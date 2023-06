Julia Pomares: “Hay visiones distintas y es importante explicitarlas”

Julia Pomares es jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una de las principales espadas que tiene Horacio Rodríguez Larreta en su carrera por llegar a la Presidencia. Se sumó hace dos años al equipo porteño después de dedicarse casi toda su carrera a la sociedad civil (fue directora de Cippec) y ahora es una de las encargadas de armar un programa de Gobierno, tanto de su candidato presidencial como en acuerdo con el resto de Juntos por el Cambio.

“Después de la transformación de la Ciudad, ojalá que pueda ser Horacio quien empiece una transformación profunda en Argentina a partir del 10 de diciembre”, asegura en diálogo con MDZ. Habla sobre las diferencias con Patricia Bullrich y la necesidad de resolver en una primaria las miradas particulares que tienen en determinados temas, destaca las cualidades de Rodríguez Larreta, y da su mirada sobre la particularidad política que sucede en su propia familia.

- Uno de los temas que más está en discusión respecto de Juntos por el Cambio es si con tanta interna están pudiendo avanzar y ponerse de acuerdo en un programa común.

- Sí, más allá de los fuegos de artificio hay un trabajo que se viene haciendo. Primero porque es la primera vez en la historia de la Argentina desde el 83’ que una coalición, después de perder la elección presidencial, sigue unida. Y no solo sigue unida, sino que es la única garante en el Congreso de que ciertas reformas institucionales que busca el kirchnerismo no pasen. Después Hay un claro acuerdo en cuál es la visión y después hay una mirada que le da cada uno de los dirigentes de cómo tiene que hacerse ese cambio.



- ¿Es real esa cuestión de que en el qué están todos de acuerdo? Porque uno encuentra puntos en materia de seguridad, narcotráfico, cuestiones económicas, donde uno va escuchando diferencias entre lo que propone Horacio y lo que propone Patricia.

- Sí, claro que hay diferencias. Lo que hay es un lineamiento general de rumbo, de la mirada general de la Argentina. Y después cada uno tiene su mirada particular de determinados temas y por eso vamos a una primaria, y por eso invitamos a la sociedad a definir en esa elección, porque hay dos miradas de algunos temas. Y sobre todo de cómo hacer para que una transformación de verdad, profunda, sea sostenida en el tiempo. Cuando uno mira la historia de la Argentina ve momentos donde hubo cambios y después lo que nos ocurre es que es muy difícil que esos cambios se mantengan. Se puede lograr haciendo una transformación muy audaz desde el primer día y convocando a la mayor cantidad de actores de la sociedad a que sean parte de esa transformación. Y ese creo que es un poco el camino que se ve en la Ciudad.



- Muchos de los cuestionamientos que hacen los halcones como crítica a Rodríguez Larreta son sobre el temperamento a la hora de conducir el país…

- Yo estoy muy convencida de que este momento la Argentina necesita dos cosas: la sensibilidad y la templanza para entender la situación tan dolorosa en la que estamos. Hay una sociedad dolida, como enojada. Entonces pediría la capacidad de escuchar y a su vez la capacidad de ponerse firme cuando hay que ponerse firme. Y creo que quien combina esas dos cosas es Horacio. No pasa por levantar la voz, pasa por ponerse firme cuando hay que ponerse.

- La duda es si después de las PASO pueden juntar los votos de las dos vertientes. ¿No tienen miedo de que gane Rodríguez Larreta y votos de Patricia se vayan a una opción como la de Javier Milei?

- Las primarias desde que se pusieron en funcionamiento en la Argentina fueron funcionando y quien más las usó fue Juntos por el Cambio. Creo que lo más importante es que esa competencia sea una competencia leal, que sea una competencia respetuosa y eso es lo que tenemos que lograr. Lo que hay sobre la mesa es una necesidad tan profunda de la Argentina que hoy no estamos para discutir la minucia de si la foto… Hay una enorme sensación de desesperanza y de frustración.



- ¿Y considerás que están siendo exitosos en esa lógica de ser leales en la interna?

- Creo que no es fácil y que es una responsabilidad de cada uno de los dirigentes lograrlo. Y creo que Horacio realmente lo practica todos los días, sobre todo porque es una parte de nuestra visión de que la manera de hacer política en la Argentina es conectado con las necesidades de la sociedad y no tanto de la rosca.



- Muchos quizás no te conocen pero hay una particularidad en tu historia personal y es que tenés a tu marido (Alberto Föhrig) trabajando en la campaña de Patricia Bullrich. ¿Cómo es esa relación en casa? ¿Cómo se entiende esa grieta interna en la familia?

- Nos conocimos trabajando, los dos trabajamos mucho, y en este momento muchísimo. Así que la primera cosa que diría es que cuando llegamos a casa no hablamos de política. Tenemos dos hijos a los que le damos mucha atención y que es muy difícil compatibilizar. Yo estoy profundamente convencida de que el camino para transformar la Argentina es que Horacio Rodríguez Larreta lo encarne. El trabaja hace años con Patricia. Somos parte del PRO, somos parte de Juntos por el Cambio. Qué mejor ejemplo para mostrar que hay un trabajo de todo Juntos por el Cambio y del PRO compartido. Después cada uno tiene sus miradas y por suerte tenemos libertad de visiones.

- ¿Imaginás trabajando juntos para las generales?

- Desde que nos conocimos con Alberto, hace unos cuantos años, trabajamos mucho, le dedicamos mucho los dos. La verdad que en serio, casi diría que hablamos poco de qué va a pasar. Estamos convencidos con lo que estamos haciendo en este momento.



- ¿No hay chicanas?

- No, no hay chicanas.



- ¿Y tampoco reproches?

- No, no, no. Creo que da más intriga dedes afuera de la que nos da a nosotros, en nuestra casa. Te voy a decir, la única chicana a veces es de nuestros hijos. No quieren saber nada más.



- ¿Pero tienen un preferido, como mamá o papá, Horacio o Patricia?

- No, tratamos de que quede en la chicana y pasamos a discutir de fútbol, donde también tenemos nuestras nuestras discusiones. Yo soy hincha de Boca y el de Quilmes.. y nuestros hijos de Independiente. Como verás en nuestra casa tenemos mucha libertad y mucha diversidad.



- Volviendo al plano político. ¿Se imaginan con un escenario de derrota en las PASO sumándose a la campaña de Patricia presidenta?

- Falta mucho y se tomarán las decisiones en su momento. Todos formamos parte de Juntos por el Cambio y todos vamos a estar donde mejor podamos contribuir al próximo gobierno. Así que creo que en eso hay una enorme generosidad y amplitud dentro del equipo de Horacio y en general en Juntos por el Cambio. Sí hay visiones distintas y por eso me parece que es importante explicitarlas, y que haya una elección en base a eso. Pero hay un trabajo muy serio dentro de Juntos por el Cambio de cara a estas elecciones.