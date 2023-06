La irónica respuesta de Mauricio Macri a Elisa Carrió sobre su lado oscuro

Tras las críticas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, sobre el debate dentro de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri le respondió, entre risas, que tiene un lado oscuro. Esto se dio en el marco de las declaraciones del exmandatario respecto a la incorporación que plantea el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a la coalición opositora.

El fundador del PRO expresó lo siguiente en diálogo con La Voz: "Voy a hacer una confesión. Tengo un lado oscuro. Soy Batman, a la noche salgo a combatir el crimen".

Carrió había dicho que Macri tiene un lado oscuro y que "está jugando para que pierda Juntos por el Cambio". "Lo conozco y lo acompañé hasta el final. Tiene un lado claro y un lado oscuro, y el lado oscuro está jugando para que pierda JxC”, expresó.

“Así lo hizo Alfonsín con Duhalde. Si un expresidente no puede ser, quiere que pierda el otro. En la imposibilidad de ser no dejan ser a otros. El mantenimiento del poder en el fútbol, en la FIFA... Cuando uno tiene mucha ambición no para. Eso le pasó a Alfonsín y a Menem, que si hubiera tenido el 60% de legitimidad reformaba la Constitución. El único que tenía por causa la Nación era Arturo Illia”, agregó Carrió en diálogo con TN.

La presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, reaccionó en defensa de Macri. "Carrió pertenece a un equipo y ella se hará cargo de las cosas que dice. Creo que todos en Juntos por el Cambio respetamos mas allá de la identidad política de cada uno. Los que pertenecen a la UCR y al PRO respetamos a Mauricio Macri", destacó.

"Una fuerza política que hoy se mantiene unida, que ganó las elecciones de medio término y que está para ganar las elecciones del 2023, necesita cuidar a sus dirigentes. Nosotros lo vamos a cuidar a Mauricio y no vamos a hablar mal de él. Lo que diga Carrió va por su cuenta y la gran mayoría de nuestra fuerza política respeta a nuestro expresidente", sentenció.