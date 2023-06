Ping pong con Diego Bossio: Máximo Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Juan Schiaretti

Diego Bossio es economista, extitular de Anses y jefe de la campaña de Juan Schiaretti con amplia trayectoria en el peronismo. El dirigente de la provincia de Buenos Aires se mete en la interna de Juntos por el Cambio y arroja fuertes definiciones sobre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

- Alberto Fernández

- No llega a ser una frustración



- Mauricio Macri

- Fracasó



- Horacio Rodríguez Larreta

- Tiene vocación de romper la grieta pero no sale de la grieta. Si logra conciliar, discurso con vocación, seguramente la sociedad le de una oportunidad.



- Máximo Kirchner

- No opino

- Patricia Bullrich

- No me convence...no quiero opinar a título personal pero todas esas posturas de radicalización, de posiciones muy guapas que van para adelante, no sirven para templar a la Argentina



- Javier Milei

- Un síntoma de una sociedad muy harta



- Juan Schiaretti

- Un señor, un tipo que fue tres veces gobernador de Córdoba que ha tenido un respeto institucional muy grande por la provincia y que ha podido poner a Córdoba en un sendero productivo que es envidable para el resto de la Argentina. Ojalá tenga una oportunidad.