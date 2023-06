Reelecciones: la Corte Suprema ahora va por los intendentes bonaerenses

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, 48 de Juntos por el Cambio y 40 del Frente de Todos deberán agudizar sus siempre increíbles mentes creativas para encontrar una salida a la finitud de sus mandatos en 2027 cuando terminen su segundo período consecutivo luego de las marchas y contramarchas que se iniciaron con el fin de las reelecciones indefinidas en 2016 y su modificación al final de 2021.

El debate se abrió luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que puso en claro hasta dónde es potestad de las constituciones provinciales de no incidir en la posible elección indefinida de los gobernadores y vice vulnerando, según el ministro Carlos Rosenkrantz, “el gobierno republicano”. La perpetuidad o varias elecciones “lo desnaturaliza, pues de algún modo introduce tácitamente algo de los gobiernos monárquicos, es decir, la perpetuidad del poder en manos de un mismo gobernante”.

La presentación para determinar si están habilitados o no para volver a presentarse como intendentes en la provincia de Buenos Aires fue realizada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que no consideró la ilegalidad de la postulación de cual o tal intendente, porque todavía no se definieron las listas, sino por la modificación operada hace tres años en medio de la aparición de las licencias de más de una docena de jefes comunales a su cargo antes de terminar el segundo año de su período en el Ejecutivo.

La ley 14836 fue impulsada por Sergio Massa a través del Frente Renovador y luego apoyada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Disponía la modificación de la Ley Orgánica de los Municipios en el artículo que determinaba el mandato de los intendentes. La norma cambiada sólo decía que podían ser reelectos, pero nunca determinaba la cantidad.

En 2021, justo el día de los inocentes, un 28 de diciembre, llegó la rectificación de la rectificación, en la que quedaba taxativamente claro que se tomaba como primer período el iniciado en 2019 hasta 2023 y, si aspiraba a una reelección más, ese mandato concluía en 2027 sin posibilidad alguna de presentarse otra vez consecutiva.

“En la Provincia no hay reelección indefinida. Hay una confusión al respecto”, dijo un juez que ha tenido que atender alguna consulta al respecto.

Donde sí hubo novedades y certezas es cuanto al cupo femenino y el reemplazo que les cabe a las mujeres si toman licencia, renuncian o fallecen. Según el juez contencioso administrativo Jorge Ocampo, del Departamento Judicial de San Martín, el mismo que falló sobre la consulta de la concejal de Malvinas Argentinas que derivó en la modificación de la ley 13496, una mujer debe ser reemplazada por otra persona del mismo sexo en caso que deba abandonar su cargo de concejal o legisladora provincial.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín dejó sin efecto la designación de Matías Nicolás Ferreiros como concejal de José C. Paz por entender que no respetaba la ley de paridad de género.

En la causa "CORTES MARIA SOLEDAD C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE JOSE C. PAZ S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHO", la demanda fue interpuesta María Soledad Cortés, quién argumentó que la banca, producida por el fallecimiento de una mujer, le correspondía a ella y no a Ferreiros.