A días de las PASO: qué hizo Patricia Bullrich junto a Cornejo en San Rafael

Patricia Bullrich llegó a Mendoza para respaldar a Alfredo Cornejo y a Hebe Casado en las elecciones del domingo. El lunes estuvo en el Gran Mendoza y esta mañana participó de una agenda similar en San Rafael: conferencia de prensa en el hotel Vecchia Terra, encuentro con militantes en la Plaza San Martín y almuerzo con emprendedores.

El respaldo de Bullrich a la fórmula de precandidatos del Cambia Mendoza fue total. “Queremos traer nuestro mensaje al sur. Para nosotros es importante ganar estas elecciones. Esta visita es para darle nuestro apoyo a Alfredo y Hebe el domingo en las PASO y a Abel Freidemberg en septiembre”, dijo Patricia Bullrich.

Además, la precandidata a presidente remarcó la importancia de Hebe Casado en la fórmula para la gobernación de Mendoza. “Es una gran militante, médica, legisladora y representante del Pro. No le daba tanto lugar y ella se lo ganó por sus convicciones”, explicó Bullrich.

También tiró un dardo para los hermanos Félix al momento de llamar a los sanrafaelinos a votar a Abel Freidemberg: “Venimos a apoyar a Abel que en septiembre tendrá su elección. Creemos que hay necesidad de cambio en San Rafael porque hace mucho está gobernada por la misma familia. Tenemos que lograr una alternancia que sea buena para la democracia. Esta elección puede ser una gran posibilidad para San Rafael”.

Como cierre, Patricia Bullrich hizo foco en algunas de sus ejes de campaña para apoyar a Alfredo Cornejo y Casado: “Queremos profundizar en esta mirada transformadora y equilibrada que busca terminar con la inflación, fortalecer las políticas de seguridad y priorizar la recuperación de la educación para todos los ciudadanos del país, siendo Mendoza una provincia con experiencias innovadoras en este campo. Es una fórmula que le da fuerza y potencia a los cambios que ya vienen haciéndose en Mendoza”.

“En tiempos normales sin crisis se puede elegir un administrador, en tiempos de crisis necesitamos líderes de convicción Alfredo y Patricia somos líderes de convicción”, agregó.

"La Argentina que viene no es para tibios, es para la convicción clara y concreta de los cambios que hay que hacer".



Desde San Rafael, en el corazón de Mendoza, es para mí un orgullo acompañar a @alfredocornejo y @hebesil, una fórmula de gobierno que le da coraje, potencia y una… pic.twitter.com/NX8AvVt1pP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 6, 2023

¿Rodolfo Suarez compañero de fórmula?

Sobre la posibilidad de que el gobernador de Mendoza sea su compañero de fórmula para la presidencia, Patricia Bullrich no dio certezas. “Es un tema que vamos a discutir un poquito más adelante porque no están las fórmulas del oficialismo. Así que vamos a mantener la sorpresa hasta último momento, no queremos presentar el equipo de Juntos por el Cambio antes porque los demás van a acomodar sus equipos al nuestro”, dijo la dirigente del Pro.

Con @PatoBullrich, @hebesil y @Abelfreidember1 en San Rafael, donde pudimos reivindicar la propuesta de trabajo que traemos con el @FrenteCambiaMza para seguir transformando Mendoza, y llevar este modelo de cambio a la nación de la mano de @juntoscambioar. pic.twitter.com/wquXF1uNl7 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 6, 2023

Discusión de la coparticipación

Patricia Bullrich habló de la coparticipación y de la necesidad de un cambio de paradigma al momento de distribuir los ingresos entre las provincias. “Hay provincias productivas y la coparticipación se lleva parte de esos recursos a muchas provincias que sólo viven de la coparticipación y que no hacen esfuerzos por producir”, dijo la precandidata a presidente.

“Hay que cambiar los incentivos porque tenemos 13 provincias donde hay más empleo público que privado que lo sostienen con las provincias productivas”, agregó.

Además, comparó Mendoza con Formosa. “Mendoza podría ser una provincia pobre sin embargo, ha decidido ser una provincia con producción a pesar de ser desértica. Formosa es fértil y es pobre porque el sistema político la hace pobre”, remarcó.

Llegamos con @alfredocornejo y @PatoBullrich a San Rafael.

Estuvimos charlando con los medios y contando cuál es el plan de gobierno que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional y Cambia Mendoza en la provincia.

Somos un proyecto serio en cada rincón del país. pic.twitter.com/0Vz7Ue0oxH — HEBE CASADO (@hebesil) June 6, 2023

Teoría sobre Plastiandino

En un momento de la conferencia, Patricia Bullrich fue consultada por los pedidos de los empresarios del sur y las propuestas de su espacio político. En ese momento, la precandidata a presidente se enteró del incendio de Plastiandino ocurrido los últimos días de mayo y Alfredo Cornejo dio a conocer una teoría sobre el origen de las llamas.

“No están certificadas las pericias pero en parte tiene responsabilidad el desorden macroeconómico porque las empresas tienen que stockearse por la inflación para bajar el costo de reposición. Un poco ese stockeo podría haber generado ese incendio pero está todo en investigación. Es una empresa líder que le da mucho trabajo a toda la ciudad”, dijo Cornejo.