Qué respondió Luis Juez a las burlas de una candidata de Milei a su hija discapacitada

En medio de los cuestionamientos por el conteo de votos en la provincia de Córdoba, Luis Juez salió este martes a contestarle a una dirigente de Javier Milei, quién un día antes había criticado al precandidato de Juntos por el Cambio por llevar a su hija con discapacidad a votar.

Todo comenzó el domingo de las elecciones, cuando el senador nacional compartió un video en su redes sociales donde muestra a Milagros, de 22 años y parálisis cerebral, emitiendo su voto por primera vez este domingo. "Hoy la Mily votó por primera vez. Hermoso acompañarla en cada paso", había escrito en su cuenta de Twitter.

Hoy la Mily votó por primera vez uD83DuDCAAuD83CuDFFD

Hermoso acompañarla en cada paso?? pic.twitter.com/6jzJRrkM0U — Luis Juez (@ljuez) June 25, 2023

Rápidamente, el video se volvió viral y consiguió muchos mensajes de apoyo y felicitaciones. Sin embargo, ese no fue el caso de Verónica Sikora, candidata a intendente en la ciudad de Córdoba por el espacio de Milei, La Libertad Avanza. Sin mediar consecuencias, Sikora publicó un polémico video criticando al legislador ya que, según su postura, lo hacía por motivos políticos.

"No tengo nada personal en contra con Luis Juez, no lo conozco. Pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o una persona que no se valga por sí misma y necesite la asistencia permanente, no va a estar votando con el hijo y mostrandolo. Es algo muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre", expresó tajante.

Luis Juez no se quedó callado y posteó otro video para contestar los controversiales dichos de la referente cercana al precandidato a presidente y diputado nacional.

Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder. pic.twitter.com/LLbi8dykdj — Luis Juez (@ljuez) June 27, 2023

"Hola Verónica. Te presentamos a nuestra hija Milagros. Estamos orgullosa de ella como de Martín y Agustina, que también son nuestros hijos", comenzó contestando el senador, acompañado de su mujer y su hija.

Y agregó: "El domingo la Mili cumplió con un sueño, fue la primera vez con 22 años que figuraba en el padrón, Fue su primer voto y por eso fuimos todos orgullosos a acompañarla a la escuela, para que pueda votar y ejercer su derechos constitucional a elegir y a ser elegida. Vos que vas a ser candidata sabés que es un derecho que tienen todos los ciudadanos".

Durante el minuto y medio de duración del video, el referente de la coalición opositora defendió a su hija que "tenía que estar en la escuela votando" y contradijo a Sikora al subrayar que "no debía escondida en la casa". Volvió a expresar su orgullo por ella y sus hijos y ratificó que "no tenemos nada que esconder".

"Ojala Dios te de la tranquilidad para que el dia de mañana sepas expresarte de otra manera. No se si quisiste o no pero la verdad nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente la agraviaste a ella", concluyó Juez.