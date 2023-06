El desesperado pedido de la madre de Cecilia Strzyzowski al presidente Alberto Fernández

El caso de Cecilia Strzyzowski mantiene en jaque a la política de la provincia del Chaco a dos días de las elecciones PASO, donde el gobernador Jorge Capitanich busca sortear las primarias en busca de un nuevo gobierno. Con la lupa sobre su figura, el precandidato del peronismo chaqueño realizó el cierre de campaña el jueves a pesar del reclamo y la decisión de otros sectores de suspender toda actividad proselitista, brindando un mensaje sólo para despegarse de los Sena.

Por el caso, su expareja, César Sena está detenido como principal sospecho, pero no solo eso, la desaparición de Cecilia ha abierto una trama de poder y corrupción que mancha a las altas esferas chaqueñas ya que el padre del acusado Emerenciano Sena y la madre Marcela Acuña son dos reconocidos piqueteros de Resistencia que integraban, hasta hace unos días, las listas de Jorge Capitanich.

La madre de la joven viene denunciando desde sus redes sociales toda la trama de poder que hay detrás de la desaparición de Strzyzowski, de quien nada se sabe desde el 1 de junio. Y las utiliza para visibilizar y que, a dos días de que Chaco vaya a las urnas, el caso de su hija no quede en la nada y tapado por el poder político de esa provincia.

Ahora Gloria Romero, de 53 años, grabó un video directamente dirigido a la Casa Rosada. El el mismo le pide al presidente Alberto Fernández que "intervenga la provincia porque la Justicia no es independiente". Y agregó: "Quiero que llegue esto, por favor háganlo viral. Necesitamos que desde Nación nos envíen más peritos en informática, más perros, más recursos técnicos para que la causa avance".

En su desesperado pedido, Romero agregó "esto no van a decir que es persecución política, porque el presidente pertenece a al mismo partido que el gobernador de la provincia, así que señor presidente por favor intervenga la provincia y asegure que la Justicia sea independiente y por favor mande los recursos que necesitamos".

En otro video, Gloria reconoce que tiene miedo y todo lo que pueda llegar a suceder, por eso le pidió a la población chaqueña que "si alguien cree en mí, cámbienlo el domingo con su voto. Que la impunidad no gane. Ahí vamos a ver si no estoy sola. Es lo único que les pido porque sino yo no sigo con esto".

"Todavía me queda una hija que tengo que cuidar y para que no termine como Cecilia. Estoy indignada con toda la maquinaria que tienen y con toda la plata que están poniendo. Están haciendo creer que yo voy a vender a mi hija. Me inventan que tengo cuentas", sentenció.

Para finalizar, expresó: "Lo único que pido es que la puta impunidad que hay pierda este domingo. Si no, no hay más marchas ni nada, porque esta provincia va a seguir siempre igual".