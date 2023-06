Elecciones: la oposición cordobesa denuncia falencias en 200 escuelas

En las provincias de Formosa y de Córdoba se elige gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales.

Córdoba votó con el sistema de Boleta de Sufragio Única, gobernador, vicegobernador, 44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes, como así también autoridades del Tribunal de Cuentas. En total, hay 3.048.677 cordobeses y alrededor de 1500 extranjeros estaban habilitados para votar este domingo.

En tanto en las elecciones de Formosa se elige gobernador, vicegobernador, 15 diputados locales, 8 suplentes, y autoridades municipales. En las elecciones nacionales, además de votar presidente y vicepresidente, la provincia renovará sus 3 bancas en el Senado y elegirá 3 diputados para el Congreso de la Nación.

Para los comicios de este domingo, se encontraban habilitadas 479.879 personas para sufragar (el 1,36% del padrón nacional), lo hicieron en 253 escuelas que tuvieron 1475 mesas. Los primeros resultados se esperan para después de las 21 y se aguarda un recuento lento debido a la vigencia de la Ley de Lemas. Gildo Insfrán está tan confiado en su triunfo que ya convocó a los festejos.

20.05 | Carrió ya saluda a JxC en Córdoba, "cualquiera sea el resultado"

La líder de la Coalición Cívica y flamante candidata al Parlasur, Elisa Carrió, fue de las primeras dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio en salir a saludar a sus pares cordobeses por el resultado electoral. "Felicitaciones a JxC cualquiera sea el resultado", tuiteó Carrió, junto a una foto de un acto que encabezó ella en esa provincia junto a Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Mario Negri y dirigentes de la Coalición Cívica de Córdoba.

Felicitaciones a JxC cualquiera sea el resultado.#Córdoba pic.twitter.com/8fA5k4b6Wu — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 25, 2023

19.55 | La oposición cordobesa denuncia falencias en el recuento

Desde Juntos por el Cambio salieron esta tarde a denunciar falencias en el sistema de cómputos finales. Así lo planteó Marcos Ferrer, jefe de campaña del PRO, desde el búnker ubicado en Quality Multiespacio. Hablan de más de 200 escuelas en la provincia con inconvenientes de conectividad. Desde el oficialismo provincial, el vicegobernador, Juan Manuel Calvo, deslindó responsabilidades hacia la Junta Electoral Provincial.

La jueza Marta Vidal reconoció que la empresa informó hoy sobre estas dificultades. De no encontrar una solución para la transmisión se hará la carga manual. Según el secretario, la Justicia Electoral Provincial plantea que estas dificultades son partes de las contingencias que sólo traerían un poco más de espera, que pero que de ninguna manera impedirán la transparencia del acto comicial.

19:35 | La concurrencia más baja de votantes en Córdoba desde 1931

Según los datos expresados por la presidenta del Tribunal Electoral Permanente, Marta Vidal, hubo un nivel de participación de apenas el 62% del electorado para elegir para nuevo gobernador, vicegobernador y legisladores. La cifra marca su piso más bajo de los últimos 90 años.

"Estamos hablando de un 62 o 63%. Con cada elección, hay un puntaje menos del porcentaje (de votantes)", agregó Vidal ante la prensa. La participación de la ciudadanía cayó en todas las elecciones provinciales que se desarrollaron hasta hoy y Córdoba parece continuar en la senda.

18:15 | El resultado oficial en Formosa se conocería a la medianoche

Así lo indicaron desde el Tribunal Electoral de la Provincia de Formosa tras el cierre de comicios. “Estimamos que los resultados finales pasada la medianoche”; señalaron funcionarios del Tribunal Electoral. Por su parte, también confirmaron que a partir de las 21 horas comienza la carga de los primeros resultados.

Las elecciones de Formosa se llevaron a cabo bajo el sistema electoral “Ley de Lemas”, presentando 2.543 candidatos en siete lemas y 90 sublemas.

18:00 | Finalizaron las elecciones en Córdoba y Formosa y se esperan los primeros resultados

A las 18 horas, cerraron los comicios en Formosa y Córdoba y las principales fuerzas aguardan con expectativa al recuento de votos.

En una jornada que se desarrolló con normalidad en Formosa, hubo un nivel de participación del 75% del electorado para elegir gobernador, vice, intendentes, presidentes de comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales. Así lo comunicó la presidenta del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, a Télam.

La funcionaria señaló que había votado "el 75% del electorado de la capital provincial y el 78% del interior del distrito" y agregó que, pese al cierre de los lugares de votación, todavía en algunas escuelas se seguía sufragando.

Mismo caso para las elecciones en Córdoba, donde se votó para nuevo gobernador, vicegobernador y legisladores. Según proyecciones de distintos espacios partidarios, la participación quedaría por debajo del promedio habitual. Por su parte, la Justicia Electoral manifestó que aún no cuentan con el porcentaje definitivo de concurrencia a las urnas.

Hubo la participación de 11 listas y, de acuerdo con el secretario electoral de la provincia, Ernesto Torres, las elecciones se desarrollaron con "normalidad", aunque "hubo algunas demoras e inconvenientes que fueron subsanados" por los agentes electorales y autoridades de mesas.

17:45 | Patricia Bullrich llegó a Córdoba de cara al cierre de los comicios

Patricia Bullrich ya se encuentra en Córdoba a pocos minutos del cierre de las elecciones. La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio ya arribó a la provincia para encontrarse con Luis Juez en espera de los primeros resultados.

La referente del PRO estará en el bunker del candidato a gobernador de su espacio, donde también se espera la aparición del candidato a intendente de Córdoba, Rodrigo De Loredo. En tanto, Horacio Rodríguez Larreta seguirá el minuto a minuto de estas elecciones y de Formosa desde Buenos Aires.

Ya estamos en Córdoba. pic.twitter.com/F0gsmAWPtb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 25, 2023

16:30 | Cerca del 50% de los formoseños ya votó en las elecciones para gobernador

Alrededor del 50% de los 479 mil electores ya había votado pasadas las 15.30 de hoy en las elecciones para gobernador de Formosa, donde el gobernador peronista Gildo Insfrán busca su octavo mandato consecutivo. La presidenta del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, informó a Télam que "en lo que va de la jornada, en la Capital estamos en un 45%, mientras que en el interior un 50%".



Durante la mañana emitieron su voto los principales candidatos: el primero fue Insfrán, quien sufragó en la mesa 713 de la Escuela de Frontera N° 6 "José Hernández" de Laguna Blanca, su localidad natal, distante a 140 kilómetros, en el norte provincial.



En este turno electoral también se eligen intendentes y presidentes de comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales. Un total de 479.879 electores están habilitados para votar en 1475 mesas y hay 253 establecimientos educativos acondicionados, informaron fuentes oficiales.



Por el lado de la oposición, JxC postula a Fernando Carbajal junto a María Fernanda Insfrán, mientras que el recién habilitado partido Libertad Trabajo y Progreso postula a Francisco Paoltroni como gobernador y Noemí Argañaraz como vice, y el Partido Obrero a Fabián Servín y Rafael Martínez.



Después de que la Corte Suprema no hiciera lugar a una presentación judicial contra la presentación de Insfrán a la reelección, el mandatario provincial podría registrar un récord en el país: en caso de ganar, completará 32 años al frente del Poder Ejecutivo de Formosa.

15:30 | Difunden instructivo sobre cómo se contarán los votos en Córdoba

La Junta electoral de Córdoba dio a conocer el instructivo sobre cómo se realizará el conteo de votos para el escrutinio provisorio con el nuevo sistema llamado “Tuning” que se pondrá en práctica a partir de los comicios de este domingo. Según se indicó, finalizado el conteo de votos en el aula, se labrará un acta de escrutinio. La autoridad de mesa de votación (AMV) y los fiscales partidarios la llevarán a la sala de transmisión, que está ubicada en la misma escuela. Dicha acta será entregada a un asistente técnico (AT) que operará la estación de transmisión. La misma cuenta con una impresora multifunción y una computadora que digitaliza y transmite los resultados al centro de cómputos (sistema Turing).

Posteriormente, se escanea el acta. El sistema hace un reconocimiento de los números escritos manualmente por la AMV y los vuelca en una grilla digital. La AMV exclusivamente define que número debe ingresar el AT en el campo de validación, puesto que es quién escribió el trazo manual y comprende su caligrafía.

Una vez validada la grilla digital por la Autoridad de Mesa de Votación se transmite esta información a la base de datos del centro de cómputos. El acta digitalizada contiene un código QR. Esto permite que representantes de las agrupaciones políticas transmitan la información de manera ágil a los bunkers partidarios. Una aplicación permite la lectura de los datos.

Una vez consolidados en el centro de cómputos, los datos serán publicados en el sitio web de resultados de acceso público.

Según se expresó días atrás, con este sistema “tuning”, se espera que el escrutinio provisorio se agilice y se pueda tener una tendencia de los resultados cerca de las 21 horas. El instructivo difundido por la Junta Electoral de Córdoba sobre el escrutinio provisorio

15:10 | Córdoba: votó el candidato a gobernador de Creo en Córdoba Federico Alessandri

Federico Alessandri, candidato a gobernador del frente Creo en Córdoba

El candidato a gobernador de Creo en Córdoba, el frente vinculado al Kirchnerismo, Federico Alessandri, votó cerca de las 15 horas en la localidad donde es intendente (de licencia) Embalse. En ese marco, y en diálogo con la prensa, expresó que estaba “contento de votar, de haberlo dado todo en esta campaña”.

También se manifestó satisfecho de “haber encontrado a muchos cordobeses y cordobesas que quieren una Córdoba mejor, con menos pobreza, menos marginalidad y más trabajo”.

Alessandri comparte la fórmula con la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos) quien anoche fue elegida para encabezar la lista de diputados nacionales del kirchnerismo en representación de esta provincia. Cabe recordar que su mandato termina en diciembre próximo.

Ambos candidatos a gobernador y vice de la provincia esperarán desde las 18 horas los resultados de los comicios electorales en el bunker de Creo en Córdoba ubicado en el Hotel Amerian de la ciudad capital cordobesa.

Que lindo votar después de haberlo dado todo en esta campaña!



Contento de representar a muchos y muchas que hasta hace poco tiempo no tenían donde poner su esperanza!

uD83DuDDF3??uD83CuDFFD??uD83CuDDE6uD83CuDDF7#CreoEnCordoba #CreoEnCordobaDeTodos pic.twitter.com/H4VHkdfqFQ — Federico Alesandri (@falesandri) June 25, 2023

15:00 | Insfrán contra Insfrán: votó María Fernanda

María Fernanda Insfrán, la opositora de Gildo Insfrán. Foto Facebook

"Voté por todos los formoseños, para que podamos construir la provincia que merecemos. #FORMOSACAMBIA. Agradezco a todos aquellos, que desde diferentes lugares están garantizando el ejercicio pleno de la democracia", escribió en su cuenta de Twitter la candidata a vicegobernadora por el Frente Amplio Formoseño María Fernanda Insfrán luego de emitir su voto.

14:30 | Votó Passerini, viceintendente de Córdoba

Daniel Passerini dijo que lo más importante es "que la gente vaya a votar". Foto Instagram

Cerca de las 14.30 horas votó el candidato a intendente de Córdoba por el espacio “Hacemos unidos por Córdoba”, Daniel Passerini. El viceintendente de la ciudad de Córdoba emitió su sufragio en el Colegio Alemán y destacó que se vivía una jornada “apacible” y “sin grieta”, con “absoluta libertad”.

"Lo más importante en esta jornada hermosa es que la gente vaya a votar, en cada punto de la provincia. La democracia hay que consolidarla expresándose en las urnas", expresó Passerini.

Respecto a las expectativas sobre los resultados que tendrán estas elecciones provinciales, aseveró: "Tenemos expectativa porque las cosas se hacen bien, la gente vota, se expresa, siempre lo hacemos con esperanza y de que salgan muy bien", cerró.

13:10 | Formosa: votó el opositor Fernando Carbajal

Fernando Carbajal compartió la imagen de su voto en Facebook.

Fernando Carbajal, diputado nacional y candidato a gobernador del Frente Amplio Formoseño, votó pasado el mediodía en la EPEP 82. Luego habló con medios radiales, pero evitó hablar sobre su decisión de postularse como precandidato a senador nacional en las elecciones PASO de agosto.

"Es un día hoy para que los políticos hagamos silencio y escuchemos al pueblo, mañana haremos los análisis políticos", dijo a poco de que el gobernador formoseño Gildo Insfrán reconociera que será candidato suplente a senador nacional por Unión por la Patria en las próximas PASO.

En su cuenta de Facebook escribió: "Voté convencido que una Formosa mejor es posible. Este año se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia y es nuestro deber cuidarla más que nunca ejerciendo nuestro derecho a elegir. Acercate a emitir el voto por la provincia que nos merecemos"

13:00 | Viaja Patricia Bullrich a Córdoba

El candidato a intendente de Córdoba, Rodrigo De Loredo, confirmó ante la prensa la presencia de Patricia Bullrich en Córdoba, quien llegaría en horas de la tarde a la provincia. De esta forma resaltó el entusiasmo a nivel nacional en torno a estas elecciones.

“Estas elecciones tiene una implicancia muy grande a nivel nacional y el resultado de hoy va a impactar evidentemente en el país”, reflexionó. A pesar de que Juez aseguró no haber invitado a ningún candidato, De Loredo, confirmó la presencia de la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio que ayer presentó su fórmula presidencial junto a Luis Petri para las PASO del 13 de agosto.

Tanto Juez como De Loredo ya ejercieron su derecho al voto este domingo en las elecciones provinciales, y ahora esperarán con expectativa los resultados en el bunker que se montó en el Quality Espacio.

Rodrigo de Loredo votó en la mesa 198 en la escuela Almafuerte a las 12 horas y se quejó “por la elección desdoblada para autoridades provinciales y municipales”. Acompañado por Juez, como él lo hizo anteriormente cuando el candidato a gobernador hizo lo propio en barrio Alberdi, el diputado nacional aseveró: “Hubiésemos preferido que el cronograma electoral fuese algo más sensato. Esperamos que la gente vaya a votar. Vemos un clima en la calle que yo no lo he visto nunca, y eso me pone muy contento”.

12:00 | Formosa: votó el senador Luis Naidenoff

Pasado el mediodía votó el senador formoseño y presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta Luis Naidenoff. "Cumpliendo con el deber democrático. ¡Vamos con la fuerza del cambio en Formosa!", escribió en su cuenta de Twitter.

Cumpliendo con el deber democrático. ¡Vamos con la fuerza del cambio en Formosa! uD83DuDCAA pic.twitter.com/pw2DNNwHD1 — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) June 25, 2023

11:30 | Córdoba: con flores para Schiaretti, votó Martín Llaryora

Martín Llaryora habló con la prensa minutos después de votar. Foto: Alejandro Pozo - Twitter

El actual intendente de la ciudad de Córdoba y actual candidato a gobernador por el espacio oficialista “Hacemos Unidos por Córdoba”, Martín Llaryora, emitió su voto a la 11.30 horas, en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

En declaraciones a la prensa, Llaryora hizo hincapié en que su coalición participan dirigentes del justicialismo, el radicalismo, el PRO o el vecinalismo. “En Córdoba no hay odio, no hay grieta. Nuestra intención es continuar con una transformación que busca nuevos paradigmas para las próximas generaciones. Somos una provincia productiva que trabajamos por el cambio. Y creemos que este modelo de Córdoba sacará del atraso al país. Por eso estas elecciones en la provincia tendrán un impacto nacional será muy importante. Hay que entender que los nuevos gobiernos tienen que ser de consenso”, explicó.

Además, recordó que Córdoba es el segundo distrito más importante de la Argentina y que en este domingo se está viviendo una fiesta de la democracia. “Schiaretti es el mejor dirigente nacional”.



uD83DuDDF3? Vota nuestro candidato a gobernador Martín Llaryora "es una alegría esta jornada maravillosa que se está desarrollando con total normalidad" @MartinLlaryora #EleccionesCórdoba pic.twitter.com/2puGRrN9of — Hacemos Unidos por Córdoba uD83EuDD1CuD83EuDD1B (@Hacemosuxcba) June 25, 2023



Previamente, en la Escuela Julio Salusso de la localidad de Estación Juárez Celman, haría emitido su sufragio la radical Myriam Prunotto, candidata a vicegobernadora de Llaryora. "Cómo lo hacemos en cada acto electoral, vine a votar con mi papá, con quien celebramos siempre esta instancia que tiene la democracia, que justo este año cumple cuatro décadas ininterrumpidas en nuestro país", dijo Prunotto en declaraciones a la prensa y añadió: "Espero que sea una jornada en paz, con alegría, que el pueblo de Córdoba y el de muchos municipios de la provincia puedan elegir sus autoridades".

La candidata además, agradeció a todas las autoridades de mesa, a los fiscales y a los que garantizan estos comicios: "Ellos son los que hacen posible que esto sea una jornada de fiesta democrática en el centro de nuestro país", expresó.

10:30 | Insfrán, candidato suplente en la lista a senadores de Mayans

El gobernador Gildo Insfrán votó esta mañana y afirmó que “habrá Insfrán hasta que el pueblo diga basta”. De esta forma el mandatario provincial aseguró que será candidato a gobernador cada cuatro años “porque el artículo 132 de la Constitución Provincial autoriza la re elección del gobernador y vicegobernador”. Luego, inició una improvisada conferencia de prensa tras emitir su voto. “La alternancia en el poder la decide el pueblo”, dijo y agregó: “Yo no soy quien decide la fórmula a gobernador y vicegobernador del Frente de Todos, la elige el Congreso Partidario Provincial”.

Insfrán se abstuvo de hablar de la formula a presidente y vicepresidente del Frente Unión por la Patria. “No tuve tiempo para pensar en la fórmula Massa-Rossi. Estoy abocado a las elecciones en mi provincia”. No obstante, dijo que “Recibió un país al borde del precipicio y estabilizó la economía” y anticipó que será candidato suplente en la lista a senadores nacionales que encabezará José Mayans.

10:30 | Córdoba: con "mucha ansiedad" y un beso a la boleta, votó Luis Juez



El precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Luis Juez votó a las 10.30 en la mesa 1727 de la escuela San Luis Gonzaga de barrio Alberdi, acompañado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Previo a colocarla en la urna, le dio un beso a su boleta.

“Vivo esta jornada con mucha ansiedad. Es la tercera vez que me presento como candidato a gobernador de Córdoba. La primera vez me la robaron, otra la perdí, y en esta oportunidad me toca ganar. Y creo que vamos a ganar muy bien. Los cordobeses necesitan un cambio y el cambio llega esta tarde”, aseguró.

“Hace dos años que trabajamos con Rodrigo De Loredo para poder articular la unidad en Juntos por el Cambio en Córdoba. Hay mucha expectativa de los dirigentes nacionales, pero nos vamos a manejar mucha mesura. Fue una campaña titánica, no quedó localidad ni barrio que no hayamos visitado. Los cordobeses no necesitamos tutores, ni que nos digan desde el puerto que tenemos que hacer. El peronismo se equivocó allí. Necesitamos un gobernador que vaya a discutir a Buenos Aires los recursos y los subsidios. A partir del 10 de diciembre va a haber un gobernador que va a pelear a Buenos Aires por los derechos de los cordobeses”, precisó también.







“Nos llegó la hora. Hoy nos toca presentarnos con más madurez por la Gobernación. Logramos construimos una alianza muy sólida. Esta noche festejaremos y mañana comenzamos a trabajar por Rodrigo para las elecciones a intendente del 23 de julio por la Municipalidad de Córdoba.

Hay un modelo agotado en la provincia de Córdoba, que pretende ser reemplazado por el de Juntos por el Cambio, que tiene la mirada puesta en los problemas de los cordobeses. Estamos preocupados por los próximos 20 años de Córdoba. Hoy no hay excusa para venir a votar (...) cuando los ciclos se agotan, una propuesta de continuidad se vuelve tóxico. La ausencia de De la Sota y Schiaretti en el cuarto oscuro muestra un ciclo agotado”.

Por último, al ser consultado si concurrirían Larreta o Bullrich a Córdoba esta noche, señaló: "Yo no invité a nadie que venga esta noche desde Buenos Aires. No es mi cumpleaños, asi que no invité a nadie".

Ya voté! uD83DuDDF3? Hoy los cordobeses vamos a elegir cambiar la historia de Córdoba. pic.twitter.com/rYhJNe6JaV — Luis Juez (@ljuez) June 25, 2023



10:15 | Formosa: votó Gildo Insfrán

El gobernador Gildo Insfrán votó en la mesa 713 de la Escuela de Frontera Nro.06 de la ciudad de la ciudad de Laguna Blanca. Insfrán llegó al establecimiento educativo a las 10.05 y tras saludar a sus adherentes ingresó a la institución sin hacer declaraciones.

El mandatario provincial buscar su octava gestión al frente del Ejecutivo Provincial. Lleva 28 años como gobernador. Previo a ello fue vicegobernador entre los años 1987-1995.



ELECCIONES PROVINCIALES



Concurrí a votar en mi querida escuela de Laguna Blanca como en cada jornada democrática. La información que recibimos indica que las elecciones se están desarrollando normalmente a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. pic.twitter.com/RKdF5yTNTF — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) June 25, 2023

10:00 | Córdoba: votó Juan Schiaretti





Apenas pasadas las 10 votó Juan Schiaretti.

Con su tradicional campera color rojo, votó el gobernador Juan Schiaretti y precandidato presidencial por la fuerza “Hacemos por el país” en en el Instituto Domingo Savio, en avenida Ramón Cárcano 75 de la ciudad de Córdoba.

“Se esta votando con absoluta normalidad y quiero pedirle a los cordobeses que ejerzan su derecho a voto a 40 años de democracia, que concurran masivamente a votar para que elijan sus próximas autoridades. En esta elección se elije a mi sucesor. Y tengo la satisfacción de que Córdoba haya sido pionera en implementar la boleta única, que por cuarta vez elección a gobernación que se utiliza en la provincia y significa mayor calidad institucional”, expresó ante los periodistas que lo esperaban a la salida del establecimiento escolar donde emitió su sufragio.

Evitó hablar sobre las elecciones PASO y su precandidatura presidencial, y se limitó a opinar sobre “la importante jornada cívica para los cordobeses”.

“Le dejamos al próximo gobernador una provincia donde no hay grieta, donde trabajamos en conjunto con el sector privado y público, que apuesta a la producción y al trabajo. Aún así, siempre hay algo para mejorar y para hacer”, evaluó.

Ante a consulta de los periodistas, evitó mencionar si estará presente su compañero de fórmula Florencio Randazzo si llega a ganar el candidato a gobernador oficialista, Martín Llaryora.

9:20 | Córdoba: votó Mario Negri

Las elecciones comenzaron con normalidad en la provincia de Córdoba. Si bien hubo algunas escuelas donde hubo demoras en constituir sus mesas a las 8 de la mañana, a esta hora los comicios se desarrollan con fluidez.

Uno de los primeros dirigentes en votar fue Mario Negri en la escuela Zorrilla del Cerro de las Rosas mesa 3044. Confirmó que a pesar de haber tenido ofrecimientos por parte de los espacios de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich en sus respectivas listas por Juntos por el Cambio, no aceptó continuar como diputado. “Fue una decisión mía", dijo el actual diputado y jefe del bloque de la UCR en la Cámara Baja. De esta forma, Mario Negri confirmó que no renovará su banca de diputado nacional, que ocupa desde 1993.



A 40 años de democracia me sigue emocionando cumplir con el deber cívico. Voté con muchísima esperanza de que hoy sea un día histórico para los cordobeses. Ojalá hoy el cambio tan ansiado se haga realidad!!! pic.twitter.com/gZTSZwXxM0 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 25, 2023

8:45 | Formosa: comienza la elección con normalidad en una jornada cálida





Así preparaban las mesas para el inicio de las elecciones. Crédito foto: Juan I de Hagen - Twitter

En Formosa se vota con normalidad desde minutos después de las 8. En la ciudad de Laguna Blanca, se aguarda el sufragio del gobernador Gildo Insfrán. En Formosa Capital rige la Ley de Lemas.

Apenas abrieron los comicios hubo algunos inconvenientes debido a la falta de autoridades, pero se pudo resolver. Igualmente se espera una jornada larga en cuanto a los recuentos de votos y, sobre todo, considerando la situación que se genera mediante la Ley de Lemas. Algo que juega a favor de las personas es que se trata de una jornada cálida y eso favorece a la concurrencia de las personas.