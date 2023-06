Eventos LGBTQIA+ en el Le Parc: el Ministerio de Cultura dio explicaciones tras las acusaciones

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia respondieron a las acusaciones expresadas este último fin de semana respecto a la suspensión de un evento en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en el marco del Día Internacional LGBTIQA+. Concretamente, artistas disidentes convocados al ciclo "Universo Diverso" señalaron haber sido "censurados" luego de que les comunicaran la cancelación de la actividad para el 28, 29 y 30 de junio.

Mediante un comunicado, el elenco Amores Libres, dirigido por "Keko" Barrios, sostuvo que "a cuatro días de la realización, del evento 'Universo Diverso' en el que estábamos invitados a formar parte de la programación junto a la obra Blasfemia y Mi amigo Lorca fue cancelado". "Desde el equipo de gestión del teatro Le Parc nos comunican que 'no les permiten realizar el evento'. Tratándose de una fecha tan sensible, entendemos esta abrupta cancelación como un acto de discriminación y censura. Frente a la censura, como artistas y trabajadores nuestra respuesta es que el día 28 de junio hacemos la función de Amores Libres en la Casa de la memoria y la cultura de Godoy Cruz a las 20.30 con entrada al sobre. Al armario no volvemos más, no nos callamos", esgrimieron.

Antes lo ocurrido, el director de Estrategias Culturales de la provincia, Fabian Sama, se refirió a las manifestaciones en contra del Ministerio vistas en las redes sociales y dijo acerca de la suspensión del ciclo: "Cuando vimos la magnitud que tomó el evento, con su esfuerzo presupuestario y logístico, planteamos llevarlo para más adelante. Es para que tenga más audiencia. Lo importante no es que solamente vaya la comunidad, sino ponerlo en valor para todos".

El reclamo publicado en redes sociales.

"La comunidad empieza a tener un respeto. Esto necesita mucha producción y el público va a asomarse para ver de qué se trata. Está lejos de la censura. Me parece que está buenísimo potenciarlo desde un lugar de mucho respeto y difusión, pero jamás censura. Por ejemplo, hay un colectivo LGBTTIQ+ exponiendo en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA). Son derechos ganados en las calles".

El elenco amores libres argumentó que "decir cuatro días antes que no sucede o que se va ver si se puede hacer en otro momento es faltarle el respeto al orgullo" y, además, aseguró que se trató de una decisión que implica "discriminación y censura".

Respecto a esto, Sama explicó: "Puede ser que el tiempo de reprogramarlo sea corto, pero sigo insistiendo en que no es censura. Ninguno de nosotros va a censurar. Tenemos una Dirección provincial de género y nos sentamos con todos. No se suspendió. Se pospuso (...) Es muy fuerte hablar de censura en épocas de democracia. Si me pidieran que censurara, no podría permanecer en una gestión".