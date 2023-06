La posible ruptura en Unión por la Patria tras la confirmación de Sergio Massa como precandidato presidencial

Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, como precandidato presidencial de la unidad de Unión por la Patria, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, se reunió con el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, para armar una nueva fuerza interna que compita en las elecciones PASO del 13 de agosto dentro del oficialismo. En caso de no ser aceptada la propuesta por el resto de los integrantes partidarios, éstos amenazan con irse de la coalición.

Lozano informó a través de sus redes sociales el encuentro con Grabois en la madrugada de este sábado. Destacó que conversaron sobre la "nueva situación que implica la definición de una fórmula de orientación conservadora y defensora del acuerdo con el FMI al frente de Unión por la Patria".

Agrego que sostiene la "necesidad de convocar al conjunto de fuerzas que comparten esta visión (Soberanos, PTP, PC y otros) para exigir la inclusión en las PASO de una propuesta en todos los niveles prescindiendo de todas las restricciones que hoy impiden una PASO democrática".

UNIDAD POPULAR Y PATRIA GRANDE SE REUNIERON ANTE EL NUEVO ESCENARIO ELECTORAL



En la madrugada de hoy @UnidadPopularOK encabezada por Claudio Lozano y el Frente Patria Grande que conduce @JuanGrabois conversaron sobre la nueva situación que implica la definición de una fórmula… pic.twitter.com/PW0dfNQ0Vw — Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) June 24, 2023

El exdiputado advirtió que "en caso que esto no fuese aceptado irse de la Alianza y competir por fuera. El Frente Patria Grande planteó la posibilidad de ir a una PASO solo en la categoría de Presidente y en el resto seguir con listas unificadas y decidiendo distrito por distrito. Se decidió continuar las conversaciones".

Grabois señaló que se presentará de igual manera. Éste se había bajado por el anuncio previo del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, como el precandidato único. "No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional", publicó en sus redes.

"Vamos a ir a las PASO con mi candidatura a presidente. Hacemos lo que dijimos. Prometimos que si Wado era el candidato a presidente nos bajábamos. Wado no lo es, es Massa. Entonces, no nos bajamos. Soy candidato. Romperíamos si no nos permiten presentarnos", agregó en diálogo con A24.

No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 24, 2023

Lozano sumó luego que "no tiene nada que ver con lo que esperábamos ni con lo que se había conversado hace algunas horas. Estamos conversando con otras fuerzas para plantear una definición común. De mínima tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO sin las exigencias restrictivas en materia de avales porque obviamente no se pueden cumplir en 24 horas. En caso de no prosperar, impugnaremos. No vamos a seguir integrando esto".

"Los que no estén de acuerdo, podemos desprender a nuestros partidos de la alianza conformada. Es la posibilidad hasta la noche de mañana. Nos presentaríamos bajo la personaría de un partido. Trataremos de ir a una PASO adentro, sino iremos por afuera", sentenció.