Daniel Scioli confirmó que competirá contra el kirchnerismo y dio detalles sobre su compañero de fórmula

El embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Daniel Scioli, reafirmó este domingo que está "para competir" en la interna del oficialismo en las PASO y adelantó que la persona que lo acompañará en la fórmula como vicepresidente será "del interior".

"Estoy para competir y no para pelear, la única pelea que respeto es la de la gente para seguir adelante. Llevo la competencia en la sangre, es sano competir", sostuvo Scioli al ser consultado por la presentación de su precandidatura oficial el próximo 24 de junio, el día de cierre de listas.

El embajador argentino en Brasil resaltó que en "cada responsabilidad" que tuvo no puso "excusas" y señaló que "la gente tiene derecho a quejarse" y "los funcionarios no". "No van a escucharme quejarme, lo mío es a favor de todos, no en contra de nadie", agregó.

Daniel Scioli confirmó su precandidatura

Consultado sobre la creación de la corriente interna Unidos Triunfaremos dentro de UxP, explicó: "Dentro de las precandidaturas hay que definir un color, un número y un lema. En nuestro caso es Unidos Triunfaremos: siempre poner el hombro, nunca generar conflictos".

Sobre el diálogo que mantiene con funcionarios de la oposición, el exgobernador bonaerense remarcó que tiene "la cabeza abierta para tomar ideas, vengan de quién vengan". "No significa compartir todas las ideas. No tengo ningún prurito de conversar con todos los sectores, eso va a traer un valor fundamental al país: tranquilidad, previsibilidad, confianza, sensatez", manifestó.

Consultado sobre la persona que elegirá para que lo acompañe en la función de la vicepresidencia, adelantó que está "casi definido" y señaló que lo elegirá en base a "su experiencia, por su compromiso militante, y que sea del interior".