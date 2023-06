La fuerte crítica de José Luis Espert a Javier Milei de cara a las elecciones

Camino a las urnas, se empiezan a calentar las internas y los libertarios no son la excepción. El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), José Luis Espert, se definió a sí mismo como "el liberalismo serio" y se desmarcó de quien supo ser su compañero partidario, Javier Milei.

En este sentido, sostuvo que "lo de Milei no es liberalismo, claramente" y aseveró que "para un liberal, la Constitución es sagrada, porque es la de Alberdi, nuestro prócer, y él piensa gobernar con plebiscitos o con DNU". En otro tramo de la entrevista con TN, volvió a cuestionar con insistencia que "la Constitución ya establece cuál es el mecanismo para ejercer la función pública. No podés gobernar por plebiscitos, eso no es liberal. El liberal respeta primero la Constitución que es de Alberdi, no es de cualquiera, es la del padre del liberalismo en Argentina".

José Luis Espert marcó distancia con Javier Milei y lo cuestionó con dureza.

José Luis Espert, en modo electoral

"Es importante que esta sociedad descarte al kirchnerismo para siempre, porque es lo peor que le pasó a la democracia en su historia. Es absolutamente inmoral e indecente que el objetivo de un partido político que gobierna un país sea la miseria de ese país", expresó el precandidato a presidente y detalló que "le gustaría un balotaje con el kirchnerismo".

En esta misma línea, señaló: "Es importante que el kirchnerismo vaya a elección y pierda. Que pierda el balotaje, para que quede claro que la sociedad ha decidido sacarse de encima a la lacra que es el kirchnerismo".

Respecto a una posible candidatura de Eduardo "Wado" de Pedro -actual ministro del Interior,- Espert fue categórico en expresar su rechazo: "¿Qué nos quiere vender, que nunca hizo política? Es el ministro del Interior y pretende hacernos creer que tiene el título nobiliario de ser el heredero de la generación diezmada de la cual hablan Cristina y Néstor. Es un tipo que está haciendo campaña haciéndonos creer que es un extraterrestre, que viene de la nada... Que no nos agarre de boludos, que diga lo que es. Es ministro del Interior de un gobierno que ha hambreado al país y ha generado miseria".