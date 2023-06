Un exgobernador se metió en el debate radical: "Cornejo gobernó bien, aunque no comparto sus metodologías"

Roberto Iglesias, exgobernador y dirigente histórico de la Unión Cívica Radical (UCR), opinó acerca de las elecciones PASO provinciales de este último domingo. El dirigente que supo conducir Mendoza entre 1999 y 2003, accedió a una entrevista con MDZ y brindó su opinión respecto a lo ocurrido en los comicios. Desde el piso histórico alcanzado por el justicialismo hasta el fenómeno que tuvo lugar en la interna de Cambia Mendoza, donde -sorpresivamente- Luis Petri obtuvo el 39% de los votos contra el 60% cosechado por Alfredo Cornejo.

Iglesias, que en la actualidad está alejado de la función pública, expresó que lo acontecido el domingo fue una "derrota tremenda del justicialismo", en alusión al porcentaje de 15% de sufragios que logró. También aseguró que el resultado fue "como nunca por el alineamiento que tienen con Cristina Fernández de Kirchner".

"Las PASO permiten gustos que en una general no podrían hacerse porque es otra manera de elegir. El voto del justicialismo se debe haber realineado en distintas fuerzas", sumó.

En lo que respecta al radicalismo, considerando que el porcentaje de votos de Luis Petri resultó inesperado y hasta incomodó al sector de Cornejo, sostuvo: "Hay un triunfo muy claro de Cambia Mendoza con vistas a las provinciales y nacionales. Dentro del partido se ha dado una alternativa expresada por Luis Petri. Supongo que ese voto va a seguir en el frente".

Ante el planteo de si se trató de un voto "anticornejista", manifestó de forma cautelosa: "Las PASO liberan y uno expresa. El estilo de Cornejo puede provocar resistencia en alguna gente, pero ha demostrado a los mendocinos que gobernó bien".

Sobre la posibilidad de que estos votos se "fugen" a La Unión Mendocina -el espacio que tiene a Omar De Marchi como candidato a gobernador- aseguró "no se pueden ir a De Marchi porque Petri ha mostrado su alineamiento a Cambia Mendoza". Luego, hizo mención a cómo se perciben las PASO en la actualidad. "Nos sorprende el hecho de que se ha perdido la pertenencia de partidos. Antes había internas y núcleos. Ahora hay una dispersion en cuanto a los alineamientos politicos. Ahora hay más personalismo. Aunque no por eso el que perdió va a ir otra cosa".

"Después del 2001 hubo una fuga de los partidos. La sociedad debería exigir más de la dirigencia, mas coherencia Por eso sorprende en Cambia Mendoza que haya una interna cuando antes era algo totalmente normal. Me alegra que haya sucedido esto: una interna abierta y transparente", aportó el exmandatario provincial y exintendente de la Ciudad.

Alfredo Cornejo y Luis Petri este último domingo.

Días atrás, Julio Cobos -diputado nacional, exgobernador y exvicepresidente- afirmó en diálogo con MDZ Radio que la postulación de Alfredo Cornejo generó una "escisión" en Cambia Mendoza y cuestionó el funcionamiento de la democracia interna en el espacio.

Al ser consultado sobre este aspecto, Iglesias afirmó contundentemente: "Con Cobos no voy a coincidir nunca. Yo no me olvido que hizo presidenta a Cristina Fernández de Kirchner. Él puede disfrutar de las mieles de haber sido vicepresidente. Son lágrimas de hipocresía".

No obstante, acerca de las quejas puertas adentro de Cambia Mendoza-UCR, dijo que "todo por lo que ahora se pueden quejar del poder de Cornejo, ellos lo hicieron. Ahora es un infantilismo. Se hubieran dado cuenta antes. La hegemonía en los partidos es muy mala. Si se dieron cuenta ahora es porque son un fracaso". "Son batallas que nosotros dimos y toda esta gente acompañó (...) Yo no comparto las metodologías que ha tenido Cornejo para ascender en el poder, pero también es bueno reconocer que hizo un buen gobierno. Lo que es justo es justo", cerró Igleisas.