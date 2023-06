La comisión de Juicio Político se reactiva y cita al juez Juan Carlos Maqueda

La comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación aprobó la citación como testigo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda. Lo impulsaron los diputados del Frente de Todos mediante la mayoría favorable. Los legisladores opositores acusan que no recibieron el documento en tiempo estimado previo a la reunión. La reunión será el jueves 15 de la semana que viene.

El oficialismo plantea el mal desempeño de Maqueda en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto de 2021. Se lo acusa de consentir bajo omisión en el cumplimiento de funciones bajo su dominio que deñaron a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias. Se menciona al manejo en pandemia como ejemplo.

Denuncian arbitrariedad y una administración irregular-no transparente. Señalan la conformación antijurídica del Directorio de la Obra Social y la suspensión vacante la Sub Dirección Médica, Subdirección Administrativa y Auditoría Interna durante todo el período imputado.

Los legisladores de Juntos por el Cambio se quejaron porque el texto del pedido fue presentado tarde y sin anticipación alguna. Éstos se tienden a deslizar previo a la reunión comitiva. En este caso, lo leyó en alza la diputada del Partido Justicialista, Vanesa Siley.

"No es la forma de trabajar. Leyeron el párrafo. Debían circular el escrito que iban a votar. No permiten que alguien contraargumente y proponga citar a otro ministro. Tal vez hubiera citado a Lorenzetti. No avisan que es hoy y no mueven el material", señaló el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

La oposición acusó a los oficialistas de hacer de la comisión un bunker de campaña y enfatizó en que el movimiento es una respuesta a la Corte Suprema por las resoluciones en Tucumán y San Juan. "No es casual que se apuren con Maqueda. Hay una venganza. Votamos en contra, ahora queda esperar qué hace Maqueda", le expresaron a MDZ.

Los diputados del Frente de Todos presentaron como confirmación de la gestión de Maqueda el mail mediante el cual habría dejado su función. "Desde el día de mañana, 31 de agosto del año 2021, dejo de actuar en la Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación… No presento una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna Resolución o Acto Administrativo que me hubiera designado formalmente", indica el documento.

"Durante la primera Presidencia de la Corte Suprema de Justicia del Dr. Ricardo Lorenzetti me fue asignada la tarea de Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y continué con esta labor hasta el presente", agrega.

El texto al que accedió MDZ insta: "Existiendo suficientes pruebas de la participación del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Juan Carlos Maqueda respecto de las imputaciones de Mal Desempeño y Posible Comisión de Delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas, durante el período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021, en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, se extracten por presidencia los cargos formulados en su contra, las pruebas del expediente que los sostienen y se los ponga a consideración del pleno de la comisión".

Los testigos citados para la sesión comitiva de hoy fueron:

Dra. Marta Herrera Alem, (Ex Directora y Vicepresidenta de la OSPJN)

Sra. María Guadalupe Burgos(Funcionaria de la OSPJN)

Contador Público Iván Nicolas Ritvo

Dr Néstor Fasciollo (Funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN)

Dra. Marcela Carlomagno (Titular afiliada a la OSPJN)

Dra. MARIA SUSANA VILLARUEL (Secretaría Letrada Vocalía Dr. Maqueda)

Noticia en desarrollo...