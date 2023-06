La victimización de Axel Kicillof tras el momento de tensión en Brandsen

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que si sufre "un atentado" le "puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar", tras un acto en el que personal de su seguridad retiró del lugar a una mujer que irrumpió en el escenario e intentó tomar por la fuerza el micrófono que usaba el mandatario para dar su discurso en la localidad de Brandsen.



"Si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar", expresó el gobernador. Axel Kicillof, además, sostuvo que "hay una parte de la justicia que cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan".



El incidente ocurrió cuando una mujer subió al escenario burlando la seguridad del gobernador y, Axel Kicillof le extendió la mano, tras aclararle que no tenía problemas en dialogar.





La mujer, entonces, subió por el sector cercano donde hablaba el gobernador y comenzó a gritar en forma violenta "que aplaudíamos la polenta" y que "el hospital no tenía médicos", intentando tomar por la fuerza el micrófono que usaba el gobernador.



En ese contexto, personal de seguridad retiró a la mujer del escenario donde se encontraba el gobernador.

Entregamos 172 escrituras a vecinos y vecinas de #Brandsen que viven en los barrios Cooperativa I, Las Higueras, Aleluya, República y Los Pinos.



Para todas estas familias hoy se termina una dificultad y comienza la felicidad de disfrutar plenamente de la casa propia. pic.twitter.com/bQFzy3iHdJ — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2023