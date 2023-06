Las durísimas declaraciones de Mauricio Macri contra Horacio Rodríguez Larreta por Juan Schiaretti

Mauricio Macri está cada vez más lejos de Horacio Rodríguez Larreta. Cada decisión que toma el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente lo aleja un poco más. En este caso, la propuesta de sumar al peronista cordobés Juan Schiaretti sumó un nuevo capítulo a la crisis que atraviesan quienes supieron ser socios fundadores del PRO.

En una entrevista radial, el expresidente aseguró no entender la decisión de quien lo sucediera hace 8 años en la Ciudad de Buenos Aires y lo acusó de faltarle el respeto a los candidatos del PRO en la provincia de Córdoba, donde son oposición al oficialismo comandado por Schiaretti, quien buscará su continuidad en el Gobierno a través de su mejor candidato,

“No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, comenzó diciendo un Macri notoriamente molesto con Larreta.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: “Somos el cambio o no somos nada”, añadió el expresidente.

En ese sentido, y respecto del malestar que generó la propuesta de sumar a Schiaretti en referentes de la coalición opositora como la precandidata presidencial Patricia Bullrich o el candidato a gobernador de la provincia mediterránea, Luis Juez, quien hace años está enfrentado al peronismo local, Macri no dudó en asegurar que la idea de Larreta "pone en crisis a todo el sistema de Juntos por el Cambio".

"Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes destructivas", dijo Macri, quien aseguró "no entender" las decisiones que viene tomando Horacio Rodríguez Larreta. "Debería haber sido algo planificado, discutido internamente, no una cosa improvisada ocho días antes".

Por último, dejó entrever que su pensamiento es que el jefe de Gobierno porteño está tomando estas decisiones porque siente que está perdiendo la interna con Bullrich. "Tu sospecha es la que cada vez más gente tiene", aseguró ante la consulta periodística.