Jujuy: dura acusación de María Eugenia Vidal al kirchnerismo

María Eugenia Vidal aseguró esta mañana en declaraciones a medios de Santa Fe que “lo que pasó en Jujuy es una muestra de lo que el kirchnerismo va a hacer cuando pierda la elección a partir del 10 de diciembre". “El kirchnerismo ha demostrado una y otra vez que cuando las reglas de la democracia no lo favorecen, recurre a la violencia, y no solo que recurre a la violencia, sino que la legitima. Nosotros no representamos eso, nosotros representamos la ley, la Constitución Nacional, la paz, el orden en el marco de la ley y eso es lo que Juntos por el Cambio va a hacer”, agregó la diputada del PRO.

“Los argentinos ya no quieren esto, no quieren más que los extorsionen con violencia, no quieren más que les digan que solo si ellos gobiernan, van a tener paz social… ¿Qué es paz social?, 120% de inflación?. La verdad que da vergüenza ver a gremios docentes que hacen paro por Jujuy y no hacen paro porque escuelas han sido baleadas”, aseguró María Eugenia Vidal.

La legisladora nacional dijo que en Santa Fe “estoy acompañando a Carolina Losada y Federico Angelini, acompañando a este equipo que quiere cambiar la provincia en una provincia que tiene todo para cambiar, Santa Fe necesita otra dirigencia que empuje para adelante”. Consultada sobre la interna partidaria en la provincia, sostuvo que “la competencia es buena y siempre nos hace mejores, con ideas, con altura, es sana, yo apuesto a la unidad al día siguiente después de las elecciones en esta PASO para Gobernador en la Provincia”.

La recorrida de Vidal por Santa Fe comenzó ayer en la ciudad de Rosario, compartiendo actividades, reuniones con docentes autoconvocada; preocupadas por la educación en la provincia y por la promoción automática de año, y la visita a una Pyme de indumentaria. En tanto que el viaje de Vidal hoy incluye la recorrida por el norte de la provincia visitando las localidades de Esperanza, Santo Tomé y Sauce Viejo. Entre las actividades se destaca la visita a una fábrica de alfajores, la visita a una curtiembre, charlas junto a productores y emprendedores, además de acompañar y fortalecer a los referentes locales de Juntos por el Cambio.