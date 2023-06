La mirada oficial: el intendente negó canteras y actividad clandestina a MDZ

El intendente de General Rodríguez, Mauro García, no cree que haya incumplimiento y niega rotundamente que haya canteras funcionando de manera ilegal en su distrito. Habló con MDZ y fuentes de la Municipalidad coincidieron en la forma de ver la situación: niegan las canteras a pesar de que este medio documentó el tránsito de camiones en la zona.

Candidato K: Mauro García, junto a Máximo Kirchner

- Los vecinos plantean que las canteras funcionan de forma ilegal y que perjudica al medio ambiente.

- No es verdad, no hay canteras ni trabajo ilegal, de hecho no hay allí otra cosa que algunos camiones por un viejo traslado de Tres Pinos, no otra cosa.



- No hay estudio de impacto ambiental y el pozo supera los dos metros.

- No es cierto, no hay estudio ambiental porque no hay tosquera. Lo que puede haber es el pozo para un emprendimiento inmobiliario y los hay en otros puntos, pero no existe una tosquera ni actividad ilegal. Hay pozos, hay una empresa que está en proceso de remediación por un proyecto turístico, pero no una cantera. Puede ser que haya extracción o algo en algún lado, pero no lo sé.



- Pero se lleva a cabo de forma ilegal.

- Es un proyecto antiguo y de hecho hay una ordenanza en el Concejo Deliberante al respecto para evitar la proliferación de este tipo de actividades y no hay ninguno nuevo.

La charla duró hasta que el intendente debió seguir con su agenda. Lo cierto es que la ordenanza municipal de la que opinó no se puso vigencia, entonces no tiene ninguna validez. Se aprobó por el Concejo porque tiene mayoría el oficialismo, pero nunca se promulgó, por lo que la actividad se lleva a cabo sin regulación actual.

Anteriormente, la secretaria de Ambiente, Agustina Victoriano, contestó al pedido de MDZ: "No te voy a poder ayudar mucho, hay una ordenanza de cavas y canteras que se voto en el HCD hace unos meses y había que reglamentarla, pero no te puedo decir porque no está en el área que tengo a cargo", respondió la funcionaria al pedido de este medio.