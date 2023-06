Javier Milei formalizó las precandidaturas: quiénes lo acompañan a las PASO

A horas del cierre de listas, La Libertad Avanza presentó las listas a la precandidaturas para las elecciones PASO del 13 de agosto. Sin sorpresas, la fórmula presidencial será integrada por los diputados nacionales Javier Milei y Victoria Villarruel. Para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, va la diputada Carolina Píparo y para Ciudad de Buenos Aires corre el legislador porteño Ramiro Marra. Presentarán también listas de precandidatos a diputados nacionales en 23 distritos del país.

Desde el espacio confirmaron hasta el momento como diputados nacionales bonaerenses al economista Alberto "Bertie" Banegas Lynch y en segundo lugar se ubica la periodista Marcela Pagano. El tercer lugar es del abogado y secretario general del Partido Demócrata, Guillermo Montenegro.

La licenciada en administración María Lorena Macyszyn aparece en el cuarto lugar y quinto figura el dirigente del Partido FE, Pablo Ansaloni. Éste fue diputado nacional entre 2017 y 2021. Juliana Santillán La diplomada en Economía Austriaca ( Universidad ESEADE), Juliana Santillán, se posiciona sexta y séptimo se destaca el referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone. Octava figura la cosplayer Lilia Lemoine y noveno el presidente de Ciudadanos, Santiago Santurio.

Milei también oficializó que Juan Ignacio Nápoli, exdirector de la Asociación de Bancos Argentinos y asesor del presidente de River Plate, Jorge Brito, encabezará la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. En La Matanza, el municipio más populoso del conurbano bonaerense, se presentará como precandidato a intendente el cantante David "El Dipy" Martínez.

En Ciudad de Buenos Aires, encabezará la lista de diputados nacionales la economista Diana Mondino; en segundo lugar irá Oscar Zago, el tercer puesto lo ocupará Sandra Pettovello y en último lugar estará Julio Goldestein.

Tras los bajos resultados en las provincias de Tucumán y La Rioja, el espacio libertario confirmó que no acompañará en forma oficial las elecciones que se celebrarán mañana en Córdoba y Formosa. No reconoce como propios a los candidatos a gobernador Agustin Spaccesi (por Unión Popular Federal) y Rodolfo Eiban (del Partido Demócrata Cordobés), que habían anunciado contar con la bendición del legislador nacional para representarlo en el distrito.

Los diputados nacionales Javier Milei y Carolina Píparo junto al abogado Francisco Oneto.

En tanto que en Formosa, LLA no presenta ningún candidato en los comicios para elegir gobernador, vice, intendentes y otros cargos legislativos locales. En simultáneo, el partido anunció que sí competirá para la presidencia con boleta a diputados nacionales en dichos distritos en las elecciones PASO y generales del 13 de agosto y 22 de octubre.

En Córdoba irá primera como precandidata a diputada nacional la estudiante de derecho María Celeste Ponce y segundo corre el abogado y empresario Gabriel Bornoroni.

Se confirmó también a la economista Romina Diaz como primera precandidata a diputada nacional por Santa Fe y a Adrian Ravier al frente de la nómina de aspirantes a la Cámara baja por La Pampa. El diputado Nicolás Mayoraz ocupará el segundo lugar en la lista. En Mendoza, lidera la lista Mercedes Llano y luego figura el economista Facundo Correa Llanos.



Otro de los motivos que movió la aguja del espacio fue la salida de los principales armadores del libertario tras su renuncia en la junta electoral de la provincia: Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. De esta manera, Karina Milei -hermana del postulante presidencial- y su madre, Alicia Luján Lucich, serán las encargadas de diseñar la estrategia con la que LLA encarará la próxima campaña electoral.

En cuanto a su equipo económico, Milei anunció este lunes la incorporación a su equipo de trabajo del economista Darío Epstein, quien se sumará a Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ambos exfuncionarios en el gobierno de Carlos Menem.

Además, ratificó también la incorporación de Emilio Ocampo, profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.