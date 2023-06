Sergio Massa amenaza con irse del Frente de Todos ante la apatía de La Cámpora y de los intendentes amigos

“Están debatiéndose entre el desastre y la catástrofe” le dijo hoy a la mañana MDZ a un especialista del mundo Massa luego que uno de sus ministros aliados, Diego Giuliano, advirtiera que si no hay un candidato único dentro del Frente de Todos, el ministro de Economía puede irse del espacio que hoy está integrando en el oficialismo.

“Prefiero el desastre” dijo el referente massista sabiendo que ninguna de las variantes que le aguardan entre el cierre de listas y las PASO puede ser dramáticamente negativa si la oposición hace alguna maniobra que hasta ahora le evite también caer en el papelón de pasar de fuerza ganadora a romperse en tres pedazos.

Al parecer, desde Massa hacia el interior del Frente Renovador todos quieren que se sepa que si renuncia o se retira del frente oficialista, el gobierno se termina, tal cual alertó hace dos meses su mujer, Malena Galmarini, cuando se enfrentaron con el asesor presidencial, Antonio Aracre, quien había presentado un esquema de solución económica alternativa y que involucraba una posible devaluación.

“Lamentablemente Sergio no es claro. Nos tiene que juntar a todos y hablar con claridad, decirnos qué quiere… Pero se saca fotos con Wado (De Pedro), nos amenaza con la presentación ante la Corte por el tema de las reelecciones de los intendentes https://www.mdzol.com/politica/2023/6/6/reelecciones-la-corte-suprema-ahora-va-por-los-intendentes-bonaerenses-343626.html y tira tiros por los medios cuando la oposición está haciendo un desastre día tras día… Era para quedarnos todos quietos, cerrar, e ir a la elección”, le confesó un importante intendente peronista que lo conoce y lo quiere.

“Todos sabemos que si no fuera por él esto volaría por el aire y que si se fuera tendríamos el dólar a $1000 pesos. Pero no hablan, nadie habla, y vos tenes que ir siguiendo todo por como sopla el viento”, se sinceró otro que lo conoce desde años.

“Siempre lo defendí, pero ahora no entiendo qué carajo está haciendo”, sigue con su relato el primer intendente que acepta que hace rato que no contesta los llamados como lo hacía habitualmente.

Sergio Massa y Wado De Pedro, recorriendo la Provincia en helicóptero



Los jefes comunales del peronismo kirchnerista, además, no tienen ningún problema con Daniel Scioli, quien mañana ofrecerá un agasajo a los periodistas por su día en la nueva sede que inaugurará en San Telmo. “Pero sabemos que no alcanza con Daniel, ya fue, no entiendo qué miedo le tienen… Hagamos una interna y listo, que peleen arriba los candidatos presidenciales y nosotros vamos todos juntos… No sé por qué se hacen tantos problemas”, aseguró.

“Lo que dicen Giuliano y Moreau es lo que pensamos todos en nuestro espacio”, dijo, sincero como siempre, el presidente del bloque del Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires Rubén Eslaiman. Este partido, que hará su congreso partidario el próximo 10 de junio en Malvinas Argentinas, había definido debatir su futuro en el oficialismo luego que el propio Massa advirtiera, hace diez días en San Fernando, que no sabe bien qué hará y si continuará o no en el Frente de Todos.

Luego de las primeras declaraciones del ministro Giuliano, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, volvió sobre lo mismo al sostener que Massa "está harto de sostener la estabilidad", mientras otros dirigentes del Frente de Todos "juegan a la interna con soldaditos de cartón".

La titular de la Cámara baja manifestó además que el Ministro de Economía "está harto de sostener la estabilidad, mientras otros se dedican a jugar la interna con soldaditos de cartón".

Hoy, Sergio Massa tenía comprometida su presencia en una actividad organizada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, uno de los funcionarios a los que más respeta. Por cuestiones que se desconocen pero se presumen, no fue. Sí estuvo presente Alberto Fernández, quien recordó que él no le pidió a su ministro que le diera obras a los empresarios amigos.

Massa ya decidió ser candidato en el Frente de Todos, “sino no haría nada de lo que está haciendo. Pero parece que tiene duda sobre si le van a cumplir o le habilitan un competidor en las PASO… Nadie sabe si se lo prometieron cuando agarró el Ministerio, si lo quiere cobrar por el “favor” que hizo con el tema de la causa de Cristina, no sé, pero así me parece que no es la manera”, rescribió un legislador bonaerense que forma parte del oficialismo provincial.

“El favor” habría sido su presunta gestión para que el fiscal Guillermo Marijuan sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que la investigaba por la Ruta del Dinero K.

Quienes no creen en la “buena predisposición” de Massa al aceptar ser ministro de Economía creen que entre él y su socio político Máximo Kirchner “hicieron lo imposible para voltearlo a Martín Guzmán y, si era necesario, también a Alberto. Al final, lo dejaron seco pero no lo pudieron sacar”, dicen quienes les gusta ver a Massa tan enojado.

"Todo es muy extraño... Justo él que viene reclamando orden político para que haya orden económico después hace este quilombo", describió la misma fuente.