. Nosotros estamos proponiendo un modelo de gestión distinto al actual, con diferencias también de trayectorias. Nosotros pensamos y habíamos empezado a trabajar en un programa estratégico para la ciudad, resolviendo los problemas que nos demandaba la sociedad.

Nosotros tenemos el espacio hoy de la vicepresidenta y del Frente Renovador y entiendo tu pregunta, pero lo fundamental para la gente tiene que ver con la gestión.

-¿Qué pasó desde Juan Zabaleta intendente y Damián Selci concejal de hace cuatro años a esta interna? Si bien todos entendemos y conocemos que siempre hay que negociar, mi duda radica en por qué hoy existen tantas diferencias.

-Yo lo que creo que pasó es que cuando asumí como intendente, en medio de la pandemia, con los barbijos tapándonos las caras, vi nítidamente que arriba del escritorio del intendente estaban las respuestas a las múltiples necesidades que tenía la gente de Hurlingham. Eran esos mismos problemas que la gente me planteaba en la calle, en las reuniones, cuando era presidente del concejo deliberante.

Observé nítidamente que se podía hacer un Hurlingham mejor y vimos que podíamos abordar la problemática del comercio local, los centros comerciales de cercanía, iniciamos hacer veredas. Es posible darle una impronta mejor.

-Pero en Almirante Brown Mariano Cascallares se fue como diputado provincial y dejó un referente que no era de su espacio como Juan José Fabiani y no hubo crisis. Por qué acá sí la hubo.

-Lo interpreto sólo desde la propuesta que los vecinos pidieron y exigieron. Empezaron a ver que los barrenderos pasaron más seguido, duplicamos la cantidad de patrulleros, lanzamos una fuerza de seguridad ciudadana, inauguramos una reserva natural, volvimos a poner en marcha un plan de vivienda, planes de cloaca, refaccionamos cinco plazas. Hicimos muchísimo y esa es la gran discusión que se avecina en la futura PASO.

Los vecinos vieron una nueva forma de gestionar y lo intentamos mantener durante todos los cuatro años de la futura gestión. La propuesta es que sabemos es que puede haber un Hurlingham mejor.

Y siento, en cada ámbito de mi vida política y personal, que he construido una confianza y un respeto con la gente que me reconoce diariamente. No le mentí, no le prometí cuestiones que no pude cumplir y sólo me dediqué a gestionar y hacer durante los catorce meses que duró mi gestión. Y creo que en cada elección la gente vota a quien le tiene más confianza y en nuestro caso no es un acto de fe ni un salto al vacío. Ya nos vieron gestionar y mostramos lo que pudimos hacer en catorce meses, con un contexto de pandemia. Vos entendés que esto es una crisis, pero yo creo que es una oportunidad.

-Yo percibo que se aproxima una crisis porque ya sucedió en el pasado, por ejemplo en Pilar, donde luego de una PASO salvaje entre Molina y Zúcaro, el candidato de Cambiemos ganó porque los que perdieron no quisieron trabajar con el ganador. No tengo dudas que acá pasará lo mismo.

-Yo creo que el debate siempre es sano, porque si queremos ganarle al macrismo lo haremos porque tenemos mejores propuestas y nuestro equipo de campaña ya diseñó cincuenta medidas e iniciativas de gobierno.

El macrismo, en su propio debate interno, está discutiendo quién persigue más peronistas, cómo realizan el ajuste más salvaje y cómo será la represión. En eso dedican su debate y por esa razón lo más importante es que nosotros debatamos propuestas.

El acto que hicimos el sábado pasado (el lanzamiento de la campaña de Selci Intendente) fue la muestra de todo lo contrario. Hubo entusiasmo, alegría y ganas de progresar, de hacer. Y que nosotros mostremos nuestras propuestas, indiquemos nuestras realizaciones concretas, será la que nos llevará a la victoria y fortalecerá a Unión por la Patria.

En este sentido, quiero puntualizar algo. Nuestro candidato es Sergio Massa. Nosotros valoramos el compromiso, el esfuerzo, el trabajo que realizó y realiza Juan Grabois por debatir una mejor distribución del ingreso, las reformas que propone, y también le agradecemos y le reconocemos el apoyo que siempre tuvo para la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero nuestro candidato es Sergio Massa.

-¿Massa dejó de ser liberal?

-Es el candidato de Unión por la Patria que tiene que enfrentar la catastrófica herencia que dejó el macrismo con la deuda con el FMI. Es el candidato del peronismo y de Unión por la Patria.

-No es más liberal

Es el resultado de una fórmula que buscó darle al peronismo una candidatura contundente para ganar las elecciones en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. El espacio es Unión por la Patria y es el único que está hablando del tema más importante que tenemos los argentinos hoy por hoy, que es el tema del FMI.

La lógica tan violenta que está debatiendo el macrismo no se parece en nada lo que discutimos en Hurlingham. Acá, con nuestros vecinos, proponemos mirar al futuro, confluir en soluciones para los problemas de inseguridad, salud, educación y recuperación del medio ambiente y los espacios públicos, no debatir cuestiones que tienen que ver con la represión.