Cierre de listas: sin acuerdo, habrá dos listas de legisladores porteños de Juntos por el Cambio

Hasta el sábado a las 23.59 hay tiempo para que los frentes políticos presenten ante la justicia electoral las fórmulas presidenciales y las listas legislativas que competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Negociaciones de último momento, tensiones, peleas y amenazas se repiten en todos los espacios, con dirigentes que pelean por quedar mejor posicionados, tanto en las discusiones internas como de cara a la sociedad.

17.20 | Juntos por el Cambio tendrá tres candidatos a intendentes en La Matanza

En el distrito más populoso del Conurbano, Juntos por el Cambio tendrá tres candidatos a intendente. Dos irán colgados a la boleta de Horacio Rodríguez Larreta mientras que el restante solo a la de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Se trata de un distrito donde el peronismo siempre se hace fuerte pero después del resultado de 2021, en el espacio opositor se entusiasman con poder seguir acercando posiciones, aunque el desempeño de Javier Milei y El Dipy en el distrito es todavía un misterio.

Por Larreta competirán Toty Flores, de la Coalición Cívica, contra Josefina Mendoza, de Evolución, el sector de Martín Lousteau en el radicalismo. Hasta último momento hubo intenciones de acercar posiciones pero no pudieron llegar a un acuerdo para integrar una lista en conjunto. Por Bullrich competirá Lalo Creuss, actual concejal que le ganó la pulsada al exministro de Educación Alejandro Finnochiaro.

Josefina Mendoza presentó su lista de concejales y consejeros escolares.

16.40 | Marcelo Romero será precandidato a senador provincial de Néstor Grindetti

El exfiscal platense Marcelo Romero será precandidato a senador provincial de Buenos Aires bajo el armado de La Fuerza del Cambio del precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti. Esto se da en el marco del cierre de listas de hoy.

El exfuncionario del Ministerio Público Fiscal del distrito bonaerense presentó la renuncia a su cargo en marzo de este año para sumarse al equipo de la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich.

El precandidato a senador provincial Marcelo Romero junto al precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti.

16.35 | García Moritán será candidato a jefe de Gobierno porteño

El legislador porteño Roberto García Moritán se anotó para competir como precandidato a jefe de Gobierno porteño por el partido Republicanos Unidos. Luego de las peleas que protagonizó con Ricardo López Murphy, el marido de Pampita no pudo formar parte de Juntos por el Cambio, por lo que decidió competir igual, por afuera. Su objetivo inicial era que López Murphy compitiera para presidente y él para jefe de Gobierno, pero la decisión del diputado de bajar a la Ciudad alteró sus planes y generó un quiebre en la relación.

Para llegar a las elecciones generales de octubre, García Moritán deberá superar el piso del 1,5% de los votos que establecen las PASO. La lista de legisladores porteños está encabezada por Milena Rendich, Javier Romano y María Bianchi. También Republicanos Unidos presentará candidatos para diputados nacionales, pero con boleta corta, ya que no irán con ningún candidato a presidente. La lista la componen en los primeros puestos José Magioncalda, Valeria Vindenkina, Mariano Ferretti y Romina Matas.

16.00 | Larreta presentó a sus diputados por la Ciudad

El precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta terminó de definir los primeros lugares de la lista de postulantes a diputados nacionales que lo acompañará en la Ciudad de Buenos Aires. La nómina estará encabezada por el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, quien estará secundado por su par de la UCR porteña, Mariela Coletta.

El tercer lugar de la lista quedó para el diputado nacional del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Álvaro González, quien buscará revalidar su banca. Después los siguen: Gabriela Fernández (del espacio de Graciela Ocaña) y el jefe de los Gastronómicos porteños, Dante Camaño.

EL EQUIPO QUE VA A DEFENDER A LOS PORTEÑOS



Qué orgullo presentar este equipo de personas con garra, con experiencia y con una capacidad de laburo inigualable.@Maxiferraro va a encabezar la lista a Diputados Nacionales. Como Presidente de la Coalición Cívica, hace años que Maxi… pic.twitter.com/NtrUPlZMsw — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 24, 2023

15.40 | Sin acuerdo, habrá dos listas de legisladores porteños de Juntos por el Cambio

A pesar de los intentos por llegar a un acuerdo, Jorge Macri y Martín Lousteau tendrán listas separados de legisladores porteños. Hubo intentos para unificarlas y evitar mostrarse divididos. De esta forma, con Jorge Macri quedó el PRO, la Coalición Cívica y el sector de Ricardo López Murphy. Con Lousteau, en tanto, la UCR más el partido de Graciela Ocaña, Confianza Pública. Todavía había negociaciones con el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista de Roy Cortina.

En el caso de la lista de Lousteau, está confirmado que Ocaña será quien encabeza la lista, renunciando así a su candidatura a jefa de Gobierno. La siguen el dirigente radical del sector de Facundo Manes Guillermo Suárez y la presidenta de la comisión de Educación de la Legislatura y dirigente de Evolución Radical, Manuela Thourte, que irá por su reelección.

Todavía se seguían negociando los nombres en el campamento macrista, donde el desafío es integrar a todas las líneas internas del PRO. El problema se está generando con Stolbizer y Cortina, que tenían acuerdos con Rodríguez Larreta y ahora están negociando lugares.

CON GRACIELA OCAÑA TRABAJAMOS JUNTOS



Estamos muy contentos con la decisión de @gracielaocana de acompañarnos con su espacio político, @confianzapubli, para seguir mejorando la Ciudad y resolver lo que aún falta. Con ella encabezando la lista de Legisladores, vamos a continuar… pic.twitter.com/ZbSVkJxUyz — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 24, 2023

14:30 | Hugo Moyano será candidato por el partido de Guillermo Moreno

El reconocido sindicalista se presentó junto a Daniel Scioli en la última semana, pero ante la declinación de la candidatura presidencial del embajador, decidió sumarse al espacio Principios y Valores que lidera Guillermo Moreno.

Comunicado de Prensa



El Partido de Hugo Moyano (Partido de la Educación, la Cultura y el Trabajo) se suma a la alianza Principios y Valores - Por Tierra Techo y Trabajo



Guillermo Moreno 2023



Principios y Valores pic.twitter.com/EkGwKjYSpg — Principios y Valores (@PartidoPyV) June 24, 2023

13.30 | Facundo Manes bajó su candidatura presidencial y apuntó contra sus compañeros radicales

El diputado nacional por la UCR Facundo Manes bajó su precandidatura presidencial a través de una carta que publicó este sábado en sus redes sociales.

"Hoy los principales dirigentes de mi partido optaron por acompañar a las dos listas encabezadas por dirigentes del PRO. Creo en la democracia de partidos y respeto esa decisión. Es preciso reconocer tiempos y contextos, ya que nos permiten tomar decisiones para lo inmediato y para el futuro. Vivimos épocas demasiado difíciles para que la política siga discutiendo sobre sí misma y fragmentándose. Por todo esto decidí que no voy a presentar mi candidatura en estas elecciones", agregó Manes.

11.47 | Patricia Bullrich anunció quién será el vice de Néstor Grindetti

La precandidata presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció quién será el vice de Néstor Grindetti. El intendente de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense compartirá fórmula con Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen.

Así entonces, quedarán confirmadas las dos fórmulas: Juntos por el Cambio llevará a Diego Santilli junto a Gustavo Posse, intendente de San Isidro, acompañando la boleta a presidente de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Por su parte, Patricia Bullrich y Luis Petri serán representador en Buenos Aires por Néstor Grindetti y Miguel Fernández.

11.20 | Juntos por el Cambio resolvió su interna en La Rioja

Los candidatos de Juntos por el Cambio de La Rioja resolvieron su interna y quedó así: Felipe Álvarez será candidato a diputado nacional tras haber sido derrotado en la elección a gobernador en la que Ricardo Quintela fuera elegido. Julio Martínez será candidato a senador. El radical exministro de Defensa irá junto con Inés Brizuela y Doria, intendenta derrotada de La Rioja capital.

De esta forma se logra la lista de unidad en Juntos por el Cambio en una provincia que había tenido una interna feroz hasta su armado.

10.30 | Schiaretti confirmó a Florencio Randazzo como su compañero de fórmula

XJuan Schiaretti confirmó a Florencio Randazzo como su compañero de fórmula

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial por el espacio "Hacemos por nuestro país", Juan Schiaretti, confirmó este sábado quién será su compañero de fórmula para presentarse en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias PASO a realizarse el próximo 13 de agosto.

De esta forma, informó que el diputado nacional Florencio Randazzo será su candidato a vicepresidente conformando así un binomio que pretende ser una alternativa "por fuera de la grieta" como viene pregonando el mandatario cordobés.

Luego de su fallido intento de integrar un frente ampliado con Juntos por el Cambio, y la inscripción de su propia alianza “Hacemos por Nuestro País” el pasado miércoles 14 de junio, ahora Schiaretti acordó con el ex ministro de Transporte encabezar la lista para las PASO.

9.30 | Carrió no se baja y lanza su precandidatura presidencial Elisa Carrió junto a Diego Santilli

Elisa Carrió negoció lugares para sus personas de mayor confianza, pero eso no generó su declinación personal, como sí fue en el caso de Facundo Manes, que dio de baja su lista. La líder de la Coalición Cívica lanzará hoy su precandidatura intentando captar el voto independiente dentro de la coalición, formalizadas las duplas de Patricia Bullrich y Luis Petri, y Horacio Rodríguez Larreta junto a el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. De esta manera, se suma otra fórmula de Juntos por el Cambio.

8.30 | El compañero de fórmula de Diego Santilli

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, será el compañero de fórmula de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Santilli finalmente se inclinó por Posse por sobre José Luis Espert, el otro nombre que sonaba para acompañarlo. Espert finalmente será candidato a senador nacional, al igual que Cynthia Hotton.

El intendente de San Isidro es aliado de Emiliano Yacobitti a nivel nacional y fue uno de los nombres que más fuerte sonó en los últimos días.

*Santilli-Posse la fórmula en Provincia y Espert-Hotton senadores nacionales* — Alejandro Cancelare (@alecancelare) June 24, 2023

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, había asomado como otra posibilidad pero finalmente decidió pelear por un segundo mandato al frente de la ciudad balnearia.

La gran incógnita sigue siendo Facundo Manes. Este viernes el neurólogo sorprendió presentando su lista de precandidato a presidente. Allí competirá con la lista "Dar el Paso", la misma que utilizó en los comicios del 2021 cuando se convirtió en diputado nacional. El problema es que nadie en el radicalismo lo considera un proyecto viable porque casi la totalidad del partido se dividió entre Larreta y Bullrich.

El neurólogo había sido tentado en los últimos días por la alianza de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales para encabezar la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires, pero rechazó esa posibilidad.

22.22 | El festejo de la CGT y el encolumnamiento detrás de Sergio Massa

Uno de los integrantes del triunvirato que maneja la CGT, Héctor Daer, publicó en su cuenta de Twitter el comunicado de la central obrera donde expresan su apoyo a la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

Lo manifestamos públicamente, lo militamos y hoy lo celebramos. La unidad del Peronismo garantiza los derechos de todos los trabajadores. Unidos vamos a construir un gran triunfo nacional para la alegría de todos. pic.twitter.com/FckvaeewSr — Héctor Daer (@hectordaer) June 24, 2023

22.02 | La palabra de Juan Manzur, uno de los caídos tras el anuncio de Unión por la Patria

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, hasta antes del comunicado de Unión por la Patria era el compañero de fórmula de Eduardo "Wado" de Pedro para competir en las PASO de agosto. Tras la reunión de Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner todo cambió y el tucumano se quedó con las manos vacías.

"Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos", fue parte del mensaje de Manzur.

Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente @SergioMassa y a vicepresidente @RossiAgustinOk, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos @unionxlapatria. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) June 24, 2023

21.40 | La reacción de Javier Milei a la confirmación de Sergio Massa como precandidato de la unidad oficialista

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, reaccionó a la confirmación del ministro de Economía, Sergio Massa, como precandidato presidencial de la unidad oficialista.

"De un lado Massa. Del otro Larreta. Las dos caras de la misma moneda. La garantía de que nada cambie. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", expresó el economista liberal.

De un lado Massa. Del otro Larreta. Las dos caras de la misma moneda. La garantía de que nada cambie.

Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) June 24, 2023

21.30 | Juan Grabois se retractó e irá como precandidato presidencial en las elecciones PASO

Tras el anuncio de Unión por la Patria del precandidato presidencial de la unidad, el ministro de Economía, Sergio Massa, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, resurgió su postulación. La había bajado al creer que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, era el apuntado a encabezar la lista. "No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional", expresó.

No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 24, 2023

21.00 | Sergio Massa fue anunciado como el precandidato presidencial de unidad de Unión por la Patria

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue confirmado como el precandidato presidencial de unidad de Unión por la Patria a través de las redes sociales de la coalición oficialista.

"Unión por la Patria tiene lista de UNIDAD. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones", comienza el comunicado.

"Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Reconocemos a los compañeros Wado de Pedro y Daniel Scioli que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual", continúa.

Nuestro candidato a presidente será @SergioMassa y lo acompañará como candidato a vicepresidente @RossiAgustinOk.



Reconocemos a los compañeros @wadodecorrido y @danielscioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual. — Unión por la Patria uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@unionxlapatria) June 23, 2023

20.30 | Cecilia Moreau publicó una foto con Sergio Massa en su oficina

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, publicó una foto con el ministro de Economía, Sergio Massa, con el siguiente texto: "Con Sergio Massa en mi oficina viendo las noticias que dicen que no está acá".

El encargado de la cartera económica venía de reunirse con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su oficina en el Senado para tratar el enfoque del cierre de listas de Unión por la Patria.

Con ?@SergioMassa? en mi oficina viendo las noticias que dicen que no está acá uD83DuDE44 pic.twitter.com/XPGJ3HAM1g — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 23, 2023

20.20 | Florencio Randazzo fue confirmado como precandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti

El diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, será el precandidato a vicepresidente del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. La alianza electoral se denomina "Hacemos por Nuestro País". Está integrada por las fuerzas del peronismo cordobés, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras delegaciones provinciales más pequeñas.

20.00 | Sergio Massa se encuentra reunido con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado

Tras la reunión de los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, Raúl Jalil y Gerardo Zamora, con el presidente Alberto Fernández, para alcanzar una lista de unidad, el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra en el Senado negociando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere que se baje el exgobernador bonaerense Daniel Scioli para poder jugar en las elecciones PASO del 13 de agosto.

El jefe de Estado mantiene a Scioli. La única posibilidad de bajarlo y aceptar a Massa como candidato es poniendo al precandidato a vicepresidente. Eso es lo que le relató el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, a Radio 10. Massa no quiere interna y quiere ser el candidato de unidad de Kirchner, más allá de que se haya lanzado bajo su figura el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

19.50 | Mario Ishii, un intendente que se despide

La despedida de un histórico. Mario Ishii abandona la intendencia de José C. Paz. Lo más probable es que vaya a la legislatura provincial en el primer lugar en la lista de diputados provinciales. Es un puesto que históricamente le corresponde a ese populoso distrito del Conurbano y alguien del entorno de Ishii en particular.

Para sucederlo en la intendencia volverán a competir José Pérez, el actual legislador bonaerense que responde a La Cámpora, contra Roque Caggiano, el ganador de la última PASO entre los dirigentes más cercanos a Ishii. Por Juntos por el Cambio se presentará Ezequiel Pazos.

19.30 | Brandoni será candidato al Parlasur con Bullrich

Patricia Bullrich confirmó esta tarde que el actor e histórico dirigente radical Luis Brandoni será parte de las listas que la acompañarán en su carrera presidencial. En concreto, Brandoni será el primer candidato a diputado para el Parlasur, la segunda categoría (de izquierda a derecha) que tendrán las boletas. Es una lista de 19 candidatos titulares y 19 suplentes que acompaña a la de presidente y vice en todo el país. En cambio, en cada distrito habrá otra boleta más con un candidato al Parlasur. Se eligen 19 diputados de manera proporcional por la primera boleta y uno por cada uno de los 24 distritos.

"Es un orgullo para nosotros que Luis Brandoni se incorpore a La Fuerza del Cambio como primer precandidato a diputado en el Parlasur. Él representará la fuerza de nuestra cultura ante los países de la región", tuiteó Bullrich al compartir un video junto a Brandoni y Luis Petri, su candidato a vice.

Es un orgullo para nosotros que Luis Brandoni se incorpore a La Fuerza del Cambio como primer precandidato a diputado en el Parlasur. Él representará la fuerza de nuestra cultura ante los países de la región. pic.twitter.com/4FPjcLWDah — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 23, 2023

18.50 | Otro revés para Milei: referente de Quilmes lanzó duras críticas al quedar afuera

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, perdió a otro postulante de su armado en la provincia de Buenos Aires, ya que su hombre en Quilmes, José Luis Ammaturo, renunció al espacio luego de no ser elegido para encabezar la precandidatura a la intendencia. Esto se da en el marco del cierre de listas del 24 de junio de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto.

Desde La Libertad Avanza señalaron que la mesa municipal junto el armado provincial de Sebastián Pareja decidieron impulsar a otro precandidato y que Ammaturo decidió romper con el espacio. Más allá de que un sector creía que era el mejor postulante, destacaron que no reunía todas las cualidades necesarias.

18.40 | Insaurralde irá de candidato a concejal de Lomas

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, anunció que no competirá por la intendencia de Lomas de Zamora y que quién será el postulante de Unión por la Patria es Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. De todas formas, Insaurralde estará en la boleta ya que encabezará la lista de concejales.

En un acto en el Teatro del Municipio, Insaurralde hizo un repaso por sus 20 años en el ejecutivo local, de los cuales 14 fue intendente, y aseguró: “Quiero invitarlos a poner en valor todo lo que logramos en este tiempo hermoso y revolucionario y a pensar en los próximos 20 años. Quiero invitarlos a construir el futuro de Lomas”. Y agregó: “Siempre defendí el trasvasamiento generacional para seguir construyendo el Municipio que soñamos, y sé que Fede va a asumir ese compromiso con trabajo y vocación como todos estos años en los que me acompañó”.

Martín Insaurralde y Federico Otermín.

17.50 | López Murphy no será candidato a jefe de Gobierno

Ricardo López Murphy decidió no ser candidato a jefe de Gobierno porteño y por eso no participará en ninguna boleta en estas elecciones. Lo definió luego de alcanzar un acuerdo con Patricia Bullrich por el cual le garantiza un ministerio en un eventual gobierno suyo y, además, le da lugares en las listas legislativas a referentes de su espacio.

El acuerdo se alcanzó este viernes por la tarde, en una reunión entre ellos para pulir los detalles de una negociación que ya venía avanzando. La candidatura de López Murphy podía arruinar las posibilidades de Jorge Macri en el distrito en medio de la pelea que tendrá con Martín Lousteau. Por eso había intensas gestiones para convencerlo al diputado nacional que no compitiera para suceder en el cargo a Horacio Rodríguez Larreta.

17.20 | Grabois se bajó de la candidatura presidencial y apoyará a Wado de Pedro

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, bajó su precandidatura presidencial para acompañar al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en su carrera a la Casa Rosada. Así como lo dijo al lanzarse, ésta era la única condición para bajar su postulación. Ambos dirigentes del oficialismo recorrieron juntos el país y tienen un plan quinquenal presentado.

Grabois hizo el anuncio a través de un video en sus redes sociales bajo el siguiente texto: "Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro, agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura. Wado presidente, Kicillof gobernador y Rosemblat jefe de Gobierno".

Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro, agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura ¡@wadodecorrido Presidente, @Kicillofok… pic.twitter.com/FLqECr9zld — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 23, 2023

17.06 | Un intendente radical con peso en el interior cerró con Larreta y Santilli

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, manifestó su apoyo a las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Este mediodía, el alcalde radical confirmó su determinación con un encuentro con los dos referentes del PRO y el flamante candidato a vicepresidente y titular de la UCR, Gerardo Morales.

“Con Horacio tenemos buen diálogo, nuestras ciudades son amigas y coincidimos en la necesidad de recuperar el diálogo entre sectores que hoy parecen irreconciliables. El país tiene una oportunidad única de reencausarse después de una muy mala gestión del kirchnerismo y eso va a ser posible con fuerza de trabajo, creatividad y mucha firmeza, algo que Horacio ha demostrado tener”, expreso Lunghi, quien se distanció así de sus pares del radicalismo bonaerense, que mayoritariamente están cerrando con Patricia Bullrich.

Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Lunghi y Diego Santilli.

En el radicalismo de la UCR, sin embargo, hay quienes le bajaban el precio a la decisión y aseguraban que había sido la propia Bullrich la que le pidió que no sea candidato a intendente por un nuevo mandato, ya que va a pelear por estar por sexta vez consecutiva al frente del municipio, la segunda de más importancia en la quinta sección después de Mar del Plata.

16.00 | Chascomús, muestra en pago chico de las internas sin resolverse

En la localidad bonaerense de Chascomús, los pagos de Raúl Alfonsin, se vive una muestra de las tensiones internas que se están resolviendo en estas horas, tanto en el frente oficialista como en Juntos por el Cambio. En Unión por la Patria, el intendente massista Javier Gaston va por la reelección pero el Movimiento Evita está amenazando con plantarle un candidato.

Mientras tanto, en la oposición hoy se lanzó Ramiro Ferrante, referente del PRO y actual presidente del Concejo Deliberante bajo el paraguas de Horacio Rodríguez Larreta. El bullrichismo, en tanto, no le dió la V y no lo llevará como candidato, por lo que la boleta de Patricia Bullrich irá con alguien de la UCR, donde hay 3 candidatos de diferentes líneas, aún sin unidad. Otra tarea para Maxi Abad.

14.50 | Bullrich destacó su fórmula presidencial con Luis Petri

Patricia Bullrich, precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, presentó este viernes pasado el mediodía al mendocino Luis Petri como precandidato a vicepresidente. Bullrich también realizó otros anuncios como que Maximiliano Abad encabezará la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires.

"Hemos aceptado el desafío de cambiar la Argentina. Todos los argentinos que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña es un equipo que se la va a jugar por la gente con un cambio de verdad, que no va a ser tibio ni se va a quedar a mitad de camino. Es un cambio con carácter y decisión", comenzó diciendo Patricia Bullrich en conferencia de prensa.

https://twitter.com/cristianritondo/status/1672358904049614848?s=61&t=YNJLjcucez-okkwI1bbWHQ

14.15 | El radical Abad será candidato a senador de Bullrich

Después de haber quedado afuera en la carrera por compartir la fórmula presidencial, se confirmó que Maximiliano Abad será el primer candidato a senador nacional de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se ratifica el acuerdo de la Unión Cívica Radical bonaerense con la exministra de Seguridad.

Abad es el presidente del Comité Provincia y maneja gran parte de la estructura del radicalismo bonaerense, sobre todo a una treintena de intendentes del interior provincial. En esa zona, Bullrich le sacaría amplia ventaja a Rodríguez Larreta según marcan las encuestas. Por estas horas se terminan de definir el resto de los acuerdos, que incluiría al compañero o compañera de fórmula de Néstor Grindetti para la gobernación y lugares en las listas de legisladores provinciales y concejales.

Maximiliano Abad será candidato a senador con Patricia Bullrich.

13.25 | Intensas negociaciones de JxC en la Ciudad

Se están desarrollando intensas negociaciones entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta por el cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires. El conflicto está centrado en que el macrismo quiere listas diferentes para legisladores locales, alternativa que no acepta el jefe de Gobierno porteño.

Son muchos los sectores aliados que pugnan por un lugar en esas nóminas y si hubiera competencia estarían con serio riesgo de quedarse afuera. Emiliano Yacobitti pide cinco lugares para la UCR. Prácticamente imposible de conceder. De todas formas, la posibilidad de listas comunes entre Larreta y Macri no sería del agrado de Patricia Bullrich ya que ella está armado su propia sábana con candidatos a diputados nacionales. Los operadores son Maxi Corach y Facundo Carrillo por el larretismo y Cesar Torres y Ezequiel Sabor en representación del ministro de Gobierno. Escenario complicado.

12.30 | Píparo criticó con dureza a su ex socio Espert

Carolina Píparo criticó duramente a José Luis Espert y afirmó que "mezclaron todas las listas y de ahí no va a salir algo concreto, algo claro". La precandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza de Javier Milei cuestionó a su par de Avanza Libertad y aseguró que quien se alejó fue el economista. "Espert cambió de vientos: están las fotos. En el 2021 me fui de Juntos por el Cambio, muy convencida, salí por la Provincia a defender las ideas de la libertad y acá me quedo. Me fui con diferencias y pudiendo decirlas todas", señaló Píparo.

En declaraciones radiales, Píparo agregó: "En 2021 las listas las cerró (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta y si te quedabas o te ibas lo definían cinco tipos tomando whisky". Al ser consultada sobre las diferencias entre Espert y Javier Milei, la postulante a la Gobernación bonaerense indicó: "Milei jamás se asociaría con Rodríguez Larreta. Una vez que uno está adentro de Juntos por el Cambio, sabe quién lo maneja".

Pícaro, Milei y Onetto, al lanzar la fórmula para la Gobernación.

12.00 | Rogelio Frigerio renunció a su banca de diputado

Rogelio Frigerio formalizó su renuncia como diputado nacional por el PRO para dedicarse a la campaña como candidato a gobernador de Entre Ríos. El ex ministro del Interior anunció su decisión a través de redes sociales y comunicó que su banca será ocupada por el radical Atilio Benedetti.

"Quiero contarles que decidí renunciar a mi banca como diputado nacional, cargo al que tuve el honor de acceder gracias al apoyo de cientos de miles de entrerrianos", fue el posteo de Rogelio Frigerio en Twitter.

11.45 | Manuela Castañeira presenta sus candidatos

Este viernes a las 15 el Nuevo MAS realizará en el Teatro Picadero una conferencia de prensa para lanzar la formula presidencial Manuela Castañeira - Lucas Ruiz y las principales precandidaturas en todo el país, entre las que se destacan Juan Cruz Ramat para Diputado Nacional por Provincia de Buenos Aires, Federico Winokur para Diputado Nacional por CABA y Julia Di Santi para Diputada Nacional por Córdoba.

En la conferencia de prensa también estarán presentes las y los precandidatos Héctor "Chino" Heberling a Jefe de Gobierno en CABA, Soledad Yapura a Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eric "Tano" Simonetti a Intendente de La Plata, Paz Álvarez a Intendenta de Lomas de Zamora, Luis Di Bartolo a Intendente de Quilmes, Violeta Alonso a Legisladora porteña y Marina Hidalgo Robles a Parlasur por CABA. Asistirán a la conferencia representantes de distintas luchas como Ricardo Sergio (Richi) y Christian Meza de EMA y Gabriel Yapura de Garbarino, quienes serán integrantes de las listas del Nuevo MAS.



11.10 | Gobernador peronista reflotar a Massa como candidato de unidad

El gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró hoy que el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "no está descartado" aún en el debate como candidato presidencial en Unión por la Patria (UxP) para las PASO, a un día del cierre de la presentación de listas, y luego del lanzamiento ayer de la precandidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Massa no está descartado porque es uno los hombres más importantes de la Argentina", afirmó Quintela en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que agregó que "lo que se visualiza hasta ahora es la fórmula de 'Wado' con Juan Manzur".

Otras fuentes de UxP colocan al ministro de Economía como posible precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que sus asesores mantienen silencio desde el lanzamiento ayer de De Pedro.

10.40 | Maximiliano Guerra debutará como candidato con Patricia Bullrich

El bailarín Maximiliano Guerra será el primer candidato a diputado de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, hará su debut en los escenarios de la política luego de haber quedado cerca en las elecciones de 2021 pero haberse quedado sin lugar en las listas. Esta vez, la exministra de Seguridad decidió darle la cabeza de la nómina con el planteo de mostrar figuras nuevas en la política, uno de los objetivos que tiene en este cierre de listas.

Guerra incursionó en política en 2019, cuando luego de la derrota de Mauricio Macri en las PASO decidió afiliarse al PRO. A partir de allí empezó a trabajar cerca de Bullrich. El coreógrafo confirmó anoche en diálogo con TN el ofrecimiento para encabezar la lista. En las próximas horas se confirmará quiénes lo acompañarán para competir contra la lista que propongo Horacio Rodríguez Larreta, donde hay intensas negociaciones para definir los nombres.

Patricia Bullrich y Maximiliano Guerra.





10.20 | Manzur vuelve a Tucumán sin fórmula confirmada

Juan Manzur y su comitiva regresarán hoy a Tucumán sin la confirmación oficial de la fórmula presidencial de Unión por la Patria. En paralelo, el kirchnerismo prepara el lanzamiento del binomio para el próximo martes en el estadio Luna Park. Juan Manzur había grabado junto a Eduardo "Wado" de Pedro un spot de presentación de la fórmula presidencial de Unión por la Patria que enfrentará a Daniel Scioli. Pero la pieza nunca fue publicada. Al menos por ahora. Sólo salió a la luz el video de Wado de Pedro donde confirma que será precandidato presidencial.

La negociación se encuentra frenada a la espera de la bendición de Sergio Massa. Los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron ayer con Massa en el Ministerio de Economía para reiterar el pedido de unidad y fórmula única, en un gesto de apoyo a la candidatura del ex intendente de Tigre. "Vayan y hagan el planteo ante quien corresponda", les dijo. Los mandatarios provinciales se dirigieron entonces del Ministerio a la Casa Rosada donde insistieron, sin éxito, ante Alberto Fernández para que baja la precandidatura de Scioli.

8.55 | Rodríguez Larreta presenta a Morales como vice

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará este mediodía a Gerardo Morales como su compañero de fórmula. Será en una acto en La Escondida del barrio de Palermo donde junto al gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical confirmarán la versión que se viene instalando en las últimas horas.

El entendimiento entre Rodríguez Larreta y Morales es parte de un entendimiento que vienen profundizando desde el verano, lo que incluyó una foto conjunta en Mar del Plata, donde también estuvo Martín Lousteau. El jujeño se había lanzado también como candidato a presidente, pero se especulaba que al final del camino terminaría en un entendimiento con Larreta para enfrentar a Patricia Bullrich en las PASO.

8.30 | Bullrich y Petri brindarán una conferencia de prensa

La fórmula presidencial que componen Patricia Bullrich y Luis Petri se presentará por primera vez juntos en sociedad este viernes al mediodía, en una conferencia de prensa en un hotel del centro porteño. El binomio, que competirá bajo la lista interna "La Fuerza del Cambio", difundió ayer el primer spot conjunto en redes sociales donde oficializaron el entendimiento.

Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Pp8HANVgKl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2023

La convocatoria es para las 13.30 en el Hotel NH, a metros de la Plaza de Mayo. Bullrich dará más precisiones sobre porqué se inclinó por el Mendocino para que lo acompañe en la fórmula presidencial, en detrimento de otras figuras de la UCR, como Maximiliano Abad o Luis Naidenoff, quienes también estaban en la discusión.