China, emisión y su vice: las fuertes definiciones de Daniel Scioli

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Daniel Scioli, afirmó que la Argentina no giraría hacia China bajo su mandato, reveló que su compañero de fórmula será del interior del país y habló de las reformas económicas que deberá anteponer.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires destacó un freno a la emisión monetaria y un equilibrio en lo que respecta al ámbito fiscal. En torno al cepo, el embajador en Brasil señaló que en algún punto habrá que erradicarlo. Las declaraciones se dieron en el marco de Amcham, evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

"Mi fórmula va a ser federal. Claro que mi compañero va a ser del interior del país. Lo importante es que es pensando para gobernar, no para ganar una elección. Se trata de un equipo de trabajo real para dar un salto cualitativo al futuro. Garantizo seguridad jurídica, libertad de expresión, puntos de acuerdo, aliados empresariales y no enemigos, como pueden ver algunos", expresó el oficialista.

Scioli habló de un nacionalismo moderno como puntapié para el desarrollo. En torno a los rumores de un vuelco posible hacia el multilateralismo con China, el precandidato manifestó que "eso bajo mi mandato no va a ocurrir". Señaló la soberanía de país y su relación con los Estados Unidos. Mañana tiene una reunión con el embajador estadounidense, Marc Stanley.

Aclaró que está en tema de las inversiones e intereses orientales y que, a pesar de la dependencia argentina de los Estados Unidos respecto al Fondo Monetario Internacional, "eso no quita que Argentina puede conseguir financiamiento y acuerdos que beneficien al país".

En torno a la competencia interna del Frente de Todos, el funcionario remarcó que le gusta la competencia y realizó una alusión a su pasado: "No corría para hundirle la lancha al otro, sino para superarlo". No importa si juega la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Scioli va igual.

Respecto a los puntos determinantes de Gobierno, destacó la calidad de empleo, el salto en educación y el equilibrio en salarios. "Hablaría con los empresarios, respetando los derechos de los trabajadores. Hay que incluirlos mediante los programas sociales. Hay que volver al gran ordenador social que es el empleo. Viene de la mano de ustedes. Siempre apoyé a todas las provincias, como gobernador, embajador y capaz futuro presidente", expresó.

Sobre la temática económica, Sicoli habló del cepo cambiario y del punto de convergencia que debería encuadrar el dólar en Argentina. No dio mucho detalle. "Está la lucha contra la inflación, hay que conseguir un equilibrio fiscal y dejar de emitir. Argentina tiene un problema de caja chica. Tenemos que poner todo el foco y agregarle valor a la materia prima en torno a un bloque regional con Brasil", adelantó.

Criticó la propuesta de dolarización del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aclaró que "no vengo a prometer ninguna cosa irresponsable. "Ya lo vivimos en 2015. Todo se puede hacer en el tiempo, pero hay que recomponer nuestras reservas. Dolarización y dinamitar, dicen. Yo no voy a eso. Hay que proyectar sobre las bases. No soy revolucionario y tampoco voy a dejar las cosas como están", sentenció.