El cierre de alianzas, minuto a minuto: Jorge Macri y Martín Lousteau firmaron la paz en CABA

Este miércoles a la medianoche vence el plazo para inscribir los frentes o alianzas que competirán en las próximas elecciones nacionales. Tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio se viven momentos de tensión para definir los reglamentos que fijarán los límites de la competencia interna. Javier Milei, con La Libertad Avanza, también tiene definiciones clave para su armado.

21:50 | Cristina Kirchner hablará mañana en Santa Cruz

La vicepresidenta estará en la inauguración de la obra del hospital regional en Río Gallegos junto a su hijo, Máximo, y su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner. Se espera que haga definiciones sobre el armado electoral de la nueva conformación del oficialismo, Unión por la Patria, tras el cierre de alianzas y a sólo 9 días de vencerse el plazo para presentar las listas.

20:50 | Hay paz en CABA, al menos por un tiempo

Tras arduas negociaciones la paz parece haber llegado a CABA. Es que los candidatos a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Macri y Martín Lousteau llegaron a un acuerdo en el cierre de alianzas y así sortearon la ruptura del espacio.

20:00 | El Frente de Izquierda reeditó la alianza de 4 partidos y el Nuevo MÁS se presenta por separado

El Frente de Izquierda-Unidos mantendrá la alianza conformada por el PTS, el MST, IS y el PO, en tanto que el Nuevo Más volverá a competir por separado.

El FIT se presentará con dos fórmulas presidenciales, una del PTS encabezada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y la otra por Gabriel Solano (Partido Obrero) y Vilma Ripoll (MST).

En tanto, Política Obrera, proveniente del Partido Obrero, estará representado por el economista y ex legislador porteño Marcelo Ramal como precandidato presidencial, y acompañado por Patricia Urones.

Por último, el Nuevo MAS confirmó la precandidatura presidencial de Manuela Castañeira, quien estará secundada por el neuquino Lucas Ruiz.

19:30 | Duro comunicado del PJ bonaerense contra Alberto Fernandez y Daniel Scioli

El PJ bonaerense publicó un fuerte comunicado tras conocerse el nuevo nombre de alianza del oficialismo, en donde el sector a cargo de Máximo Kirchner vinculó a Alberto Fernandez y Daniel Scioli con el "partido judicial" y mostrando sus diferencias respecto a las reglas de la competencia interna que se dará en las PASO.

"Parece mentira que el sector que encabeza el presidente Alberto Ángel Fernández se queje del trato que se brinda a la minoría que representa", sostuvieron en la carta difundida por las redes sociales.

18:30 | Primeros tuits del oficialismo con su nuevo nombre de alianza

El Frente de Todos cambió la cuenta de Twitter y destacó los conceptos que seguirán de aquí en adelante. El oficialismo señala una encrucijada y una "oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social. Para que el crecimiento sirva al desarrollo argentino y, fundamentalmente, a mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros compatriotas".

"Pero sabemos lo que tenemos enfrente. Quienes protagonizaron los gobiernos de De la Rúa y Mauricio Macri pretenden volver hoy con las mismas recetas pero de manera más rápida y contundente. Recetas que nos llevaron al 2001 y al retorno del FMI en el 2018, luego de que Néstor Kirchner, en el 2005, pagara la histórica deuda con ese organismo recuperando para la Argentina el timón de su economía", agrega.

"Los sectores más reaccionarios de la oposición, a través de discursos de odio y violencia, proponen la construcción de un país para pocos que incluye la eliminación de sus adversarios políticos", suma.

Nuestro país está frente a una encrucijada histórica.



Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social. — Unión por la Patria uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@unionxlapatria) June 14, 2023

"Esta vez no ocultan sus intenciones, están a la vista de todos: dolarizar la economía, endeudar a nuestro país y hacer pagar el costo del ajuste no sólo a los que menos tienen -como siempre-, sino también a la clase media", sentencia.

17:00 | Juntos por el Cambio lanzó un comunicado sobre el cierre de alianzas

Los referentes nacionales de Juntos por el Cambio encabezaron la reunión del cierre de alianzas y lanzaron un comunicado luego de llevar a cabo los cambios anticipados por MDZ.

De esta manera, la alianza de Juntos por el Cambio a nivel nacional estará integrada por los siguientes partidos: UCR, PRO, COALICIÓN Cívica - ARI, GEN, UNIR, DEMÓCRATA PROGRESISTA, Encuentro Republicano Federal y el espacio Avanza Libertad. Referentes de JxC a nivel nacional.

El órgano de gobierno de la alianza estará integrado por: Maximiliano Ferraro, y Paula Oliveto (CC), Jorge Enríquez y Eduardo Macchiavelli (PRO), Gerardo Morales y Ramón Mestre (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Jorge Franco (Encuentro Republicano Federal).

Respecto al reglamento electoral para la confirmación de las listas, el texto indica que "las autoridades determinaron que el piso será del 20% y que se utilizará el sistema D' hondt para su integración, en el caso de los Parlamentarios del Mercosur. En tanto para las listas de Diputados y Senadores Nacionales, cada distrito determinará su reglamento electoral".

17:00 | La reunión de Máximo Kirchner con Alberto Pérez

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, se reunió con el exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez para tratar la fijación del porcentaje para la integración de listas. Se del piso de votos que los precandidatos deben obtener para integrar las boletas de legisladores que referenciarán al oficialismo el 22 de octubre, en las elecciones generales.

Más allá de que Kirchner habló hace unos días de un mínimo del 40%, todo indica que

el piso estipulado bajaría al 30%. Un requisito que no genera buena predisposición en el sector de Scioli es que el candidato que pierda pero que pase el piso podrá poner recién a su primer diputado en el puesto 11 de las listas.

16:40 | El Frente de Todos pasó a ser "Unión por la Patria"

El oficialismo decidió cambiar su nombre de alianza a "Unión por la Patria" de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre. La variación se presentará formalmente en las próximas horas.

16:00 | Juntos por el Cambio mantendrá el nombre de alianza

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó en diálogo con La Nación+ que la primera oposición mantendrá el nombre de "Juntos por el Cambio" de cara a las elecciones de este año. Es una cuestión variable, previo a las elecciones del 2019, el conjunto de denominaba "Cambiemos".



La reunión continúa con Morales como anfitrión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Pichetto (Encuentro Republicano) y Federico Angelini (PRO). El presidente del GEN, Sergio Abrevaya, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, y el diputado nacional Alberto Asseff (Unir) están presentes para efectuar su lugar dentro de la primera oposición. Los referentes de los partidos que engloban Juntos por el Cambio.

15:30 | Berni apoya a Scioli pero jamás se enfrentará de forma directa a Kicillof

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se manifestó a favor de competir en una interna del Frente de Todos en el armado del precandidato presidencial Daniel Scioli. Bajo ese contexto, Letra P le consultó a su entorno sobre la posibilidad de estar en la vereda de enfrente respecto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y respondieron que la relación es de cariño y respeto y que "jamás se enfrentarán en una interna directa".

Aclararon que no confrontará "porque sí" y que cree que Kicillof es un gran gobernador. “Dijo que la gente lo quiere y lo apoya, y dijo que si Axel sigue como gobernador lo va a apoyar. Eso no implica que vaya a ir con toda la lista. Se puede plantear la discusión y es una interna que favorece, que suma”, agregaron.

15:00 | Tras la baja de Britos, Milei se reúne para definir candidato a gobernador en PBA

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, confirmó que no será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. En ese aspecto, el diputado de LLA, Javier Milei, se reunió hoy con su armador nacional, Carlos Kikuchi, para definir el próximo apuntado para competir en la tierra bonaerense.

La negativa corre para el lado del armador bonaerense Sebastián Pareja, quien estaba predispuesto a encabezar la candidatura. Desde el liberalismo no liberan nombres puntuales, sino posibilidades. Se habla de que la diputada nacional y tentativa candidata a intendenta del Partido de La Plata, Carolina Píparo, se presente a nivel provincial. También dejaron trascender que se podría tener en cuenta al abogado Fernando Burlando. Hasta el momento, no hay definiciones.

14:00 | Daniel Scioli y una picante frase para la interna

En medio de negociaciones candentes dentro del Frente de Todos (FdT) de cara al cierre de alianzas, Máximo Kirchner propuso una serie de requisitos sobre el armado de listas. En este marco, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, defendió su precandidatura a Presidente con una irónica frase: "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual".

De esta manera, referenció al accidente que tuvo haciendo deporte y en el que perdió el brazo derecho.

Además, en declaraciones a Clarín, sostuvo: "No hay ninguna posibilidad de que yo no me presente. Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”.

12:30 | Reunión clave de presidentes de Juntos por el Cambio

A las 12.30 se convocó a una reunión en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) a los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio. Allí está el anfitrión, Gerardo Morales, más Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Pichetto (Encuentro Republicano) y Federico Angelini (PRO).

Entre otras cuestiones, deben definir de que forma integrarán la alianza los nuevos partidos, como el GEN, de Margarita Stolbizer (está el presidente del partido, Sergio Abrevaya), y Avanza Libertad, de José Luis Espert. También deben definir cuestiones que vienen generando tensión, como si se mantiene el mismo nombre a la coalición y los pisos que se establecen para que cada lista interna ingrese al reparto de bancas.

11:45 | Sugestiva foto entre Gildo Insfrán y Wado de Pedro

El ministro del Interior y uno de los presidenciables del Frente de Todos, Wado de Pedro, recibió hoy en Casa Rosada al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. La foto no escapa al contexto de cierres de alianzas y negociaciones por las listas ya que el formoseño es el presidente del congreso del Partido Justicialista, figura clave para las definiciones del día de hoy.

En la reunión, que la difundieron como "de trabajo", Insfrán y De Pedro planificaron un viaje a Formosa del ministro para los primeros días de julio, cuando ya las candidaturas estarán definidas. Además, estudiaron detalles del avance de una obra vinculada a la construcción de un hospital público.