Dos candidatos pelean en Córdoba el voto liberal aunque Milei les dio la espalda

Entre los once candidatos a gobernador que pugnarán en las urnas el próximo 25 de junio en la provincia de Córdoba, dos se emparentan a las ideas libertarias de Javier Milei y se autoproclaman libertarios en claro apoyo al economista, por quien señalan trabajarán por su candidatura presidencial. Sin embargo, ese apoyo no ha sido recíproco para dichos referentes locales, porque el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza no pisó suelo cordobés en toda la campaña y les dio explícitamente la espalda.

En un principio, eran tres los precandidatos a gobernador, pero dos de ellos se unieron en un binomio bajo el paraguas del partido Demócrata Cristiano, sello que le permitió a Javer Milei proyectar su candidatura a nivel nacional.

Se trata del abogado y asesor de petroleras Rodolfo Eiben y el empresario Gabriel Bornoroni (presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina CECHA). Ambos encabezan la lista del Frente Liberal Demócrata Desarrollista, que fusiona el Partido Demócrata (presidido por Eiben) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), como candidatos a gobernador y vice respectivamente de la provincia de Córdoba.

Eiben y Bornoroni encabezan la lista del lista del Frente Liberal Demócrata Desarrollista, en las elecciones del 25 de junio en la provincia de Córdoba. Foto: gentileza.

La segunda alternativa que expresa los pensamientos libertarios en esa provincia es la que lleva el sello de La Libertad Avanza (LLA), y la encabeza como candidato a gobernador el empresario Agustín Spaccesi, quien ya había representado a Javier Milei en las elecciones de 2021. Lo acompañará en la fórmula María Cristina Lagger, magister en Educación.

Ausencia de Milei en Córdoba

Lejos de cuestionar la ausencia del economista en apoyo a la campaña de ambas listas, Eiben, quien se autoproclamó “el León cordobés” en clara alusión al logo del partido de Milei, explicó en su momento que el precandidato presidencial no brindaba avales explícitos ni en Córdoba ni en ninguna otra provincia. Según aseguró, su armado no pretendía ser federal.

"Represento al Partido Demócrata. Milei usa nuestro sello para poder participar en otras jurisidicciones, porque nosotros sí tenemos representación en varias provincias. O sea, no sólo que ya somos parte de La Libertad Avanza, sino que Milei se proyecta usando nuestro sello", dijo en su momento Eiben.

Spaccesi, identificado bajo el rótulo de "La Libertad Avanza", idéntico al de la fuerza oficial del diputado nacional, prefirió apuntar directamente a su contrincante en la provincia que pretende restarle los votos libertarios en las elecciones del domingo próximo, al señalar que no cuenta con el aval oficial del economista.

Spaccesi se identifica bajo el rótulo de "La Libertad Avanza", idéntico al de la fuerza oficial de Javier Milei. Foto: gentileza.

Javier Milei dejó en claro semanas atrás que no pretendía visitar la provincia ni dar respaldo a candidatos que no le aseguren un piso del 10% de intención de votos, para evitar quedar “pegado” a un fracaso electoral. Más aún cuando en Córdoba la polarización en los comicios es ya un hecho entre el candidato schiarettista Martín Llaryora y su principal opositor y representante de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

Algunas excepciones

Ya a principios de marzo, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, había aclarado que "los esfuerzos y los recursos" del partido libertario iban a estar destinados a las elecciones nacionales. De esta forma, decidió no presentar candidaturas propias en la provincia de Santa Fe, en Chubut también tomó la decisión de bajarse de la contienda provincial ante la falta de competitividad de los nombres anotados por su espacio. Y la provincia de Córdoba no fue la excepción.

También Javier Milei rechazó presentar postulantes para los comicios en Misiones y los resultados en Neuquén y Río Negro, terminaron por decidirlo a alejarse de cualquier disputa provincial y no quedar pegado a fracasos electorales que pudiesen empañar su crecimiento personal. Recientemente, Javier Milei confirmó como su candidata a gobernadora por provincia de Buenos Aires a su compañera de bancada Carolina Píparo. Foto: Twittter Javier Milei.

La condición de alcanzar el piso del 10% que exige la estrategia de La Libertad Avanza para evitar una ola de fracasos en el camino a las PASO del 13 de agosto es indeclinable. Es así que Javier Milei sólo defendió las candidaturas propias en Tierra del Fuego (donde denunció a la justicia electoral por la impugnación de 3 mil votos), Tucumán (con Ricardo Bussi como candidato a gobernador), La Rioja (en apoyo al diputado provincial Martín Menem) y en la provincia de Buenos Aires, donde anunció como candidata a gobernadora a su compañera de bancada Carolina Píparo.