El polémico plan en seguridad de la candidata a gobernadora de Javier Milei

Carolina Píparo tuvo su primera aparición televisiva como candidata a gobernadora de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y dejó definiciones contundentes respecto a qué haría frente a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. "Voy a inaugurar más cárceles", aseguró en declaraciones en La Nación Más.

Asimismo, Píparo señaló que en caso de ganar las elecciones impulsaría "proyectos de participación privada" para la construcción de centros penitenciarios.

Y agregó: "Voy a cortar las cintas (de las inauguraciones) orgullosa. No puede seguir siendo un excusa que los delincuentes no vayan presos porque no hay lugares. Por eso están hacinados en una comisaría, con la policía haciendo una tarea que no le corresponde que es cuidar presos".

Consultada sobre cómo enfrentaría la narcotráfico, la aspirante a suceder a Axel Kicillof hizo hincapié en trabajar en el desarrollo de una "policía judicial" coordinada con otras fuerzas y remarcó que se deben implementar mejoras en la tecnología y el equipamiento de las mismas. En este punto, advirtió que la provincia "está manejada por mafiosos y políticos corruptos" y subrayó que el narco "no puede llegar a gobernar como lo hizo en Santa Fe".

"No lo vamos a permitir en la provincia de Buenos Aires, no le tenemos miedo. Por eso, hay que trabajar en conjunto con el resto de las fuerzas. A mi, me pueden tirar 25 mil toneladas de piedras a la gobernación, que yo no voy a dejar de pelear para que los chicos no se meten en la droga y sean usados como soldaditos", arremetió.

Respecto a los cortes de calle, prometió que llevará a cabo un control de los micros que lleven manifestaciones desde la provincia hasta la Capital Federal. "Hay que desmitificar la palabra represión. Si se está cometiendo un delito, la represión está muy bien. Por lo menos es lo que considero y es lo que voy a hacer", anticipó.

Y aprovechó para tirarle un palito al Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, respecto al manejo de la educación en la provincia.

"Acá van a encontrar a una gobernadora que no se va a sentar de ninguna manera con delincuentes, que no se va a sentar a charlar con (Roberto) Baradel sino con los miles de docentes que ni siquiera lo votan. Hoy están esperando que él los represente. Y el docente en la provincia de Buenos Aires crece solamente si a Baradel se le ocurre discutir o si se lleva mal con el gobernador, cuando en realidad tiene que crecer por su mérito", sostuvo.

Por último, Píparo destacó la figura de Milei como la del "hombre que vino a cambiar la agenda política de arg para siempre" y agregó su partida de Juntos por el Cambio al espacio del diputado fue para "defender las ideas de la libertad".

"Me quedé en el lugar que me votó la gente", cerró.