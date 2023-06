La inquietud de Carlos Maslatón respecto a la relación Omar De Marchi-Javier Milei

Carlos Maslatón, abogado que se autodenomina como expuntero politico del precandidato presidencial Javier Milei, se refirió al rol que tendrá el candidato a gobernador mendocino Omar De Marchi a la hora de brindar apoyo a uno de los aspirantes que buscan llegar a Casa Rosada. No obstante, no tuvo en cuenta que el frente La Unión Mendocina ya comunicó que no formará parte de ninguna lista.

Maslatón y Milei se encuentran distanciados hace más de un año. Desde ese punto de quiebre, Maslatón ha cargado con dureza en numerosas ocasiones contra la campaña llevada adelante en las provincias por parte de La Libertad Avanza.,

"Momentos expectantes a cinco días del cierre. ¿Se pega Omar De Marchi a Javier Milei en las nacionales? O sea digamos, ¿su boleta encabezará diputados nacionales en Mendoza junto a Milei Presidente? ¿O De Marchi es mendocino pero no boludo? Quiero verla, en la hora de la verdad", expresó Maslatón en la red social Twitter, donde es habitualmente considerado como un influencer financiero y político.

Momentos expectantes a cinco días del cierre. Se pega Omar De Marchi a Javier Milei en las nacionales? O sea digamos, su boleta encabezará diputados nacionales en Mendoza junto a Milei Presidente? O De Marchi es mendocino pero no boludo? Quiero verla, en la hora de la verdad. pic.twitter.com/aeFKe815xl — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 19, 2023

No obstante, días atrás desde La Unión Mendocina, espacio que lleva a De Marchi como candidato a gobernador, explicaron a través de un comunicado los motivos por los que decidieron no integrar listas de candidaturas nacionales, en el marco del cierre de alianzas para las elecciones PASO presidenciales de agosto. Según fue manifestado, optaron por "priorizar los intereses de Mendoza". En consecuencia, no habrá respaldo unánime a un candidato ni miembros de LUM en las boletas durante la competencia para obtener bancas en el Congreso Nacional.

El comunicado de La Unión Mendocina.

Por su parte, el Partido Demócrata (PD) y el Partidario Libertario -dos componentes de la columna vertebral de La Unión Mendocina- ratificaron de forma oficial su apoyo a la precandidatura presidencial de Javier Milei y constituyeron ante la Justicia Electoral el frente La Libertad Avanza en Mendoza.

No hay indicios respecto a un posible acercamiento entre De Marchi y Milei de cara las PASO, pese a que tengan aliados en común. Aunque De Marchi ha reconocido tener una buena relación con el economista libertario debido a que ambos tienen una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.