Elecciones en Formosa y Córdoba: votó Insfrán y va en busca de su octavo mandato

En las provincias de Formosa y de Córdoba ya abrieron las urnas y se elige gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales.

Córdoba deberá elegir, con el sistema de Boleta de Sufragio Única, gobernador, vicegobernador, 44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes, como así también autoridades del Tribunal de Cuentas. En total, hay 3.048.677 cordobeses y alrededor de 1500 extranjeros habilitados a votar este domingo. Los comicios comenzaron a las 8 y cerrarán a las 18.

En tanto en las elecciones de Formosa se elegirá gobernador, vicegobernador, 15 diputados locales, 8 suplentes, y autoridades municipales. En las elecciones nacionales, además de votar presidente y vicepresidente, la provincia renovará sus 3 bancas en el Senado y elegirá 3 diputados para el Congreso de la Nación.

Para los comicios de este domingo, se encuentran habilitadas 479.879 personas para sufragar (el 1,36% del padrón nacional), lo harán en 253 escuelas que tendrán 1475 mesas, en el horario de 8 a 18. Los primeros resultados se esperan para después de las 21 y se aguarda un recuento lento debido a la vigencia de la Ley de Lemas. Gildo Insfrán está tan confiado en su triunfo que ya convocó a los festejos.

10:30 | Córdoba: con "mucha ansiedad" y un beso a la boleta, votó Luis Juez

El precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Luis Juez votó a las 10.30 en la mesa 1727 de la escuela San Luis Gonzaga de barrio Alberdi, acompañado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Previo a colocarla en la urna, le dio un beso a su boleta.

“Vivo esta jornada con mucha ansiedad. Es la tercera vez que me presento como candidato a gobernador de Córdoba. La primera vez me la robaron, otra la perdí, y en esta oportunidad me toca ganar. Y creo que vamos a ganar muy bien. Los cordobeses necesitan un cambio y el cambio llega esta tarde”, aseguró.

“Hace dos años que trabajamos con Rodrigo De Loredo para poder articular la unidad en Juntos por el Cambio en Córdoba. Hay mucha expectativa de los dirigentes nacionales, pero nos vamos a manejar mucha mesura. Fue una campaña titánica, no quedó localidad ni barrio que no hayamos visitado. Los cordobeses no necesitamos tutores, ni que nos digan desde el puerto que tenemos que hacer. El peronismo se equivocó allí. Necesitamos un gobernador que vaya a discutir a Buenos Aires los recursos y los subsidios. A partir del 10 de diciembre va a haber un gobernador que va a pelear a Buenos Aires por los derechos de los cordobeses”, precisó también.

“Nos llegó la hora. Hoy nos toca presentarnos con más madurez por la Gobernación. Logramos construimos una alianza muy sólida. Esta noche festejaremos y mañana comenzamos a trabajar por Rodrigo para las elecciones a intendente del 23 de julio por la Municipalidad de Córdoba.

Hay un modelo agotado en la provincia de Córdoba, que pretende ser reemplazado por el de Juntos por el Cambio, que tiene la mirada puesta en los problemas de los cordobeses. Estamos preocupados por los próximos 20 años de Córdoba. Hoy no hay excusa para venir a votar (...) cuando los ciclos se agotan, una propuesta de continuidad se vuelve tóxico. La ausencia de De la Sota y Schiaretti en el cuarto oscuro muestra un ciclo agotado”.

Por último, al ser consultado si concurrirían Larreta o Bullrich a Córdoba esta noche, señaló: "Yo no invité a nadie que venga esta noche desde Buenos Aires. No es mi cumpleaños, asi que no invité a nadie".

Ya voté! Hoy los cordobeses vamos a elegir cambiar la historia de Córdoba.



10:15 | Formosa: votó Gildo Insfrán

El gobernador Gildo Insfrán votó en la mesa 713 de la Escuela de Frontera Nro.06 de la ciudad de la ciudad de Laguna Blanca. Insfrán llegó al establecimiento educativo a las 10.05 y tras saludar a sus adherentes ingresó a la institución sin hacer declaraciones.

El mandatario provincial buscar su octava gestión al frente del Ejecutivo Provincial. Lleva 28 años como gobernador. Previo a ello fue vicegobernador entre los años 1987-1995.

10:00 | Córdoba: votó Juan Schiaretti





Apenas pasadas las 10 votó Juan Schiaretti.

Con su tradicional campera color rojo, votó el gobernador Juan Schiaretti y precandidato presidencial por la fuerza “Hacemos por el país” en en el Instituto Domingo Savio, en avenida Ramón Cárcano 75 de la ciudad de Córdoba.

“Se esta votando con absoluta normalidad y quiero pedirle a los cordobeses que ejerzan su derecho a voto a 40 años de democracia, que concurran masivamente a votar para que elijan sus próximas autoridades. En esta elección se elije a mi sucesor. Y tengo la satisfacción de que Córdoba haya sido pionera en implementar la boleta única, que por cuarta vez elección a gobernación que se utiliza en la provincia y significa mayor calidad institucional”, expresó ante los periodistas que lo esperaban a la salida del establecimiento escolar donde emitió su sufragio.

Evitó hablar sobre las elecciones PASO y su precandidatura presidencial, y se limitó a opinar sobre “la importante jornada cívica para los cordobeses”.

“Le dejamos al próximo gobernador una provincia donde no hay grieta, donde trabajamos en conjunto con el sector privado y público, que apuesta a la producción y al trabajo. Aún así, siempre hay algo para mejorar y para hacer”, evaluó.

Ante a consulta de los periodistas, evitó mencionar si estará presente su compañero de fórmula Florencio Randazzo si llega a ganar el candidato a gobernador oficialista, Martín Llaryora.

9:20 | Córdoba: votó Mario Negri

Las elecciones comenzaron con normalidad en la provincia de Córdoba. Si bien hubo algunas escuelas donde hubo demoras en constituir sus mesas a las 8 de la mañana, a esta hora los comicios se desarrollan con fluidez.

Uno de los primeros dirigentes en votar fue Mario Negri en la escuela Zorrilla del Cerro de las Rosas mesa 3044. Confirmó que a pesar de haber tenido ofrecimientos por parte de los espacios de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich en sus respectivas listas por Juntos por el Cambio, no aceptó continuar como diputado. “Fue una decisión mía", dijo el actual diputado y jefe del bloque de la UCR en la Cámara Baja. De esta forma, Mario Negri confirmó que no renovará su banca de diputado nacional, que ocupa desde 1993.



A 40 años de democracia me sigue emocionando cumplir con el deber cívico. Voté con muchísima esperanza de que hoy sea un día histórico para los cordobeses. Ojalá hoy el cambio tan ansiado se haga realidad!!!

8:45 | Formosa: comienza la elección con normalidad en una jornada cálida





Así preparaban las mesas para el inicio de las elecciones. Crédito foto: Juan I de Hagen - Twitter

En Formosa se vota con normalidad desde minutos después de las 8. En la ciudad de Laguna Blanca, se aguarda el sufragio del gobernador Gildo Insfrán. En Formosa Capital rige la Ley de Lemas.

Apenas abrieron los comicios hubo algunos inconvenientes debido a la falta de autoridades, pero se pudo resolver. Igualmente se espera una jornada larga en cuanto a los recuentos de votos y, sobre todo, considerando la situación que se genera mediante la Ley de Lemas. Algo que juega a favor de las personas es que se trata de una jornada cálida y eso favorece a la concurrencia de las personas.