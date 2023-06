La velada amenaza de los que les llevan los votos a los Kirchner para que la "unidad" incluya a todos

“Estamos pidiendo una lista de unidad, pero leé bien…Con todos adentro”, empezó su explicación uno de los firmantes que agregó: “Parece que la lista la tienen que armar e integrar los amigos de Máximo pero si es unidad, debemos estar todos, Alberto, Daniel y Vicki también”, remató. "Queremos una lista de unidad, y si tiene que ser Scioli el candidato, no nos jode", dijo uno de los firmantes de un escueto documento para evitar las PASO.

En el transcurso de esta mañana, una docena de jefes comunales firmaron un texto en el que piden la unidad, pero que ésta signifique que nadie quede fuera de las listas y dejaron en claro que no quieren competencia en sus localidades, salvo alguno que ya oficializó que si debe competir, no tiene inconvenientes.

Máximo, que es Kirchner, quiere ocupar con su gente y la que aporte su principal socio, Sergio Massa, en la mayoría de los lugares de las listas. Alberto Fernández, Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, según este intendente, también tienen que tener su espacio.

“Lo de Chaco demostró que la PASO no es mala. Pero no nos jodan a nosotros. Tengamos dos candidatos presidenciales, si no hay acuerdo, listas provinciales y nacionales para legisladores separadas y candidatos únicos en los municipios que gobernamos y en la gobernación. No es muy difícil, pero la unidad pasa a ser que las listas la integren solo unos pocos”, agregó.

Otro de los firmantes, que no siempre militó con la fuente precedente, sintetizó que “pretendemos que haya unidad en la mayor parte de las categorías posibles”.

El documento fue firmado inicialmente por una docena de intendentes y ministros en uso de licencia que representan al peronismo kirchnerista de la Primera Sección Electoral a excepción de José C. Paz, Hurlingham y Tigre. No hay nadie de la tercera sección, mayoritariamente alineados con el kirchnerismo cristinista. Más tarde se sumó, también, Juanchi Zabaleta, quien sigue tensionado con La Cámpora de su localidad.

“La verdad que la Justicia Electoral va a actuar. El acuerdo que firmaron los miembros más importantes de Unión por la Patria es muy malo para quienes quieren acompañar a Scioli. Nadie querrá hacer campaña para que, a pesar de conseguir el 49%, sólo le darán el lugar séptimo de una lista”, agregó el firmante.

Es muy factible que durante el transcurso de la tarde se conozca un texto similar por parte de los intendentes de la Tercera Sección Electoral. La Primera reúne a los territorios del noroeste del Gran Buenos Aires. La otra, a la del suroeste. Son las dos secciones más importantes de la Provincia y allí radica el principal poder del kirchnerismo, que con el correr de los tiempos se transformó en una corriente del conurbano, fundamentalmente basado en la zona sur.

“De no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinas”, sostienen casi representando a una liga de partidos vecinales.

Sin embargo, dejan en claro que “no se puede impulsar una PASO en todas las instancias… Desde nuestros distintos roles queremos colaborar a la racionalidad y razonabilidad que las circunstancias demandan”, aclararon. La traducción directa es similar a la que brindó el primer intendente consultado. “No nos jodan a nosotros”, señaló.

La estrategia de Alberto Descalzo, Leo Nardini, Zabaleta, Gabriel Katopodis, Fernando Moreira, Santiago Magiotti, Juan Andreotti y Juan Ustarroz, entre otros, tiene que ver con que la lista, si es de unidad, debe integrar a todos los miembros del nuevo frente, y no sólo a los amigos de Máximo y de Sergio Massa. “Si es unión, que sea de todos los que componemos este espacio”, dicen.

“Todo se está discutiendo. Hay compañeros que van a bancar lo que firmamos. No puede quedar nadie afuera, nadie, se entiende, ¿no?”, exclamó uno de los propulsores del texto que en su confusión deja en claro que la estrategia trazada en Santa Cruz por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo no está definida.

Hasta Axel Kicillof, siempre atento y sabedor que su poder está siempre bajo supervisión de la vicepresidenta, insinuó en los últimos días una opinión abierta sobre su deseo de quedar en la Provincia, sin PASO.

A ninguno de los firmantes le molesta una PASO nacional. Pero que sea con la inclusión adecuada, “no mandando a los compañeros que pierden a seguir viendo todo de afuera. Eso genera resentimientos y despechos tan profundos que, en octubre, no sabremos donde van a ir a trabajar”, resumió un intendente que infla el pecho pidiendo por Cristina, Máximo y Massa.