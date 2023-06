"Esto no da para mas", el spot que lanzó Juan Schiaretti en medio de la polémica

El fuego cruzado en Juntos por el Cambio (JxC) está a la orden del día. Mientras, al interior de la coalición opositora discuten si sumar o no al frente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; él continúa avanzando con su estrategia electoral como precandidato a presidente. Por ello, y en medio de la polémica -de la que forma parte- lanzó un spot en donde focaliza en la crisis económica que atraviesan los argentinos.

"Suena el despertador y te levantas. ¿En qué piensas? ¿En el próximo domingo en familia o en que muchos se fueron del país? ¿En cómo venís creciendo o en que tuviste que achicarte de nuevo? ¿En cambiar el auto o en no perder el que tenés? Porque somos muchos los que en los últimos años pensamos cómo llegamos hasta acá. Los que toda la vida nos levantamos a las cinco, seis, siete de la mañana para salir a trabajar, a sembrar, a producir, a sostener este país", comienza el relato.

"Nosotros somos los levantados, porque dormidos no tenemos nada. ¿Cómo alguien que trabaja ocho, diez horas por día, no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre, que jamás piensa ni pensó en el interior, que se rompe el lomo laburando y recibe cada vez menos a cambio. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena y por nosotros y por ellos, para que tengan un futuro. Y acá para frenar tanto sin sentido, tanta tristeza, tanta frustración. No nos merecemos esto", se lo escucha decir a Schiaretti, mientras se ven imágenes de la gente en su rutina diaria.

Schiaretti abona la pelea en JxC

Luego de que el fin de semana se conociera que varios dirigentes de la alianza opositora consideran la posibilidad de sumarlo a esa coalición opositora, Schiaretti expresó su deseo de competir como precandidato presidencial en las PASO dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que tiene coincidencias con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta.

"Yo tengo coincidencias y me parece razonable que quienes planteamos la cultura de la producción y del trabajo y queremos dejar atrás la grieta podamos competir en unas PASO. En ese sentido, coincidimos en esto con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta", dijo el gobernador en rueda de prensa en la tarde del lunes.

Schiaretti, referente del espacio peronista no kirchnerista Hacemos Unidos por Córdoba, dijo al respecto: "No tiene nada que ver una elección provincial con esto, que es la necesidad de Argentina. Una cosa es el país y sus dificultades, que no las puede resolver un solo partido y donde hay una grieta que impide que se discutan las cosas de sentido común, y otra es la realidad de Córdoba".

El mes pasado fue el propio gobernador cordobés quien anunció su precandidatura, aunque sin aclarar en qué espacio competiría, y hoy habló de concretar "un gran frente de frentes" y dijo que una coalición de esas características "va a ser apoyada por el pueblo argentino en su mayoría".