Hebe Casado se metió y opinó sobre el cuerpo de Jesica Cirio, recientemente separada de Martín Insaurralde

Siempre polémica en sus redes sociales, Hebe Casado se metió en la reciente separación confirmada de Jesica Cirio y el actual jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. En un desafortunado comentario, opinó sobre el cuerpo de la modelo.

Sabido es que la vedette y conductora de televisión confirmó este viernes que "decidimos tomar caminos diferentes" con Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y parte importante del actual gobierno de Axel Kicillof en la Provincia. Lo cierto es que la actual candidata a gobernadora de Mendoza citó una frase del político, quien aseguró que "Jésica y yo nos separamos definitivamente. Ya no es la mujer que era antes. Me costaba reconocerla" y sentenció: "No se hagan tantas cirugías, después te desconocen".

La referencia de Hebe Casado al cuerpo de otra mujer.

No es la primera vez que Hebe Casado utiliza su cuenta de Twitter para referirse a temas que la ponen en el centro de la polémica. La sanrafaelina, una de las mendocinas más cercanas a Patricia Bullrich, se ha mostrado siempre verborrágica en las redes. Esto la llevó a que Rodolfo Suarez, actual gobernador de Mendoza, abiertamente confesara que terminó bloqueando su número en WhatsApp durante la pandemia, ya que ella se pronunció en contra de las medidas tomadas con el jefe de Estado local.

En octubre de 2020 cuando la dirigente del PRO aprovechó el anuncio de que las muertes por covid-19 en Argentina superaban la fatídica cifra de 30 mil para lanzar un punzante comentario: "Son 30.000 no como los otros 30.000". Las cataratas de críticas tuvo repercusiones nacionales y, desde el justicialismo mendocino, pidieron que la entonces legisladora fuera sancionada. Casado tuvo que pedir disculpas para evitar tener que dejar su banca aunque, tan solo un mes después, retomó su planteo al citar un libro que retoma la discusión sobre el número de los desaparecidos.

En otra de sus recordadas polémicas, en abril del 20211 y tras conocerse la noticia de que Alberto Fernández había dado positivo para coronavirus, la diputada manifestó un extraño deseo: "Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs el vacunado". Lejos de dar marcha atrás, y al ser cuestionada, Casado calificó a los que la criticaban como: "Almitas k de cristal".