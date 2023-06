La discriminatoria frase de otro dirigente de Milei contra Franco Rinaldi

Tras las burlas de una dirigente de Javier Milei a la hija con discapacidad de Luis Juez, otro referente cercano al precandidato a presidente se metió en el centro de la polémica. Se trata de Lucas Luna, candidato al Parlasur por el espacio del economista, La Libertad Avanza, quien en las últimas horas fue motivo de duras críticas tras discriminar al integrante de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi.

"Esto lo digo con respeto y toda la buena leche del mundo. Nadie votaría jamás a un discapacitado", arremetió Luna sin filtro en un encuentro virtual que se transmitió en Twitter y que contó con la presencia de 1700 personas.

Su fulminante postura que se difundieron rápidamente en redes sociales se produjo en medio del debate por los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, donde Rinaldi fue elegido por Jorge Macri para competir un ingreso en la legislatura porteña. El politólogo tiene un trastorno genético conocido como osteogénesis imperfecta.

"No podes decir eso", "Estás demente", "La inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable", fueron algunas de las contundentes respuestas en contra del dirigente liberal quien intentó defenderse al señalar que "no se podían enojar con la realidad".

“Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”, subrayó sin ir para atrás con su opinión.

Antes de cambiar de tema, una de las participantes le recordó que Gabriela Michetti (con discapacidad motora) había sido elegida vicepresidenta. A lo que Luna volvió a la carga para responder que "no era lo mismo" ya que "nadie votó a (Gabriela) Michetti, votaron a (Mauricio) Macri”.

Tras difundirse los cuestionados comentarios de la charla, se conoció que el candidato de Milei presentó su renuncia a la postulación a la asamblea parlamentaria.

La respuesta de Rinaldi y repudió de la dirigencia política

Franco Rinaldi decidió romper el silencio, primero en redes sociales y después en una entrevista televisiva. "Rechazo profundo a las declaraciones del usuario @Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”, comenzó respondiendo en Twitter.

Luego y a través de un hilo de tuits, expresó que "las cualidades para gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad" y contradijo a Luna al sostener que "muchísima gente no vota gente como uno, sino más bien lo contrario".

Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

"Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad", afirmó.

Además, enumeró algunos casos similares al suyo como los del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt ("electo 4 veces y padecía poliomielitis") o el gobernador de Texas Abbot quien gobernó "tras quedar en silla de ruedas tras su accidente".

Finalmente concluyó: “Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers!”.

Más tarde, Rinaldi confesó a La Nación Más que Luna se comunicó con él "para pedirles disculpas". "Me escribió por WhatsApp y se las acepte", señaló.

En este punto, remarcó que "el principal problema" de este episodio tenía que ver con "un pensamiento que es cerrado y que está mal".

"Quiero salir de la focalización sobre la discriminación y la crueldad, que siempre está mal (...) Acá me parece preocupante que es pensamiento aparezca en jovenes. Es un poco supremacista y erróneo", subrayó.

Y concluyó aclarando que no "está en contra de la cancelación y que todo el mundo tiene que poder decir lo que quiera".

"Estoy a favor de la libertad de expresión y me parece que todo el mundo tiene que poder decir lo que quiera (...) Ahora, la crueldad es siempre dolorosa. no la acepto y trato de condenarla y rechazarla", cerró.

Por su parte, Rinaldi recibió el apoyo de algunos importantes dirigentes políticos. Tal fue el caso del precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, quien repudió los dichos de Luna y aseguró que hay que "dar lugar a las ofensas y a las bajezas".

"Trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las bajezas, y mucho menos si es para conseguir un voto más. Todo mi apoyo a Franco y a Milagros y su familia", expresó el Jefe de Gobierno porteño.

Repudio absolutamente los dichos discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza contra @FrancoVRinaldi y Milagros, la hija de @ljuez. Trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 27, 2023

También salió el Ministro del Interior, Wado de Pedro, a rechazar las declaraciones al señalar que "lesionan los valores de una sociedad plural e integradora".

Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros. pic.twitter.com/xAMy6iVn2c — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) June 27, 2023

Por su parte, la referente del PRO María Eugenia Vidal valoró "la inteligencia, el coraje y la honestidad" de Rinaldi y agregó que para Juntos por el Cambio "es un orgullo que sea precandidato a Legislador".

En tanto, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, repudió al espacio de Milei por los últimos controversiales episodios.

"Las personas con discapacidad tienen pleno derecho a la participación en la sociedad. No las define su discapacidad, sino su inteligencia, su capacidad de trabajo, su integridad y sus valores. Tenemos que seguir trabajando por una sociedad más inclusiva y diversa porque, como demuestran estos dichos, queda mucho trabajo por hacer", puntualizó.