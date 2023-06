Quién es el periodista que Juan Grabois quiere como Ministro de Economía

Juan Grabois sorprendió al mencionar al periodista Alfredo Zaiat como su posible Ministro de Economía. El precandidato presidencial de Unión por la Patria se refirió al jefe de la sección de Economía del diario Página 12 como su eventual ministro en el remoto caso de ganar las PASO y luego la elección presidencial.

"Un economista que me gusta es (Alfredo) Zaiat. Me parece que tiene una capacidad", reveló Juan Grabois durante una entrevista donde mencionó que el periodista de Página 12 tiene "una orientación económica que a mi me contiene".

Alfredo Zaiat es uno de los periodistas de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner en materia económica. Y pese a la invitación de Juan Grabois a integrar su eventual Gabinete, el trabajador de prensa rechazó la invitación.

“La conducción política del poder económico”. Zaiat hoy en @pagina12. El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. https://t.co/YcMxbUgyUJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 12, 2020

"No me gustaría ser ministro de Economía, cualquier que me conoce sabe que no. Me apasiona el periodismo, me encanta lo que hago. Cada uno sabe lo que puede hacer y lo que no debe hacer", fue la respuesta de Zaiat en una entrevista con Radio Con Vos. El periodista agregó el Ministerio de Economía de la Nación es para "el que tenga vocación de gestión. Yo no la tengo. Nunca la tuve".

"Plata y miedo no tenemos. La plata se devalúa y el miedo es una derrota anticipada", aseguró Grabois esta semana junto a su compañera de fórmula Paula Abal Medina, y agregó que durante la campaña electoral hacia las PASO "vamos a afrontar estas semanas explicando en cada rincón del país nuestro proyecto de nación y nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Gerardo) Morales, (Patricia) Bullrich y Milei. Luego que hablen las urnas".

La dupla de precandidatos a presidente y vicepresidenta del sublema "Justa y Soberana" en el marco de UxP difundió una carta a la militancia, en la que ratificó que la intención de ese espacio era que el postulante al Ejecutivo fuera alguien ligado "a la generación diezmada", en alusión a una frase pronunciada por Cristina Kirchner durante el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo.