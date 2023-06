Sorpresa: un exgobernador gana y podría ser intendente

21.44. Celso Jaque vuelve. El exgobernador Celso Jaque es precandidato a intendente de Malargüe y por ahora se impone en las PASO. Pero además el frente Elegí gana. Por eso Jaque podría volver a ser intendente de su departamento natal.

21.43. Con el resultado general casi resuelto, ahora la pelea se traslada a los departamentos. Las Heras es el más atractivo: La Unión Mendocina tiene el candidato más votado, pero Cambia Mendoza gana como frente.

20.45. Con el 20% de las mesas escrutadas de manera extraoficial, Cambia Mendoza consolida su diferencia y obtiene el 42% de los votos y Alfredo Cornejo es el más votado. Para llegar a ese porcentaje es clave el aporte de Luis Petri, que tiene el 37% de los votos del frente y consigue meterse en las listas. Omar De Marchi roza el 20% de los votos y queda en segundo lugar como candidato y como frente. El PJ queda relegado con un 19% en total, pero aún faltan mesas de los departamentos más favorables a De Marchi.

20.38. Con los primeros datos surgidos de las actas en Guaymallén, se ratifican las tendencias: Cambia Mendoza gana superando el 40% gracias al aporte de Petri. El Frente La Unión Mendocina queda segundo y el PJ queda relegado.

20.19. Más datos: con el 10% de las mesas escrutadas de manera extraoficial (con la aplicación de Cambia Mendoza) el frente Cambia Mendoza tiene 41% de los votos, sumando los sufragios de Cornejo y Petri. En el segundo lugar como candidato más votado está De Marchi, con 18% y el Frente Elegí suma 20% con los 4 candidatos. Pero hay un dato importante: en esa suma faltan mesas de Las Heras y Luján, donde la Unión Mendocina puede sumar más.

19.00 Primeros datos extraoficiales: Cornejo se consolida, Petri es la sorpresa y el PJ toca su piso. Las primeras informaciones que surgen desde los frentes indican que el frente Cambia Mendoza obtiene entre el 40 y el 44 por ciento de los votos. De ese grupo, Petri tendría cerca del 10%. Omar De Marchi superaría por poco el 20% y el frente Elegí no llegaría al 20%. El Partido Verde podría quedar afuera de las generales porque no llegaría al 3%.

El búnker de Omar Parisi y Lucas Ilardo Sería la fórmula ganadora del PJ que sacaría en la sumatoria menos que su piso histórico@mdz_radio@mdzol pic.twitter.com/BidvQlSttW — Laura Fiochetta??? (@MLauraFiochetta) June 11, 2023

18.41. Abren los búnkers de los partidos, pero no hay datos ni figuras presentes.

18.40. Cambia Mendoza tiene bajas en su festejo. Finalmente Horacio Rodríguez Larreta no vendrá a Mendoza para participar de los festejos de lo que creen habrá en el búnker de Cambia Mendoza. El jefe de gobierno porteño y candidato a Presidente eligió los otros distritos donde hay elecciones para hacer un "raid". Sí estaría Patricia Bullrich.

18:16. Votó el 70% del padrón electoral. La Junta Electoral de la Provincia informó en un comunicado de prensa de manera oficial que al cierre de las Elecciones Paso Provinciales, votó cerca del 70% del padrón electoral.

18:00. Cerraron los comicios y arranca el conteo. Desde antes de las 18 ya se percibía un clima de tranquilidad en las escuelas que esperaban a los últimos votantes para que emitan sufragio. Los comicios quedaron cerrados, al igual que las puertas de las escuelas. Empieza el conteo de votos pensando que, como comunicó la Junta Electoral, entre las 22 y las 22.30 podrían estar recién los primeros resultados o cuando esté el 30% de los votos.

16:20. Boleta única: la oposición se dividió al opinar del sistema de votación. Distintos referentes de la oposición como la presidenta del peronismo, Flor Destéfanis, destacaron el nuevo sistema de votación en la provincia. "Emití mi voto en una jornada con total normalidad en Santa Rosa. Muy ágil además, me cuentan los vecinos, el nuevo sistema de votación", destacó la intendenta de Santa Rosa. Aunque no todo fue color de rosas, ya que Omar Parisi destacó que "no es un sistema que se haya implementado de buena manera. Fue apresurado".

14.10. Buen número de votantes. Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral, informó que a las 13 de este domingo ya había votado el 42% del padrón electoral. "Ya han votado más de 600 mil mendocinos", expresó. Sobre las demoras por el faltante de presidentes de mesa, dijo: "A las 8.45 estuvieron abiertas todas las mesas".

13.48. El gobierno hizo un balance positivo. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, aseguró que la votación fue ágil y calificó como "muy positiva" la experiencia. "Los votantes están conformes", indicó.

13.00. Rodolfo Suarez confía en una victoria. El gobernador asistió junto a su hija a la escuela Arístides Villanueva y evitó hablar de la posibilidad acompañar como vice a uno de los principales candidatos nacionales de Juntos por el Cambio.

12.23. Intentó votar con documento falso. En una escuela de Las Heras se suspendió la elección porque una mujer intentó votar con un documento falso. Ocurrió en la escuela Champagnat, de El Challao. Concretamente en la escuela 1519. Una mujer llegó al lugar para votar, pero el DNI correspondía al de otra persona. Por eso suspendieron la votación en esa mesa hasta definir qué hacer.

12.00 Denuncian reparto de mercadería y otros materiales. Hubo denuncias de reparto de bolsones de mercadería en Las Heras y también de materiales de construcción. Las denuncias son cruzadas e involucran a los tres principales frentes electorales.

11.42. De Marchi fue el último precandidato a gobernador en votar. El legislador nacional se refirió a la apatía que hay en la gente a la hora de votar. Según él hay "cansancio e impotencia" en los mendocinos. De Marchi aseguró que la razón es "la falta de resultados" provinciales y nacionales. "El momento es importante, porque más allá del enojo arranca un momento en el que en tres meses y medio se va a resolver quiénes van a tomar las decisiones", dijo el exintendente de Luján de Cuyo.

11.03. Sorpresas de los presidentes de mesa. Muchos electores llegan a votar sin saber que cambió el sistema. Ante la sorpresa, los presidentes de mesa debieron informar desde cero. "Un montón de gente no sabía siquiera que había boleta única. Entran directo y le preguntan a las autoridades de mesa, a pesar de que hay dos o tres facilitadoras o personal de asistencia al ciudadano en cada escuela", explicó uno de ellos.

11.00 Votó Cornejo. El precandidato Alfredo Cornejo votó y reconoció que hay mal humor y que la ciudadanía vota en ese contexto. Además cuestionó las propuestas "demagógicas" de la campaña.

10.30. Votó Omar Parisi. Parisi llegó a la escuela acompañado de su familia y de Adolfo Bermejo. Votó y dijo que la gente "la está pasando mal". Cuestionó la implementación de la boleta única.

9.58. Ya votaron algunos candidatos, sin mayor repercusión. Hebe Casado lo hizo en San Rafael. ""Estoy muy emocionada de estar en mi escuela primaria ejerciendo mi deber ciudadano. Soy el origen de una escuela rural y haber salido de ella me llena de emoción", dijo la candidata a vicegobernadora.

Feliz de seguir votando! Camino a los 40 años de democracia y con #BoletaÚnica ?uD83DuDDF3? #Elecciones2023 pic.twitter.com/elcr0fEru7 — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) June 11, 2023

9.30. Hay poca concurrencia de electores, aún pasada la primera hora y media.

9.16. Según la Junta Electoral, todas las mesas están habilitadas. "La Junta Electoral de la Provincia informa que entre las 8 y 8.10 de la mañana ya se encontraban constituidas el 70% de las mesas de votación en toda provincia. El 30% restante se constituyo desde las 8.10 a las 8.45 horas", aseguraron.

9.15. En San Rafael hay temperaturas bajo cero. En algunas escuelas recién a las 9 llegaron los primeros votantes.

El frío, el enemigo menos pensado de las PASO provinciales en San Rafael. En algunas escuelas los primeros votantes llegaron cerca de las 9.



La sensación térmica a las 8 era de -6.8°C #Elecciones2023 #sanrafael pic.twitter.com/RDB6UGEE41 — Gabriela Sanchez (@Gabi__Sanchez) June 11, 2023

9.14. Más allá de la demora en la apertura, no hay colas en las escuelas y en las mesas que abrieron a tiempo las autoridades no tuvieron mucho trabajo. Es que lo que faltan son votantes. En algunas escuelas hubo menos de 10 votantes en una hora.

9.03. Siguen esperando "voluntarios" para ser autoridades de mesa. Desde estas elecciones no es más presidente/a la persona que llega primero a votar. Ahora sí o sí tiene que ser alguien que haya hecho la capacitación. La Junta Electoral tenía una lista de voluntarios que estaban pendientes para ir a las escuelas donde hiciera falta. Por eso que está vez demoró un poco más el inicio de algunas mesas.

8.52. El particular método para enseñar a votar. La Junta Electoral implementó un particular método para enseñar a votar en las escuelas. Pusieron boletas gigantes con equipos de fútbol.

8.46. Hay demoras en muchas escuelas por falta de autoridades de mesa. El inicio de las elecciones fue con problemas por la falta de autoridades de mesa. También se generó confusión porque ya no se ingresa de manera "individual", sino de a dos personas.

8.41. Así es el nuevo "cuarto luminoso". No hay más cuarto oscuro y la elección se hace con biombos.

8.23. Faltan autoridades y hay escuelas cerradas. En la escuela Compañía de María, por ejemplo, faltaba conformar tres mesas y por eso no abrieron. Los electores se quedaron afuera.

8.10. Los primeros "patriotas" llegan a votar.

La primera votante en llegar a la escuela Videla Correa. Blanca Monetti, tiene 79 y recuerda cuando hubo cola para entrar a votar, desde las 7:30. Fue en '83, con la vuelta de la democracia.

cc @mdzol pic.twitter.com/6Dy8kLalEx — Anabel Ocáterli (@AnaOcaterli) June 11, 2023

8.00. Mendoza duerme, pero las escuelas deberían empezar a recibir a los votantes. El frío hace todo más lento. Así son los sectores de votación.

7.30 Frío intenso. Las bajas temperaturas complican el inicio de las elecciones. En las calles casi no hay gente y en medio de la oscuridad las escuelas comienzan a abrir para iniciar la logística.