Cierre de listas: Martín Insaurralde va de candidato a concejal en Lomas de Zamora

Hasta el sábado a las 24 hay tiempo para que los frentes políticos presenten ante la justicia electoral las fórmulas presidenciales y las listas legislativas que competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Negociaciones de último momento, tensiones, peleas y amenazas se repiten en todos los espacios, con dirigentes que pelean por quedar mejor posicionados, tanto en las discusiones internas como de cara a la sociedad.

18.40 | Insaurralde irá de candidato a concejal de Lomas

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, anunció que no competirá por la intendencia de Lomas de Zamora y que quién será el postulante de Unión por la Patria es Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. De todas formas, Insaurralde estará en la boleta ya que encabezará la lista de concejales.

En un acto en el Teatro del Municipio, Insaurralde hizo un repaso por sus 20 años en el ejecutivo local, de los cuales 14 fue intendente, y aseguró: “Quiero invitarlos a poner en valor todo lo que logramos en este tiempo hermoso y revolucionario y a pensar en los próximos 20 años. Quiero invitarlos a construir el futuro de Lomas”. Y agregó: “Siempre defendí el trasvasamiento generacional para seguir construyendo el Municipio que soñamos, y sé que Fede va a asumir ese compromiso con trabajo y vocación como todos estos años en los que me acompañó”.

17.20. | Grabois se bajó de la candidatura presidencial y apoyará a Wado de Pedro

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, bajó su precandidatura presidencial para acompañar al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en su carrera a la Casa Rosada. Así como lo dijo al lanzarse, ésta era la única condición para bajar su postulación. Ambos dirigentes del oficialismo recorrieron juntos el país y tienen un plan quinquenal presentado.

Grabois hizo el anuncio a través de un video en sus redes sociales bajo el siguiente texto: "Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro, agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura. Wado presidente, Kicillof gobernador y Rosemblat jefe de Gobierno".

Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro, agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura ¡@wadodecorrido Presidente, @Kicillofok… pic.twitter.com/FLqECr9zld — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 23, 2023

17.06 | Un intendente radical con peso en el interior cerró con Larreta y Santilli

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, manifestó su apoyo a las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Este mediodía, el alcalde radical confirmó su determinación con un encuentro con los dos referentes del PRO y el flamante candidato a vicepresidente y titular de la UCR, Gerardo Morales.

“Con Horacio tenemos buen diálogo, nuestras ciudades son amigas y coincidimos en la necesidad de recuperar el diálogo entre sectores que hoy parecen irreconciliables. El país tiene una oportunidad única de reencausarse después de una muy mala gestión del kirchnerismo y eso va a ser posible con fuerza de trabajo, creatividad y mucha firmeza, algo que Horacio ha demostrado tener”, expreso Lunghi, quien se distanció así de sus pares del radicalismo bonaerense, que mayoritariamente están cerrando con Patricia Bullrich.

Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Lunghi y Diego Santilli.

En el radicalismo de la UCR, sin embargo, hay quienes le bajaban el precio a la decisión y aseguraban que había sido la propia Bullrich la que le pidió que no sea candidato a intendente por un nuevo mandato, ya que va a pelear por estar por sexta vez consecutiva al frente del municipio, la segunda de más importancia en la quinta sección después de Mar del Plata.

16.00 | Chascomús, muestra en pago chico de las internas sin resolverse

En la localidad bonaerense de Chascomús, los pagos de Raúl Alfonsin, se vive una muestra de las tensiones internas que se están resolviendo en estas horas, tanto en el frente oficialista como en Juntos por el Cambio. En Unión por la Patria, el intendente massista Javier Gaston va por la reelección pero el Movimiento Evita está amenazando con plantarle un candidato.

Mientras tanto, en la oposición hoy se lanzó Ramiro Ferrante, referente del PRO y actual presidente del Concejo Deliberante bajo el paraguas de Horacio Rodríguez Larreta. El bullrichismo, en tanto, no le dió la V y no lo llevará como candidato, por lo que la boleta de Patricia Bullrich irá con alguien de la UCR, donde hay 3 candidatos de diferentes líneas, aún sin unidad. Otra tarea para Maxi Abad.

14.50 | Bullrich destacó su fórmula presidencial con Luis Petri

Patricia Bullrich, precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, presentó este viernes pasado el mediodía al mendocino Luis Petri como precandidato a vicepresidente. Bullrich también realizó otros anuncios como que Maximiliano Abad encabezará la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires.

"Hemos aceptado el desafío de cambiar la Argentina. Todos los argentinos que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña es un equipo que se la va a jugar por la gente con un cambio de verdad, que no va a ser tibio ni se va a quedar a mitad de camino. Es un cambio con carácter y decisión", comenzó diciendo Patricia Bullrich en conferencia de prensa.

14.15 | El radical Abad será candidato a senador de Bullrich

Después de haber quedado afuera en la carrera por compartir la fórmula presidencial, se confirmó que Maximiliano Abad será el primer candidato a senador nacional de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se ratifica el acuerdo de la Unión Cívica Radical bonaerense con la exministra de Seguridad.

Abad es el presidente del Comité Provincia y maneja gran parte de la estructura del radicalismo bonaerense, sobre todo a una treintena de intendentes del interior provincial. En esa zona, Bullrich le sacaría amplia ventaja a Rodríguez Larreta según marcan las encuestas. Por estas horas se terminan de definir el resto de los acuerdos, que incluiría al compañero o compañera de fórmula de Néstor Grindetti para la gobernación y lugares en las listas de legisladores provinciales y concejales.

Maximiliano Abad será candidato a senador con Patricia Bullrich.

13.25 | Intensas negociaciones de JxC en la Ciudad

Se están desarrollando intensas negociaciones entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta por el cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires. El conflicto está centrado en que el macrismo quiere listas diferentes para legisladores locales, alternativa que no acepta el jefe de Gobierno porteño.

Son muchos los sectores aliados que pugnan por un lugar en esas nóminas y si hubiera competencia estarían con serio riesgo de quedarse afuera. Emiliano Yacobitti pide cinco lugares para la UCR. Prácticamente imposible de conceder. De todas formas, la posibilidad de listas comunes entre Larreta y Macri no sería del agrado de Patricia Bullrich ya que ella está armado su propia sábana con candidatos a diputados nacionales. Los operadores son Maxi Corach y Facundo Carrillo por el larretismo y Cesar Torres y Ezequiel Sabor en representación del ministro de Gobierno. Escenario complicado.

12.30 | Píparo criticó con dureza a su ex socio Espert

Carolina Píparo criticó duramente a José Luis Espert y afirmó que "mezclaron todas las listas y de ahí no va a salir algo concreto, algo claro". La precandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza de Javier Milei cuestionó a su par de Avanza Libertad y aseguró que quien se alejó fue el economista. "Espert cambió de vientos: están las fotos. En el 2021 me fui de Juntos por el Cambio, muy convencida, salí por la Provincia a defender las ideas de la libertad y acá me quedo. Me fui con diferencias y pudiendo decirlas todas", señaló Píparo.

En declaraciones radiales, Píparo agregó: "En 2021 las listas las cerró (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta y si te quedabas o te ibas lo definían cinco tipos tomando whisky". Al ser consultada sobre las diferencias entre Espert y Javier Milei, la postulante a la Gobernación bonaerense indicó: "Milei jamás se asociaría con Rodríguez Larreta. Una vez que uno está adentro de Juntos por el Cambio, sabe quién lo maneja".

Pícaro, Milei y Onetto, al lanzar la fórmula para la Gobernación.

12.00 | Rogelio Frigerio renunció a su banca de diputado

Rogelio Frigerio formalizó su renuncia como diputado nacional por el PRO para dedicarse a la campaña como candidato a gobernador de Entre Ríos. El ex ministro del Interior anunció su decisión a través de redes sociales y comunicó que su banca será ocupada por el radical Atilio Benedetti.

"Quiero contarles que decidí renunciar a mi banca como diputado nacional, cargo al que tuve el honor de acceder gracias al apoyo de cientos de miles de entrerrianos", fue el posteo de Rogelio Frigerio en Twitter.

11.45 | Manuela Castañeira presenta sus candidatos

Este viernes a las 15 el Nuevo MAS realizará en el Teatro Picadero una conferencia de prensa para lanzar la formula presidencial Manuela Castañeira - Lucas Ruiz y las principales precandidaturas en todo el país, entre las que se destacan Juan Cruz Ramat para Diputado Nacional por Provincia de Buenos Aires, Federico Winokur para Diputado Nacional por CABA y Julia Di Santi para Diputada Nacional por Córdoba.

En la conferencia de prensa también estarán presentes las y los precandidatos Héctor "Chino" Heberling a Jefe de Gobierno en CABA, Soledad Yapura a Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eric "Tano" Simonetti a Intendente de La Plata, Paz Álvarez a Intendenta de Lomas de Zamora, Luis Di Bartolo a Intendente de Quilmes, Violeta Alonso a Legisladora porteña y Marina Hidalgo Robles a Parlasur por CABA. Asistirán a la conferencia representantes de distintas luchas como Ricardo Sergio (Richi) y Christian Meza de EMA y Gabriel Yapura de Garbarino, quienes serán integrantes de las listas del Nuevo MAS.



11.10 | Gobernador peronista reflotar a Massa como candidato de unidad

El gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró hoy que el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "no está descartado" aún en el debate como candidato presidencial en Unión por la Patria (UxP) para las PASO, a un día del cierre de la presentación de listas, y luego del lanzamiento ayer de la precandidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Massa no está descartado porque es uno los hombres más importantes de la Argentina", afirmó Quintela en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que agregó que "lo que se visualiza hasta ahora es la fórmula de 'Wado' con Juan Manzur".

Otras fuentes de UxP colocan al ministro de Economía como posible precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que sus asesores mantienen silencio desde el lanzamiento ayer de De Pedro.

10.40 | Maximiliano Guerra debutará como candidato con Patricia Bullrich

El bailarín Maximiliano Guerra será el primer candidato a diputado de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, hará su debut en los escenarios de la política luego de haber quedado cerca en las elecciones de 2021 pero haberse quedado sin lugar en las listas. Esta vez, la exministra de Seguridad decidió darle la cabeza de la nómina con el planteo de mostrar figuras nuevas en la política, uno de los objetivos que tiene en este cierre de listas.

Guerra incursionó en política en 2019, cuando luego de la derrota de Mauricio Macri en las PASO decidió afiliarse al PRO. A partir de allí empezó a trabajar cerca de Bullrich. El coreógrafo confirmó anoche en diálogo con TN el ofrecimiento para encabezar la lista. En las próximas horas se confirmará quiénes lo acompañarán para competir contra la lista que propongo Horacio Rodríguez Larreta, donde hay intensas negociaciones para definir los nombres.

Patricia Bullrich y Maximiliano Guerra.





10.20 | Manzur vuelve a Tucumán sin fórmula confirmada

Juan Manzur y su comitiva regresarán hoy a Tucumán sin la confirmación oficial de la fórmula presidencial de Unión por la Patria. En paralelo, el kirchnerismo prepara el lanzamiento del binomio para el próximo martes en el estadio Luna Park. Juan Manzur había grabado junto a Eduardo "Wado" de Pedro un spot de presentación de la fórmula presidencial de Unión por la Patria que enfrentará a Daniel Scioli. Pero la pieza nunca fue publicada. Al menos por ahora. Sólo salió a la luz el video de Wado de Pedro donde confirma que será precandidato presidencial.

La negociación se encuentra frenada a la espera de la bendición de Sergio Massa. Los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron ayer con Massa en el Ministerio de Economía para reiterar el pedido de unidad y fórmula única, en un gesto de apoyo a la candidatura del ex intendente de Tigre. "Vayan y hagan el planteo ante quien corresponda", les dijo. Los mandatarios provinciales se dirigieron entonces del Ministerio a la Casa Rosada donde insistieron, sin éxito, ante Alberto Fernández para que baja la precandidatura de Scioli.

8.55 | Rodríguez Larreta presenta a Morales como vice

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará este mediodía a Gerardo Morales como su compañero de fórmula. Será en una acto en La Escondida del barrio de Palermo donde junto al gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical confirmarán la versión que se viene instalando en las últimas horas.

El entendimiento entre Rodríguez Larreta y Morales es parte de un entendimiento que vienen profundizando desde el verano, lo que incluyó una foto conjunta en Mar del Plata, donde también estuvo Martín Lousteau. El jujeño se había lanzado también como candidato a presidente, pero se especulaba que al final del camino terminaría en un entendimiento con Larreta para enfrentar a Patricia Bullrich en las PASO.

8.30 | Bullrich y Petri brindarán una conferencia de prensa

La fórmula presidencial que componen Patricia Bullrich y Luis Petri se presentará por primera vez juntos en sociedad este viernes al mediodía, en una conferencia de prensa en un hotel del centro porteño. El binomio, que competirá bajo la lista interna "La Fuerza del Cambio", difundió ayer el primer spot conjunto en redes sociales donde oficializaron el entendimiento.

Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Pp8HANVgKl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2023

La convocatoria es para las 13.30 en el Hotel NH, a metros de la Plaza de Mayo. Bullrich dará más precisiones sobre porqué se inclinó por el Mendocino para que lo acompañe en la fórmula presidencial, en detrimento de otras figuras de la UCR, como Maximiliano Abad o Luis Naidenoff, quienes también estaban en la discusión.