Quién es el diputado que suena para a acompañar a Daniel Scioli en la fórmula presidencial

El diputado de Unión por la Patria, Marcelo Casaretto es uno de los nombres que más suena para completar la fórmula presidencial encabezada por el embajador en Brasil, Daniel Scioli que competirá con el precandidato oficialista Eduardo "Wado" de Pedro en una interna de Unión por la Patria.

Si bien no dio precisiones sobre el lugar que ocupará en la boleta, Casaretto pregonó por la "unidad" de la coalición oficialista.

"Lo importante es garantizar la unidad de Unión por la Patria", enfatizó el diputado, y explicó: "En caso de que ganemos, hay que tender una mano a los compañeros que integran otras fórmulas y, de no ser así, habrá que acompañarlos. De mi parte está garantizado y de parte de Scioli también".

En declaraciones a Splendid - 990, el legislador evitó responder si irá como precandidato a vice por la lista Unidos Triunfaremos, pero destacó haber sido mencionado por Daniel Scioli durante el acto de lanzamiento que tuvo lugar el jueves, en el Teatro ND Ateneo.

"Todavía no hay nada definido, a mí me honran mencionándome para responsabilidades tan importantes. Soy diputado nacional, tengo 56 años, una larga preparación y carrera política", indicó. A horas de la oficialización de la candidatura de "Wado" de Pedro, Casaretto dijo que el exgobernador "no se baja de la PASO" y destacó además que competirá junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el ex senador Nito Artaza.

Al respecto, admitió diferencias con La Cámpora, aunque le restó importancia y remarcó que el peronismo logró la convivencia de todos los sectores y actores de la política. "Me ha tocado estar en la Cámara de Diputados con Sergio Massa, presidente de la cámara, y Máximo Kirchner, titular del bloque.

Ahora, en la segunda etapa, con Cecilia Moreau y Germán Martínez y hemos mantenido la unidad del bloque. Hemos convivido sectores más cercanos a Alberto (Fernández), a Cristina (Kirchner), a Massa, a los gobernadores y a la CGT", expuso.

"No me asustan las discusiones, creo que son sanas. Está bien que haya PASO porque eso nutre la discusión, léase proyectos o personas", sostuvo el diputado.

Por último, discrepó con la lectura hecha por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien planteó una elección de tercios y lo dio al libertario Javier Milei por debajo de las expectativas sociales.

"Si vamos a una PASO generamos más atracciones y, tal vez, la sumatoria extienda ese piso y nos lleve a 30 o 35 en lugar de 25", subrayó. "No creo que haya una lectura del candidato individualmente más votado en las PASO, eso va a ser en octubre. Si vamos en lista única genera poca atracción, si vamos con un par de candidatos vamos competitivos", concluyó Casaretto.

Este diputado y contador en 1990 fue contratado por el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES del Ministerio de Economía de la provincia de entre ríos. En 1993 se convierte por concurso de oposición y antecedentes en Director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación. Cargo que desempeñaría hasta 1995. En 1995 fue convocado por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti para ocupar el cargo de Secretario de Hacienda y Subsecretario de Inversiones de Entre Ríos y en 1997, con 30 años, asume como Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en presidir un ministerio hasta ese momento.