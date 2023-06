Daniel Scioli enfurecido, Juan Manzur senador y la venganza de Victoria Tolosa Paz a Cristina Fernández de Kirchner

"Alberto ganó, eso no tengas dudas, no paga costo político, el fracaso de la economía es de Sergio Massa y encima metió el vicepresidente y diputados en todo el país, el que piensa que perdió tiene fiebre". El análisis es de Casa Rosada y tiene lógica, el final del Gobierno de Alberto Fernández lo encuentra sin costos por el mal momento económico y desligado de Cristina Fernádez de Kirchner y su furia electoralista. Logró enojar a Kirchner y sacarse de encima a Daniel Scioli con elegancia inglesa antes de irse.

Daniel Scioli cree que Santiago Cafiero es un traidor, que lo engañó y logró evitar que su candidatura prospere a pesar de haber sido parte de su armado durante un año. Creyó el exgobernador bonaerense que el ofrecimiento al Parlasur del Instituto Patria para que decline su aspiración era un insulto. Lo que se olvidó el nieto de Antonio de avisarle era que el cristinismo ofrecía su diputación nacional y tres lugares más que entraban dentro del poroteo bonaerense. La última no fue la bendecida para el exmotonauta.

Operación. Scioli cree que Santiago Cafiero operó en contra de su candidatura.

Si bien el armado de Scioli a nivel nacional era legalmente muy raquítico, creía que en los medios podía posicionarse para lograr aunar criterios y ser el candidato del espacio. No pasó y la resiliencia lo devolvió una vez más a Brasil, donde le espetó todas las facturas juntas a Alberto Fernández en una charla tensa de dos horas.

Victoria Tolosa Paz recibe estoica las embestidas furiosas de Cristina Kirchner, cuyo vínculo es descripto con precisión quirúrgica por un miembro del Gabinete. "Vicky es ella mucho tiempo atrás, es precisa, rápida, linda, y eso Cristina no lo soporta, para peor, casada con un tipo cool a quien CFK respetó siempre muchísimo como Pepe Albistur, sencillamente la odia por eso", detalla el funcionario que acompaña al presidente.

Albertistas. Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi.

Sergio Massa recibió el salvavidas de mármol que todos reciben para ser beatificados por Kirchner y representar su boleta. "Cómo pasó de querer meterla en cana a los chistes y la complicidad, sólo Sergio lo sabe", describió entre risas un peronista de antaño a este cronista. A su vez, Kirchner le recordó el desastre inflacionario de la gestión del tigrense, como si la propia Cristina no hubiera fogoneado la llegada de Massa a la gestión del palacio de Hacienda.

Lo cierto es que las diatribas de Cristina contra Tolosa Paz son conocidas, incluso cuando la destrató en el escenario de las legislativas con un saludo frio y distante. Tolosa Paz sabe de esgrima verbal, por lo que el "dolor y palazo" que describió haber sentido ayer no fue otra cosa que una sonrisa socarrona para la vice que no logra digerir que encima sonría frente a sus desprecios. No es la primera ni la última vez que Kirchner no logra dominar sus emociones cuando toma el micrófono.

Apoyo. Massa y Kirchner, enemigos reconciliados.

Así entonces, dentro del albertismo se aseguraron lugares para distintos alfiles con los que contará el expresidente entonces a partir de diciembre. Agustín Rossi representará las ideas en el Senado en caso que Sergio Massa logre ganar el país, algo que hoy suena improbable según los primeros sondeos de opinión. Ayer hubo una reunión secreta de dirigentes libertarios, en los que se concluyó que Javier Milei orilla los veinte puntos, pero que Sergio Massa todavía no despega y que si la interna arde, Patricia Bullrich podría ser presidenta en primera vuelta.