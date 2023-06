El cierre de alianzas, minuto a minuto: reunión clave de presidentes de Juntos por el Cambio

Este miércoles a la medianoche vence el plazo para inscribir los frentes o alianzas que competirán en las próximas elecciones nacionales. Tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio se viven momentos de tensión para definir los reglamentos que fijarán los límites de la competencia interna. Javier Milei, con La Libertad Avanza, también tiene definiciones clave para su armado.

15.00 | Tras la baja de Britos, Milei se reúne para definir candidato a gobernador en PBA

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, confirmó que no será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. En ese aspecto, el diputado de LLA, Javier Milei, se reunió hoy con su armador nacional, Carlos Kikuchi, para definir el próximo apuntado para competir en la tierra bonaerense.

La negativa corre para el lado del armador bonaerense Sebastián Pareja, quien estaba predispuesto a encabezar la candidatura. Desde el liberalismo no liberan nombres puntuales, sino posibilidades. Se habla de que la diputada nacional y tentativa candidata a intendenta del Partido de La Plata, Carolina Píparo, se presente a nivel provincial. También dejaron trascender que se podría tener en cuenta al abogado Fernando Burlando. Hasta el momento, no hay definiciones.

14.00 | Daniel Scioli y una picante frase para la interna

En medio de negociaciones candentes dentro del Frente de Todos (FdT) de cara al cierre de alianzas, Máximo Kirchner propuso una serie de requisitos sobre el armado de listas. En este marco, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, defendió su precandidatura a Presidente con una irónica frase: "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual".

De esta manera, referenció al accidente que tuvo haciendo deporte y en el que perdió el brazo derecho.

Además, en declaraciones a Clarín, sostuvo: "No hay ninguna posibilidad de que yo no me presente. Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”.

12.30 | Reunión clave de presidentes de Juntos por el Cambio

A las 12.30 se convocó a una reunión en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) a los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio. Allí está el anfitrión, Gerardo Morales, más Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Pichetto (Encuentro Republicano) y Federico Angelini (PRO).

Entre otras cuestiones, deben definir de que forma integrarán la alianza los nuevos partidos, como el GEN, de Margarita Stolbizer (está el presidente del partido, Sergio Abrevaya), y Avanza Libertad, de José Luis Espert. También deben definir cuestiones que vienen generando tensión, como si se mantiene el mismo nombre a la coalición y los pisos que se establecen para que cada lista interna ingrese al reparto de bancas.

11.45 | Sugestiva foto entre Gildo Insfrán y Wado de Pedro

El ministro del Interior y uno de los presidenciables del Frente de Todos, Wado de Pedro, recibió hoy en Casa Rosada al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. La foto no escapa al contexto de cierres de alianzas y negociaciones por las listas ya que el formoseño es el presidente del congreso del Partido Justicialista, figura clave para las definiciones del día de hoy.

En la reunión, que la difundieron como "de trabajo", Insfrán y De Pedro planificaron un viaje a Formosa del ministro para los primeros días de julio, cuando ya las candidaturas estarán definidas. Además, estudiaron detalles del avance de una obra vinculada a la construcción de un hospital público.