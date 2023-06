Se lanzó Martín Lousteau con un mensaje directo para Jorge Macri

Con el lema “Sigamos mejorando Buenos Aires”, el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, lanzó su campaña electoral este jueves en el microestadio Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors.

“Los porteños no estamos dispuesto ni merecemos ser el plan B de nadie”, dijo el candidato, en un claro mensaje direccionado hacia su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Jorge Macri.

Lousteau estuvo rodeado, durante el acto, de dirigentes vinculados al larretismo, como Felipe Miguel, María Migliore, Enrique Avogadro, Jorge Telerman y Emmanuel Ferrario, todos funcionarios del actual gobierno de la Ciudad.

“Nosotros nacimos acá, nos criamos acá, somos orgullosamente porteños. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de esta ciudad. No están en otro municipio de otra provincia y ahora se vienen para acá”, expresó Lousteau en referencia a su rival del PRO.

Horacio Rodríguez Larreta no estuvo presente en el acto pero si envió un video en el que manifestó: "Quería mandarte un abrazo enorme. Lástima no poder estar ahí, estoy en el Chaco, pero no quería dejar de estar presente en tu lanzamiento. Unidos dentro de Juntos por el Cambio... bueno, mi partido es el PRO, y tenemos una muy sana competencia, que no tengo ninguna duda de que enriquece y que va a mejorar la Ciudad”.

VAMOS A SEGUIR MEJORANDO BUENOS AIRES



Hoy, junto a miles de vecinos, presentamos nuestras propuestas para la Ciudad. Llevo a Buenos Aires en mi corazón porque acá nací, crecí y viví toda mi vida. En los últimos 15 años se han hecho grandes transformaciones, pero creemos que es… — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 29, 2023

Lousteau lanzó su campaña haciendo 121 propuestas ante "diez mil personas" - según información oficial- que desbordaron el microestadio de Argentinos Juniors.

El precandidato habló del conocimiento que su equipo y él tienen de la Ciudad de Buenos Aires: "Nuestros equipos son de acá, trabajan acá, se especializan en la ciudad y viven en la ciudad, no estuvieron ni están trabajando o pensando otro lugar, para unos meses antes, mudarse y aprender: somos de acá, conocemos y vivimos cada centímetro de la Ciudad".

"Nuestra obsesión es transformar la vida de los porteños y las porteñas", dijo el senador radical y agregó "no somos sectarios, no defendamos a un solo partido, defendemos a todos los porteños".

Lousteau afirmó: "Estamos todos juntos acá porque queremos seguir mejorando Buenos Aires" y agregó "este espacio tiene vocación por seguir transformando la Ciudad*.

"Soñamos con una Buenos Aires mejor, estamos convencidos de que se hizo mucho y de que juntos podemos seguir mejorando Buenos Aires", sostuvo en el comienzo de su discurso que arrancó a las 19.20.

"La Ciudad de los últimos 15 años se ha transformado, tiene un método que funciona y muchas gracias a todos los que trabajaron para que esto sea posible, pero si levantamos un poco la.mirada vemos que hay toda una ciudad pendiente a la que nos tenemos que abocar, esa ciudad requiere más sensibilidad, los invito de pasar de la transformación urbanistica a la transformación de la vida comunitaria", añadió y propuso "transformar el microcentro en un barrio joven".

"A ese método que la.Ciudad ya tiene le podemos dar otra mirada sensible que es imprescindible", agregó y dijo que "hacen falta viviendas en el sur de la Ciudad, tenemos que poner el foco ahí para hacer la transformación que nunca se hizo".

Para Lousteau "más.y mejor educación pública es lo único que puede igualar oportunidades" y dijo "queremos tener la certeza de que nuestros hijos reciban las herramientas que necesitan para la vida" y se preguntó "con qué cara puedo mirar a los ojos a una madre si no estamos modificando la educación para que sientan que están construyendo un futuro".

Antes de su arribo, se emitió un video biográfico del candidato en el que habló de su origen, de su madre y de su vida en la Ciudad.