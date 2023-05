La Junta Electoral de Tucumán suspenderá todas las elecciones

La Junta Electoral de Tucumán tomó la decisión de suspender las elecciones en la provincia, en todas las categorías, luego de conocerse este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de impugnar la candidatura de Juan Manzur como vicegobernador. La noticia se conoció esta noche, aunque aún no hay decisión oficial.

"La Junta sigue reunida, aún no hay decisión oficial por lo menos de este organismo. Siguen reunidos las autoridades. Es una situación muy compleja. No podemos hacer especulaciones ya que la Junta no es un organismo político. Esperamos que la decisión se conozca hoy, sino mañana", sostuvo el vocero de la Junta Electoral de Tucumán.

No obstante, circulan versiones extraoficiales de que se suspenderán las elecciones en todas las categorías este domingo.

Por su parte, el Frente de Juntos por el Cambio solicitó al organismo electoral que se "garantice la celebración de los comicios convocados para este 14 de mayo en las restantes categorías de cargos electivos y se suspenda la de gobernador y vicegobernador" como fue dispuesto por la Corte de la Nación.

Noticia en desarrollo...